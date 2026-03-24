Igazán tökös filmjei vannak — ezek Rob Schneider legemlékezetesebb alkotásai

Hétfőn Rob Schneider tiszteletét tette Magyarországon az I. Patrióta Nagygyűlésen, ahol a világsztár vígan pózolt a többi jelenlevő hírességgel, például Hajdú Péterrel, Vasvári Vivivel és Cookyval is. Schneider már az év elején nyíltan vállalta, hogy támogatja Magyarország kormányát, amikor egy videóüzenetben dicsérte Orbán Viktort és a magyar embereket, hogy kitartóan őrizzük a békét és a régi értékeket. Nos, ez a szeretet kétoldalúnak bizonyul, mi is jól szórakozunk a színész filmjein — főként a kétezres években készülteken!
Ezek az alkotások könnyed, szórakoztató stílusukkal és karakteres humorukkal váltak emlékezetessé a magyar nézők számára. Gyakran építettek a hétköznapi helyzetek kifordítására és a játékos, olykor abszurd poénokra, amelyek széles közönséget tudtak megszólítani. Az alapfelállás valahogy így nézett ki: Rob Schneider egy átlagos fickó, de egy mindent felülíró eset miatt kifordul egykori valójából, hogy önmagának egy abszurdabb változatává váljon. Schneider jellegzetes előadásmódja és visszatérő karaktertípusai hozzájárultak ahhoz, hogy filmjei a korszak vígjátékainak ismert és legkedveltebb darabjai közé tartozzanak.
Érdemes megemlíteni Rob Schneider magyar hangját, aki a néhai Józsa Imre volt. Hazánk büszkesége tökéletesen megragadta a színész stílusát, humorjegyeit és ha ránézünk Schneiderre, óhatatlanul is az ő hangját halljuk.
Miután kisebb szerepeket kapott A pusztító és a Dredd bíró filmekben, az első prominensebb főszerepe a Tök alsó című alkotásban volt. Ez volt az első alkalom, ahol a humorista ki tudott teljesedni. Egy akváriumtakarítót, Deuce Bigalowt formálta meg, aki munkája során tönkreteszi egy luxuslakás berendezését és az egyetlen látható kiút ebből a kalamajkából, hogy férfi prostinak áll. A naiv karakter nyilván a legfurcsább kuncsaftokat kapja és a vicces helyzeteket legtöbbször az szülte, hogy mennyire nem tud mit kezdeni a kialakult helyzetekkel.
Ebben a filmben szó szerint kihozták belőle az állatot. A történet szerint Rob Schneider karaktere, Marvin autóbalesetet szenved és a szétroncsolódott testét egy tudós azzal menti meg, hogy különböző állati testrészeket ültet bele. Ennek révén Schneider mindent tesz, ami az állatoktól lehet megszokott: morog, négykézláb ugrál a frizbiért, olykor bekapcsolódik benne a vadászösztön és más állatokat kezd el kergetni. Rob Schneider IMDb-oldalán találunk még furcsa filmeket, de ennél kifordultabb formáját nem láthatjuk egyikben sem. Még a következőben sem, pedig az is durva volt.
A koncepció nem lehet teljesen idegen, hiszen a Nem férek a bőrödbe című filmben Lindsay Lohantől és Jamie Lee Curtistől láttunk hasonlót. Ebben az alkotásban pedig Rob Schneider és Rachel McAdams cseréltek testet, szóval a fókuszban Anna Faris és egy lánylélekkel felruházott középkorú férfi próbálják visszafordítani az átkot. Egy felszínes tinilány és egy bűnöző testcseréje szinte automatikusan vicces. A színész elhivatottságát jelzi, hogy a filmben látható hip-hop tánckoreográfiát két héten keresztül tanulta.
Rob Schneider egyik legjobb barátja Adam Sandler, akivel a humoruk egész jól összecseng — olyannyira, hogy legtöbb filmjükben vendégszerepeltek is egymásnál. Mint a jó barátok, akik néha meglátogatják egymást. Lehet, hogy az 50 első randi, Távkapcs, Férj és férj, Ne szórakozz Zohannal és Nagyfiúk filmekben nem volt túl sok szerepe, de nagyban hozzájárult ezeknek a filmeknek a sikeréhez. Igazából úgy jött ki a lépés, hogy ezekben a filmekben még jobban is el van maszkolva, mint a saját alkotásaiban, ami külön mókás tud lenni.
