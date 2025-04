Elképesztő, kiket indított útjára Tarantino legutóbbi filmje

Julia Butters (jobb oldalt) idén még csak 16 éves lesz, így érthető, hogy még nem fér a bőrébe (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Maya Hawke

Le mernénk fogadni, hogy Maya Hawke életét már kisded kora óta figyelemmel követte a filmtörténelem egyik legkedveltebb rendezője. Hiszen az ifjú színésznő édesanyja nem más, mint az az Uma Thurman, aki rendkívül jó kapcsolatot ápol a Tarantinóval, és nem mellesleg a Ponyvaregény, valamint a Kill Bill című alkotásai sztárja is volt. Sydney Sweeney-hez hasonlóan Hawke kisasszony számára is mérföldkő volt a 2019-es esztendő, hiszen a Volt egyszer… mellett a Stranger Things-ben is megcsillogtathatta tudását, azóta pedig már Gia Coppola (Mainstream), Wes Anderson (Asteroid City) és Bradley Cooper (Maestro) forgatásain is eltanulhatott egyet s mást tanultabb kollégáitól.

Maya Hawke könnyen olyan karriert futhat be, mint édesapja, Ethan Hawke, vagy édesanyja, Uma Thurman (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mikey Madison

Bár a Manson családfa igen terebélyes volt a filmben is, és számtalan szereplőt láthattak „hippiskedni” a Spahn Ranchen a nézők, Mikey Madison hófehér arcát és éjfekete hajkoronáját biztosan sokan megjegyezték maguknak. Emlékezetes haláljelenete pedig csak rátett erre egy lapáttal. Madison egyébként a Volt egyszer… előtt is kapott már komoly szerepet egy drámaszériában (Better Things), de tagadhatatlan, hogy a Tarantinótól kapott játékpercek hatalmasat lendítettek karrierjén. Előbb a Sikoly-franchise-ban kapott helyet magának, majd az igazán nagy sikereket az Anora hozta el számára, amiért Oscar-díjat kapott a legjobb női főszereplő kategóriában.