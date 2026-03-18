Senkit nem érdekel már az Oscar-gála? A tavalyinál is kevesebben nézték idén a filmünnepet

Évről évre megfigyelhető a tendencia, hogy az Oscar-gála nemes egyszerűséggel egyre kevesebb embert érdekel. Az idei 98. Oscar-díjátadó összesen közel 18 millió nézőt vonzott be az ABC, Hulu felületein és a társplatformjaikon, mint például idehaza a Disney+ kínálatában. Ez egy megközelítőleg 9 százalékos visszaesés a tavalyi évi eseményhez képest, mely 19,5 millió nézőt ültetett le odahaza a kanapékra — utóbbi egyébként pandémia utáni rekord volt a 2021-es 10,4 millió néző után.

A hangulat azért jó volt az idei Oscar-gálán is (Fotó: Valerie Goodloe)

Erős volt a mezőny a legrangosabb díjakért

A nézők inkább a közösségi médián értesülnek a díjazottakról

A műsor minőségében is érzékelhető a változás

Hiába az erős mezőny, az idei Oscar mégse csalogatta be eléggé a nézőket

Az utóbbi évek egyik legerősebb mezőnye volt az idei évben. Olyan alkotások csaptak össze, mint az Egyik csata a másik után, a Bűnösök, a Marty Supreme és a Hamnet, amiket az akadémia nem csak helykitöltés miatt válogatott be, hanem mert tényleg igényes, minőségi és eredeti filmek. A teljesség igénye nélkül ezeket az alkotásokat erősítette Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Emma Stone és Jesse Buckley, akik potenciáljuk legjavát nyújtották a filmjeikben. Mindez egy háromórás műsor keretén belül, a K-Pop démonvadászok és a Bűnösök népszerű dalaival színesítve.

A Nielsen közönségmérő cég adatai szerint azonban mindez kevésnek bizonyult. Bár az évről-évre kapott nézettségi számokat a Covid-járvány is befolyásolta, ettől már jelentősen sikerült továbblépnünk… De a régi nézettségi adatokat még ez sem hozta vissza.

A Nielsen szerint 2021 után volt némi emelkedés, de ez még mindig távol van a korábbi számoktól (Fotó: The Hollywood Reporter)

Mi okozhatta az érdeklődéshiányt?

Kezdjük talán a legegyértelműbbel. A nézői szokások jelentősen megváltoztak, különösen a fiatalabb generációk tekintetében. Az alfa és Z generáció átlagosan kevésbé motivált, hogy végigüljön egy hosszabb hangvételű díjátadót, főleg ha a lényeges részleteket az Instagram Reelsen és TikTokon vissza tudják nézni. Pedig még csökkentettek is az Oscar 2026-os műsoridején, a korábbi 3,5-4 órás ceremóniát már most három órára kerekítették. De így is ott vannak a hírportálok összesítései, amik kigyűjtik a győzteseket, a legizgalmasabb pillanatokat, a legnagyobb botrányokat, stb. — így miért is kellene megnézni a teljes adást?

Egy másik lehetséges ok viszont ennél is szomorúbb. Némi kiábrándultság érezhető.

Az Oscar egy ünnep. A filmművészeté és kedvenc sztárjainké, akikkel összenőttünk az évek alatt. Ha azt mondjuk, Jack Nicholson, Tom Hanks, Daniel Day-Lewis, Al Pacino, Anthony Hopkins, akkor valóban grandiózus alkotásokról beszélhetünk, grandiózus filmekben. Ezekből a nagy nevekből egyre kevesebbet kaphatunk a mozik felhozatalában és alig jön helyükre bárki. Ha azt mondjuk, Teyana Taylor és Jacob Elordi, a nap végén tényleg kevesekben indul be a rajongói hype — sőt, az is beszédes, hogy Zoë Saldana, akit legtöbben csak az Avatar és Marvel filmekben játszott nem túl erős szerepeiből ismerhetnek, napjaink leggazdagabb színészévé vált.