„Mi a fenéről beszélünk?! Őrület!” – Russell Crowe rühelli a Gladiátor folytatását: végre kifakadt a filmről

Megannyi műremek (Alien, Szárnyas fejvadász, Thelma és Louise) után az angol direktor, Ridley Scott az ezredforduló környékén úgy döntött, megreformálja Hollywood egy rég elfeledett zsánerét, visszahozza a divatba a szandál és kard-filmeket. Ennek az elhatározásnak lett az eredménye a temérdek felejthetetlen momentumot és szállóigét hátrahagyó Gladiátor, mely óriási löketet adott olyan színészek karrierjének mint Russell Crowe vagy éppen Joaquin Phoenix. A zseniálisan megkoreografált jelentekre pedig Hans Zimmer zenéje csak hab volt a tortán.
Megjelenésének évében a 3. legjövedelmezőbb alkotás volt a mozikasszáknál, de masszív rajongótáborának körében azóta is nagy népszerűségnek örvend. Talán ezért is ért mindenkit övön aluli ütésként a tavaly, közel 25 év után elkészült folytatás, mely anyagi szempontból épp csak nem hasalt el, viszont a kritikusok kereszttüzében mindenképp alulmaradt és gyorsan el is vérzett Paul Mescal, Pedro Pascal és Denzel Washington neveivel eladott Gladiátor II. Ráadásul a maszkulin mozi nemcsak a firkászoknak és a fanatikusoknak nem nyerte el a tetszését, hanem magának Maximusnak sem.
A nemrégiben hazánkban forgató Oscar-díjas színész a Triple J című műsorban vendégeskedett, ahol szóba került a Gladiátor II. része, és Russell Crowe nem is finomkodott, hosszasan fejtette ki, szerinte hol is ment félre Ridley Scott mozija. Az új-zélandi gladiátor szerint a folytatásból ugyanis azon értékek hiányoztak, amelyek az első fejezetet oly magasra emelték:
Annak a filmnek [a Gladiátor első része] kulcsa nem a pompa, nem is a körítés, de még csak nem is az akció volt, hanem a morális töltete a sztorinak. Az a helyzet, hogy anno majdnem minden nap vitáztunk is emiatt a forgatáson. Azért küzdöttem, hogy megmaradjon a karakter erkölcsi tartása. Rengetegszer felmerült, hogy Maximusnak legyen szexjelenete meg ilyenek, ám ezzel megfosztották volna a karaktert az erejétől
− kezdett bele a múltidézésbe Crowe.
Az egykori Maximus pedig pont ezért nehezményezi, hogy a második epizód ezt mind a kukába dobta, így feleslegesen kardoskodott ezekért az értékekért 25 évvel ezelőtt:
Szóval azt állítja a folytatás, hogy a hősnek van ez az erős kapcsolata a feleségével, közben meg egy másik csajjal b*szik?! Mégis mi a fenéről beszélünk?! Őrület!
− fejtette ki csalódottságát a podcastben a világsztár, aki azt is elmesélte, hogy mikor a Gladiátor II. mozikba került, rengeteg hölgy rohamozta meg, kérdőre vonva, hogy a karaktere miért csalta meg szeretett feleségét. A méretes pocakjától nemrég megváló Russell Crowe viszont nem győzött magyarázkodni, hogy neki ugyan semmi köze sincs a folytatáshoz.
Ha pedig folytatás, úgy tűnik, mégsem voltak elég hangosak a kritikusok, ugyanis Scott úr javában azon dolgozik, hogy a franchise-t trilógiává bővítse. A Gladiátor 3. részének készületei már zajlanak, ráadásul Paul Mescal is jelezte, szívesen visszatérne a filmszériába, hogy ismét kardot ragadhasson. Kérdés, hogy ennek a rajongók mennyire örülnek, és nem lenne-e jobb mindenkinek, ha már békében hagynák Maximus hagyatékát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.