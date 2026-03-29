A sci-fi koronázatlan királya: te mennyit tudsz Ridley Scott rendezőről?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 16:15
Majdnem tengerészgyalogos lett, de szerencsére ő is a kamera mögött kötött ki. Itt a nagy Ridley Scott-kvíz! Te mennyit tudsz az Alien teremtőjéről?

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók Ridley Scottot.

Ridley Scott filmjei a mai napig állandó inspirációul szolgálnak a filmrendezőknek
  • Ridley Scott az egyik legnagyobb hatású sci-fi rendező.
  • Leghíresebb filmjei közé tartozik az Alien és a Szárnyas fejvadász.
  • Mielőtt filmrendező vált volna belőle, festészetet és tervezőgrafikát tanult.

Ridley Scott karrierje

Ridley Scott egy olyan nagyhatású rendező, aki valamilyen felháborító félreértés folytán – mert erre más magyarázatot nem tudunk elképzelni – még egyetlen Oscar-díjat sem vihetett haza rendezőként, pedig sok más remekműve mellett olyan filmeket tett le az asztalra, amelyek a mai napig visszaköszönnek más alkotók munkáiban, dalokban és képzőművészeti alkotásokban is.

Eleinte festészetet és tervezőgrafikát tanult, ezen a területen szerezte első diplomáját, és ez a vizuális alapozás később is meghatározó maradt számára. Nem véletlen, hogy filmjeit sokan inkább festett képek sorozataként írják le, mint hagyományos mozgóképként. A filmek világa iránti érdeklődése fokozatosan vette át a főszerepet, és már ekkor elkezdett kialakulni az a sajátos látásmód, amely később a védjegyévé vált: erős atmoszféra, aprólékosan kidolgozott díszletek és ikonikus fényhasználat.

A BBC-nél helyezkedett el először mint berendező, és magabiztosan mászta a karrierlétrát. Egy idő után már televíziós sorozatokat rendezett, például a Z-Cars és A besúgó című brit szériákon is dolgozott. Ezek a tapasztalatok nemcsak a rendezői rutinját erősítették, hanem megtanították a gyors és hatékony munkára is – ami később legendássá vált nála.

A ’60-as évek végén otthagyta a BBC-t, és megalapította saját produkciós cégét testvérével. Ezt követően közel 1000 reklámfilmet rendezett, mielőtt végre elkészült első nagyjátékfilmje, a Párbajhősök 1977-ben. Scott a későbbiekben sem felejtette el, honnan jött, reklámfilmes korszakát mindig is kulcsfontosságúnak nevezte: itt tanulta meg, hogyan lehet néhány másodperc alatt történetet mesélni és világot teremteni. 

Ridley Scott sosem felejtette el honnan indult

Ridley Scott filmjei

A Párbajhősök, mely 1977-ben debütált Harvey Keitel és Keith Carradine főszereplésével, rögtön két BAFTA-jelölést hozott neki. Azonban a két évvel később érkező Alien volt az a rendezés, amellyel gyakorlatilag berúgta az ajtót Hollywoodba, és felborzolta a nézők idegrendszerét is.

Az Alien-franchise nyitánya sokak szerint a mai napig az egyik legfélelmetesebb, amit valaha mozivásznon láthattunk. A Sigourney Weaver főszereplésével készült alkotás nemcsak kasszasiker lett, hanem el is vitte a legjobb vizuális effekteknek járó Oscar-díjat. Scott maximalizmusa már itt is megmutatkozott: köztudott, hogy a díszletek és a lények megalkotásánál nem ismert tréfát. Megszállott részletességgel dolgozott, és sokszor az utolsó pillanatban változtatott a jeleneteken a nagyobb hatás érdekében.

Az Alien első mozis vetítésein a nézőkön teljesen eluralkodott a rémület

Mégis, ha egyetlen filmet kellene kiemelni az életművéből, sokan nem ezt választanák, hanem az 1982-es Szárnyas fejvadászt. A film a bemutatásakor meglehetősen hűvös fogadtatásban részesült, azonban az évek során kultikus státuszba emelkedett. Vangelis zenéje, Harrison Ford és Rutger Hauer játéka, valamint a sötét, neonfényes jövőkép örökérvényűvé tették az alkotást.

Rutger Hauer és Harrison Ford felejthetetlen alakítást nyújtottak a Szárnyas fejvadászban

A film hatása felmérhetetlen: inspirálta többek között a Mátrix világát, az Ex Machina filozofikus kérdésfelvetéseit, vagy akár Joaquin Phoenix főszereplésével készült A nő hangulatát, és egyáltalán az ember és gép kapcsolatának kérdéskörét feszegető alkotásokban rendre érezteti hatását.

Ridley Scott azonban nem ragadt meg a sci-finél. Olyan történelmi és epikus filmeket is rendezett, mint a Gladiátor, amelyért ugyan rendezőként nem kapott Oscart, de a film elnyerte a legjobb film díját, és Russell Crowe alakítása is szobrot ért. A nemrég debütált Gladiátor II már jóval megosztóbb fogadtatásban részesült, sőt, maga Russell Crowe is kritikával illette a folytatást. Ennek ellenére Scott lendülete mit sem csökkent: a jövőre már 90. születésnapját ünneplő rendező még mindig dolgozik, jelenleg 8 folyamatban lévő projekt várakozik a neve mellett az IMDB szerint. 

Ridley Scott tehát nemcsak egy rendező a sok közül, hanem egy vizuális történetmesélő, aki, – Oscar ide vagy oda – már rég beírta magát a filmtörténelem legnagyobbjai közé.

KVÍZ

Miket alkotott első nagyjátékfilmje előtt Ridley Scott?
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
