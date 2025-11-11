Megtréfált minket a Netflix: Fogadjunk, hogy ezt te sem szúrtad ki a Frankenstein nézése közben

Az angol írónő, Mary Shelley, mikor 1818-ban megjelentette Frankenstein, avagy a modern Prométheusz című gótikus regényét, talán még legdurvább álmában sem gondolta, hogy nem mindennapi szerelmes sztorija még bő kétszáz évvel később is emberek millióit hozza majd lázba. Márpedig ez a helyzet, miután megannyi adaptáció után múlt héten ismét életre kelt Lugosi Béla örökös ellensége, méghozzá a Netflixen, a neves mexikói direktor, Guillermo del Toro jóvoltából.
A streamingóriás jelenlegi legfelkapottabb mozijában ráadásul napjaink sztárjai, úgymint Oscar Isaac, az Eufória felismerhetetlenre maszkírozott szépfiúja, Jacob Elordi, Christoph Waltz és Mia Goth játsszák a főszereplőket. Utóbbi nevéhez ráadásul a film egyik legnagyobb meglepetése is fűződik, amitől a netezők most teljesen eldobták az agyukat.
Minden bizonnyal nemcsak a Frankensteinben feltűnő összes férfiszereplőnek szívét lopta el Mia Goth, hanem a nézőket is elbűvölte a színésznő alakítása. Nem csoda, hogy a szerelemtől elvakult szemek nem vették észre, hogy a hajléktalanná váló Shia LaBeouf exneje Elizabeth mellett még Victor Frankenstein édesanyjának szerepét is magára öltötte. Az égető felismerés pedig szabályosan felperzselte az internetet, a Netflix felhasználói sorban csodálkoznak rá a világhálón a streamingóriás easter egg-jére:
Ez most komoly? Már háromszor láttam a filmet, kétszer a moziban és egyszer pedig otthon, de fogalmam sem volt róla, hogy ő játszotta az édesanyát is
– írja az egyik X-felhasználó, de egy másik hozzászóló megjegyzi, nem érti, miért van mindenki így ledöbbenve, hiszen a két szerepben való tündöklés Mia Goth névjegye.
Annak a bizonyos kommentelőnek igaza volt, és a Mia Goth-filmek szerelmeseit egyébként aligha lepte meg ez a kettősszerep-manőver. A szélesebb közönség előtt A nimfomániásban ismertté váló színésznő pályafutása során ugyanis nem ez az első alkalom, hogy két külön karaktert is megformál egy művön belül.
Az X néven emlegetett, (X, Pearl és MaXXXine című horrorokat tartalmazó) háromepizódos filmszéria első, 2022-ben megjelent felvonásában például egyszerre tűnt fel fiatal pornósztárként és egy megbolondult, tanyasi öregasszonyként, ráadásul Goth kisasszony még csókjelenetet is vállalt saját magával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.