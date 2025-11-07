„Le ne vedd a cipődet!” – Uma Thurman sokkoló tanácsa lányának, mielőtt Quentin Tarantinóval kezdett dolgozni

Hollywoodban csak úgy hemzsegnek a nepo baby-k. Világsztárok nagyravágyói csemetéi idővel átveszik szüleik helyét a filmgyártásban, erre láthattunk példát az HBO Maxot meghódító Patrick Schwarzenegger vagy még a vámpírok szívét is elcsenő Lily-Rose Depp jóvoltából, de ebbe a díszes társaságba tartozik Maya Hawke is. A Stranger Things csillaga ugyanis a Fekete telefon 2-ben ismét riogató Ethan Hawke és Uma Thurman közös gyermeke, aki a Netflix sikersorozata mellett már több nagyszabású produkcióban is megfordult. Például Quentin Tarantino Volt egyszer egy… Hollywoodjában, amelynek elkészítése előtt a fiatal színésznő egy különös tanácsot kapott édesanyjától.
A 2019 nyarán bemutatott, a Sharon Tate-gyilkosságot egy nem kis csavarral elmesélő Tarantino-moziban nemcsak az azóta már A-listás sztárrá váló Sydney Sweeney, Margaret Qualley vagy Austin Butler tűnt fel kisebb szerepben, hanem Maya Hawke is. A színésznő természetesen, mielőtt megérkezett volna az első forgatási napra, megkérdezte édesanyját, mit tanácsol neki, tekintve, hogy Uma Thurman korábban szerepelt a Ponyvaregényben és a Kill Bill-ben is, a válasz pedig aligha lepte meg a Quentin Tarantino-filmek kedvelőit:
Le ne vedd a cipődet!
– árulta el Hawke kisasszony egy podcastműsorban, melynek műsorvezetői alig bírták visszafojtani a nevetésüket a válasz hallatán.
Uma Thurman tanácsa azért nem lepett meg senkit, mert ami Christopher Nolannek a praktikus effektek, Zack Snydernek a lassított felvételek vagy Wes Andersonnak a tökéletesen szimmetrikus képbeállítások, az Quentin Tarantino számára a női lábfejek. A Ponyvaregény, a Becstelen brigantyk vagy a hamarosan új, eddig nem látott formában érkező Kill Bill rendezője nem igazán titkolja, hogy teljesen odavan az említett testrészért, és gyakorta több képkockát is szán neki filmjeiben. Sőt, a Robert Rodriguezzel közösen készített Alkonyattól pirkadatig című horrorban még arra is rá tudta venni Salma Hayeket, hogy a szájába vehesse az idén már 59. születésnapját ünneplő mexikói szépség lábujját, amiről tequilát szopogatott.
Maya Hawke-nak végül nem kellett hasonlót manővert végrehajtania a Volt egyszer egy… Hollywoodban, de még a lábfejét sem kellett megvillantania, azt megtette helyette végül Margot Robbie, valamint Margaret Qualley is. Ám még így is sikerült megvetnie a lábát a kaliforniai álomgyárban, hiszen az 5. évaddal jelentkező Stranger Things mellett szerepelt az Asteroid City-ben, Bradley Cooper Maestro című életrajzi drámájában, illetve fel fog tűnni a jövőre érkező új Az éhezők viadalában is.
