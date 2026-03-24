Igazán tökös filmjei vannak — ezek Rob Schneider legemlékezetesebb alkotásai

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 16:45
Anna FarisTök alsó
Szereti a magyarokat, a magyarok pedig szeretik őt. Rob Schneider megkerülhetetlen figura volt a kétezres évek vígjáték szcénájában.

Hétfőn Rob Schneider tiszteletét tette Magyarországon az I. Patrióta Nagygyűlésen, ahol a világsztár vígan pózolt a többi jelenlevő hírességgel, például Hajdú Péterrel, Vasvári Vivivel és Cookyval is. Schneider már az év elején nyíltan vállalta, hogy támogatja Magyarország kormányát, amikor egy videóüzenetben dicsérte Orbán Viktort és a magyar embereket, hogy kitartóan őrizzük a békét és a régi értékeket. Nos, ez a szeretet kétoldalúnak bizonyul, mi is jól szórakozunk a színész filmjein — főként a kétezres években készülteken!

Rob Schneider a Tök állat című filmben
Olykor elképesztő dolgokat vállalt be egy poén kedvéért Rob Schneider (Fotó: HIP/ Northfoto)
  • Rob Schneider megkerülhetetlen figura volt a kétezres években
  • Legjobb filmjeiben önmagának egy kifordított változatát játszotta
  • Adam Sandler az egyik legjobb barátja, akivel gyakran szerepeltek egymás filmjeiben

A Rob Schneider-filmek kiemelkedő szerepet foglaltak el a kétezres évek humorvilágában

Ezek az alkotások könnyed, szórakoztató stílusukkal és karakteres humorukkal váltak emlékezetessé a magyar nézők számára. Gyakran építettek a hétköznapi helyzetek kifordítására és a játékos, olykor abszurd poénokra, amelyek széles közönséget tudtak megszólítani. Az alapfelállás valahogy így nézett ki: Rob Schneider egy átlagos fickó, de egy mindent felülíró eset miatt kifordul egykori valójából, hogy önmagának egy abszurdabb változatává váljon. Schneider jellegzetes előadásmódja és visszatérő karaktertípusai hozzájárultak ahhoz, hogy filmjei a korszak vígjátékainak ismert és legkedveltebb darabjai közé tartozzanak.

Érdemes megemlíteni Rob Schneider magyar hangját, aki a néhai Józsa Imre volt. Hazánk büszkesége tökéletesen megragadta a színész stílusát, humorjegyeit és ha ránézünk Schneiderre, óhatatlanul is az ő hangját halljuk.

Ezek Rob Schneider legikonikusabb szerepei

Tök alsó

Miután kisebb szerepeket kapott A pusztító és a Dredd bíró filmekben, az első prominensebb főszerepe a Tök alsó című alkotásban volt. Ez volt az első alkalom, ahol a humorista ki tudott teljesedni. Egy akváriumtakarítót, Deuce Bigalowt formálta meg, aki munkája során tönkreteszi egy luxuslakás berendezését és az egyetlen látható kiút ebből a kalamajkából, hogy férfi prostinak áll. A naiv karakter nyilván a legfurcsább kuncsaftokat kapja és a vicces helyzeteket legtöbbször az szülte, hogy mennyire nem tud mit kezdeni a kialakult helyzetekkel.

Tök állat

Ebben a filmben szó szerint kihozták belőle az állatot. A történet szerint Rob Schneider karaktere, Marvin autóbalesetet szenved és a szétroncsolódott testét egy tudós azzal menti meg, hogy különböző állati testrészeket ültet bele. Ennek révén Schneider mindent tesz, ami az állatoktól lehet megszokott: morog, négykézláb ugrál a frizbiért, olykor bekapcsolódik benne a vadászösztön és más állatokat kezd el kergetni. Rob Schneider IMDb-oldalán találunk még furcsa filmeket, de ennél kifordultabb formáját nem láthatjuk egyikben sem. Még a következőben sem, pedig az is durva volt.

Tökös csaj

A koncepció nem lehet teljesen idegen, hiszen a Nem férek a bőrödbe című filmben Lindsay Lohantől és Jamie Lee Curtistől láttunk hasonlót. Ebben az alkotásban pedig Rob Schneider és Rachel McAdams cseréltek testet, szóval a fókuszban Anna Faris és egy lánylélekkel felruházott középkorú férfi próbálják visszafordítani az átkot. Egy felszínes tinilány és egy bűnöző testcseréje szinte automatikusan vicces. A színész elhivatottságát jelzi, hogy a filmben látható hip-hop tánckoreográfiát két héten keresztül tanulta.

Minden más karakter az Adam Sandler-filmekben

Rob Schneider egyik legjobb barátja Adam Sandler, akivel a humoruk egész jól összecseng — olyannyira, hogy legtöbb filmjükben vendégszerepeltek is egymásnál. Mint a jó barátok, akik néha meglátogatják egymást. Lehet, hogy az 50 első randi, Távkapcs, Férj és férj, Ne szórakozz Zohannal és Nagyfiúk filmekben nem volt túl sok szerepe, de nagyban hozzájárult ezeknek a filmeknek a sikeréhez. Igazából úgy jött ki a lépés, hogy ezekben a filmekben még jobban is el van maszkolva, mint a saját alkotásaiban, ami külön mókás tud lenni.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
