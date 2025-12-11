„Mi a fenéről beszélünk?! Őrület!” – Russell Crowe rühelli a Gladiátor folytatását: végre kifakadt a filmről

Megannyi műremek (Alien, Szárnyas fejvadász, Thelma és Louise) után az angol direktor, Ridley Scott az ezredforduló környékén úgy döntött, megreformálja Hollywood egy rég elfeledett zsánerét, visszahozza a divatba a szandál és kard-filmeket. Ennek az elhatározásnak lett az eredménye a temérdek felejthetetlen momentumot és szállóigét hátrahagyó Gladiátor, mely óriási löketet adott olyan színészek karrierjének mint Russell Crowe vagy éppen Joaquin Phoenix. A zseniálisan megkoreografált jelentekre pedig Hans Zimmer zenéje csak hab volt a tortán.

A Russell Crowe-filmek örök klasszikusa, a Gladiátor máig a színész rajongóinak egyik nagy kedvence (Fotó: Entertainment Pictures)

Megjelenésének évében a 3. legjövedelmezőbb alkotás volt a mozikasszáknál, de masszív rajongótáborának körében azóta is nagy népszerűségnek örvend. Talán ezért is ért mindenkit övön aluli ütésként a tavaly, közel 25 év után elkészült folytatás, mely anyagi szempontból épp csak nem hasalt el, viszont a kritikusok kereszttüzében mindenképp alulmaradt és gyorsan el is vérzett Paul Mescal, Pedro Pascal és Denzel Washington neveivel eladott Gladiátor II. Ráadásul a maszkulin mozi nemcsak a firkászoknak és a fanatikusoknak nem nyerte el a tetszését, hanem magának Maximusnak sem.

Russell Crowe nem rejtette véka alá a véleményét

A nemrégiben hazánkban forgató Oscar-díjas színész a Triple J című műsorban vendégeskedett, ahol szóba került a Gladiátor II. része, és Russell Crowe nem is finomkodott, hosszasan fejtette ki, szerinte hol is ment félre Ridley Scott mozija. Az új-zélandi gladiátor szerint a folytatásból ugyanis azon értékek hiányoztak, amelyek az első fejezetet oly magasra emelték:

Annak a filmnek [a Gladiátor első része] kulcsa nem a pompa, nem is a körítés, de még csak nem is az akció volt, hanem a morális töltete a sztorinak. Az a helyzet, hogy anno majdnem minden nap vitáztunk is emiatt a forgatáson. Azért küzdöttem, hogy megmaradjon a karakter erkölcsi tartása. Rengetegszer felmerült, hogy Maximusnak legyen szexjelenete meg ilyenek, ám ezzel megfosztották volna a karaktert az erejétől

− kezdett bele a múltidézésbe Crowe.

Russell Crowe 2025-ben sem tétlenkedik, hiszen amellett, hogy filmeket kritizál, készíti is őket, a Nürnberg hamarosan mozikba is kerül (Fotó: Billy Bennight)

Az egykori Maximus pedig pont ezért nehezményezi, hogy a második epizód ezt mind a kukába dobta, így feleslegesen kardoskodott ezekért az értékekért 25 évvel ezelőtt:

Szóval azt állítja a folytatás, hogy a hősnek van ez az erős kapcsolata a feleségével, közben meg egy másik csajjal b*szik?! Mégis mi a fenéről beszélünk?! Őrület!

− fejtette ki csalódottságát a podcastben a világsztár, aki azt is elmesélte, hogy mikor a Gladiátor II. mozikba került, rengeteg hölgy rohamozta meg, kérdőre vonva, hogy a karaktere miért csalta meg szeretett feleségét. A méretes pocakjától nemrég megváló Russell Crowe viszont nem győzött magyarázkodni, hogy neki ugyan semmi köze sincs a folytatáshoz.