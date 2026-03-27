63 éves lett Quentin Tarantino: tudtad, hogy egy lila műfallosszal terrorizálja színészeit?

1963. március 27-én a Tennessee államban található Knoxwille városában született egy Quentin Jerome Tarantino nevű kisded, aki akkor még nem is sejthette, hogy sok-sok év múlva a filmtörténelem egyik legnagyobb direktorgéniuszaként lesz számontartva. Márpedig ez mégis így történt, hiszen Quentin Tarantino-nak köszönhetünk olyan zseniális alkotásokat mint a Ponyvaregény, a Kill Bill vagy a Becstelen brigantyk, hogy csak párat említsünk. Noha korunk egyik legkedveltebb filmkészítőjének életét aligha fedik titkok, születésnapja alkalmából mi mégis megpróbáltunk csokorba szedni néhány olyan érdekességet, melyek talán még a legnagyobb a legnagyobb rajongóit is meglephetik.

Minden bizonnyal Quentin Tarantino felesége és gyermekei körében ünnepli születésnapját (Fotó: Xinhua / eyevine)

A direktor születése

Noha Quentin Tarantino már gyerekkorában két kanállal tömte magába a filmeket, a mozi iránti szeretet szikráját mégis az gyújtotta lángra, mikor 1983-ban munkát kapott a kalifornai Mannhattan Beachen üzemelő Video Archives nevű tékában. Ez a hely tette igazán azzá ami, és többek között ismerkedett meg későbbi alkotótársával, Roger Avary-vel, akivel később közösen Oscar-díjat is nyertek a Ponyvaregény forgatókönyvéért.

Kedvencünk kedvencei

Természetesen mindenkinek megvan a Quentin Tarantino-filmek közül a maga kedvence, de vajon mely mozik voltak magára a direktorra a legnagyobb hatással? A választ még korábban ő maga adta meg, íme, Tarantino kedvenc filmjei:

Bud Abbott és Lou Costello találkozik Frankensteinnel (1948)

A félelem három arca (1963)

A Jó, a Rossz és a Csúf (1966)

Quentin Tarantino fiatalon is már élt-halt a filmekért, első filmjét, a Kutyaszorítóban-t mindössze 29 évesen rendezte (Fotó: Entertainment Pictures)

Quentin Tarantino márkái

Bár mostanság Sydney Sweeney is tarol a maga brandjével, a saját márkák koronázatlan királya azért mégiscsak még mindig Quentin Tarantino, aki a Red Apple cigarettát és a Big Kahuna Burgert igyekezett minél több filmjébe vagy általa írt forgatókönyvbe belepréselni.

Volt egyszer egy… sztárnevelde

Quentin Tarantinót még futballakadémiák is bátran alkalmazhatnák, hiszen elképesztő érzékkel szúrja ki a tehetséget. Legutóbbi filmje, a 2019-ben megjelent Volt egyszer egy… Hollywood is ékes példája ennek, hiszen a nagy főszereplőtrió, azaz Leonardo DiCaprio, Brad Pitt és Margot Robbie mellett olyan, akkor még teljesen ismeretlennek számító sztárpalánták alkották a szereplőgárdát mint Austin Butler, Sydney Sweeney, Margaret Qualley vagy a tavaly Oscar-díjat bezsebelő Mikey Madison.