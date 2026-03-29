A sci-fi koronázatlan királya: te mennyit tudsz Ridley Scott rendezőről?

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók Ridley Scottot.

Ridley Scott filmjei a mai napig állandó inspirációul szolgálnak a filmrendezőknek (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Ridley Scott karrierje

Ridley Scott egy olyan nagyhatású rendező, aki valamilyen felháborító félreértés folytán – mert erre más magyarázatot nem tudunk elképzelni – még egyetlen Oscar-díjat sem vihetett haza rendezőként, pedig sok más remekműve mellett olyan filmeket tett le az asztalra, amelyek a mai napig visszaköszönnek más alkotók munkáiban, dalokban és képzőművészeti alkotásokban is.

Eleinte festészetet és tervezőgrafikát tanult, ezen a területen szerezte első diplomáját, és ez a vizuális alapozás később is meghatározó maradt számára. Nem véletlen, hogy filmjeit sokan inkább festett képek sorozataként írják le, mint hagyományos mozgóképként. A filmek világa iránti érdeklődése fokozatosan vette át a főszerepet, és már ekkor elkezdett kialakulni az a sajátos látásmód, amely később a védjegyévé vált: erős atmoszféra, aprólékosan kidolgozott díszletek és ikonikus fényhasználat.

A BBC-nél helyezkedett el először mint berendező, és magabiztosan mászta a karrierlétrát. Egy idő után már televíziós sorozatokat rendezett, például a Z-Cars és A besúgó című brit szériákon is dolgozott. Ezek a tapasztalatok nemcsak a rendezői rutinját erősítették, hanem megtanították a gyors és hatékony munkára is – ami később legendássá vált nála.

A ’60-as évek végén otthagyta a BBC-t, és megalapította saját produkciós cégét testvérével. Ezt követően közel 1000 reklámfilmet rendezett, mielőtt végre elkészült első nagyjátékfilmje, a Párbajhősök 1977-ben. Scott a későbbiekben sem felejtette el, honnan jött, reklámfilmes korszakát mindig is kulcsfontosságúnak nevezte: itt tanulta meg, hogyan lehet néhány másodperc alatt történetet mesélni és világot teremteni.