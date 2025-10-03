Hivatalos: mégis folytatódik a Peaky Blinders! Két újabb évadot rendeltek be a gengszterkalandból

A Peaky Blinders, vagyis a Birmingham Bandája sorozat rajongói most repkedhetnek a boldogságtól, a sorozat ugyanis folytatást kap a Netflixen. A streaming szolgáltató két évadra írt alá szerződést Steven Knight forgatókönyvíróval, aki az eredeti 6 évadot is jegyzi.

Cillian Murphy Tommy Shelby szerepében a nagysikerű Peaky Blinders sorozatban (Fotó: Anita Maric / SWNS)

Peaky Blinders újra a képernyőn

A Peaky Blinders sorozat 2013-as indulása óta hatalmas rajongótáborra tett szert. A Birmingham alvilági életét uralni kívánó Shelby család történetét 6 évadon át követhették a rajongók. A sorozat főszerepében az ír Cillian Murphy-t láthattuk Tommy Shelby karakterében, aki a család és a bűnbanda feje. Az évadok alatt olyan A-listás hollywoodi sztárok is feltűntek a sorozatban, mint a Brutalista sztárja Adrien Brody, aki az olasz gengszter Luca Changretta szerepében tűnt fel, vagy Tom Hardy, aki a hol barátként, hol ellenségként jelen lévő Alfie Solomons-t alakította.

A rajongók már előre elkeseredtek, ugyanis Cillian Murphy csupán producerként lesz jelen az új évadokban. De addig még egyszer legalább élvezhetjük a játékát Tommy Shelbyként, ugyanis a Peaky Blinders mozifilmben visszatér a nagyvászonra, valamikor 2026 elején. A film ott folytatja a történetet, ahol a sorozat lezárult, és a többi megszokott szereplőt is viszontláthatjuk majd.

Cillian Murphy csak a mozifilmben játszik majd, a Peaky Blinders sorozat új évadaiban nem tér már vissza (Fotó: Joseph Walshe / SWNS)

Új korszak köszönt a Shelby családra

Az új sorozat cselekményének részleteit egyelőre hét lakat alatt őrzik, ám egy rövid ismertetőt leközölt a Netflix. Az események továbbra is Birmingham-ben játszódnak, mégpedig a második világháború befejezése után. A bombázás sújtotta város romokban hever, és megindul a verseny a gigantikus építkezési projektekért. Aki ugyanis uralja az újjáépítést, az uralja a jövő felé menetelő várost is. A Shelby-k új generációjával találkozhatunk, akik valószínűleg semmivel sem játszanak tisztábban, mint az előző generáció.

A szereplőgárdát egyelőre szintén homály fedi, de az író és a történetet megálmodó Steven Knight korábbi ízléséből kiindulva biztosan nem éri csalódás a rajongókat. A tervek szerint az epizódok nagyjából 60 perc hosszúságúak lesznek. A producerek közt, Cillian Murphy mellett jelen lesz a Kudos produkciós cég, akik a most futó és hatalmas sikereket arató House of Guinness sorozat mögött állnak, és a Garrison Drama, akik az eredeti 6 évadot, valamint a The Immortal Man című Peaky Blinders filmet is forgalmazták. A forgatásra Birminghamben kerül sor. Megjelenési dátumot egyelőre nem árultak el, de abból következtetve, hogy a mozifilm a következő év elején jelenik meg, elképzelhető, hogy az új évad első részei 2026 második felére csúszhatnak.