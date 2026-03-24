Igazán tökös filmjei vannak — ezek Rob Schneider legemlékezetesebb alkotásai

Hétfőn Rob Schneider tiszteletét tette Magyarországon az I. Patrióta Nagygyűlésen, ahol a világsztár vígan pózolt a többi jelenlevő hírességgel, például Hajdú Péterrel, Vasvári Vivivel és Cookyval is. Schneider már az év elején nyíltan vállalta, hogy támogatja Magyarország kormányát, amikor egy videóüzenetben dicsérte Orbán Viktort és a magyar embereket, hogy kitartóan őrizzük a békét és a régi értékeket. Nos, ez a szeretet kétoldalúnak bizonyul, mi is jól szórakozunk a színész filmjein — főként a kétezres években készülteken!

Olykor elképesztő dolgokat vállalt be egy poén kedvéért Rob Schneider (Fotó: HIP/ Northfoto)

Rob Schneider megkerülhetetlen figura volt a kétezres években

Legjobb filmjeiben önmagának egy kifordított változatát játszotta

Adam Sandler az egyik legjobb barátja, akivel gyakran szerepeltek egymás filmjeiben

A Rob Schneider-filmek kiemelkedő szerepet foglaltak el a kétezres évek humorvilágában

Ezek az alkotások könnyed, szórakoztató stílusukkal és karakteres humorukkal váltak emlékezetessé a magyar nézők számára. Gyakran építettek a hétköznapi helyzetek kifordítására és a játékos, olykor abszurd poénokra, amelyek széles közönséget tudtak megszólítani. Az alapfelállás valahogy így nézett ki: Rob Schneider egy átlagos fickó, de egy mindent felülíró eset miatt kifordul egykori valójából, hogy önmagának egy abszurdabb változatává váljon. Schneider jellegzetes előadásmódja és visszatérő karaktertípusai hozzájárultak ahhoz, hogy filmjei a korszak vígjátékainak ismert és legkedveltebb darabjai közé tartozzanak.

Érdemes megemlíteni Rob Schneider magyar hangját, aki a néhai Józsa Imre volt. Hazánk büszkesége tökéletesen megragadta a színész stílusát, humorjegyeit és ha ránézünk Schneiderre, óhatatlanul is az ő hangját halljuk.

Ezek Rob Schneider legikonikusabb szerepei

Tök alsó

Miután kisebb szerepeket kapott A pusztító és a Dredd bíró filmekben, az első prominensebb főszerepe a Tök alsó című alkotásban volt. Ez volt az első alkalom, ahol a humorista ki tudott teljesedni. Egy akváriumtakarítót, Deuce Bigalowt formálta meg, aki munkája során tönkreteszi egy luxuslakás berendezését és az egyetlen látható kiút ebből a kalamajkából, hogy férfi prostinak áll. A naiv karakter nyilván a legfurcsább kuncsaftokat kapja és a vicces helyzeteket legtöbbször az szülte, hogy mennyire nem tud mit kezdeni a kialakult helyzetekkel.