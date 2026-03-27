63 éves lett Quentin Tarantino: tudtad, hogy egy lila műfallosszal terrorizálja színészeit?

1963. március 27-én a Tennessee államban található Knoxwille városában született egy Quentin Jerome Tarantino nevű kisded, aki akkor még nem is sejthette, hogy sok-sok év múlva a filmtörténelem egyik legnagyobb direktorgéniuszaként lesz számontartva. Márpedig ez mégis így történt, hiszen Quentin Tarantino-nak köszönhetünk olyan zseniális alkotásokat mint a Ponyvaregény, a Kill Bill vagy a Becstelen brigantyk, hogy csak párat említsünk. Noha korunk egyik legkedveltebb filmkészítőjének életét aligha fedik titkok, születésnapja alkalmából mi mégis megpróbáltunk csokorba szedni néhány olyan érdekességet, melyek talán még a legnagyobb a legnagyobb rajongóit is meglephetik.
Noha Quentin Tarantino már gyerekkorában két kanállal tömte magába a filmeket, a mozi iránti szeretet szikráját mégis az gyújtotta lángra, mikor 1983-ban munkát kapott a kalifornai Mannhattan Beachen üzemelő Video Archives nevű tékában. Ez a hely tette igazán azzá ami, és többek között ismerkedett meg későbbi alkotótársával, Roger Avary-vel, akivel később közösen Oscar-díjat is nyertek a Ponyvaregény forgatókönyvéért.
Természetesen mindenkinek megvan a Quentin Tarantino-filmek közül a maga kedvence, de vajon mely mozik voltak magára a direktorra a legnagyobb hatással? A választ még korábban ő maga adta meg, íme, Tarantino kedvenc filmjei:
Bár mostanság Sydney Sweeney is tarol a maga brandjével, a saját márkák koronázatlan királya azért mégiscsak még mindig Quentin Tarantino, aki a Red Apple cigarettát és a Big Kahuna Burgert igyekezett minél több filmjébe vagy általa írt forgatókönyvbe belepréselni.
Quentin Tarantinót még futballakadémiák is bátran alkalmazhatnák, hiszen elképesztő érzékkel szúrja ki a tehetséget. Legutóbbi filmje, a 2019-ben megjelent Volt egyszer egy… Hollywood is ékes példája ennek, hiszen a nagy főszereplőtrió, azaz Leonardo DiCaprio, Brad Pitt és Margot Robbie mellett olyan, akkor még teljesen ismeretlennek számító sztárpalánták alkották a szereplőgárdát mint Austin Butler, Sydney Sweeney, Margaret Qualley vagy a tavaly Oscar-díjat bezsebelő Mikey Madison.
Persze az utolsó filmjével továbbra sem foglalkozó Tarantinónak van egy ennél lágyabb énje is. Például foggal-körömmel ragaszkodik szeretett színészeihez. Például, mikor anno nem talál szerepet Pam Griernek a Ponyvaregényben, kárpótlásul kvázi köré építette ki a Jackie Brown castingját. Pár évvel később pedig, mikor a Kill Bill-t szerette volna elkészíteni, mindenki megpróbálta meggyőzni, hogy váltsa le az akkor babát váró Uma Thurmant, de ő erről hallani sem akart, és megvárta, amíg az azóta már szintén Tarantinóval dolgozó Maya Hawke megszületik.
Tarantino híres arról Hollywoodban, milyen komolyan veszi a forgatási munkálatokat. A színészek százszázalékos koncentrációja érdekében kitiltotta a mobilhasználatot a szettben, valamint azt is rühelli, ha valaki álomba szenderül a díszletek között. Utóbbi azt a módszert találta ki, hogy egy hatalmas, lila színű felnőtt játékszert tol az elszundító delikvens arcába, akiről ekkor egy kép is készül, ami végül kikerül a forgatáson kiállított szégyenfalra.
A menőségnek az már egy szinte fel sem fogható foka, ami Quentin Tarantinóval történt meg 2018-ban. Ekkor jegyezte be az Oxfordban kiadott szótár az angol nyelv készletébe a „Tarantinoesque” kifejezést, mely jelző olyan filmekre használatosak, amiket a látványos és stilizált erőszak, a nem lineáris történetvezetés, a filmkultúrára tett tudatos utalások, a szatirikus témák és az éles, frappáns párbeszédek jellemeznek.
