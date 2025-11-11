Megtréfált minket a Netflix: Fogadjunk, hogy ezt te sem szúrtad ki a Frankenstein nézése közben

Az angol írónő, Mary Shelley, mikor 1818-ban megjelentette Frankenstein, avagy a modern Prométheusz című gótikus regényét, talán még legdurvább álmában sem gondolta, hogy nem mindennapi szerelmes sztorija még bő kétszáz évvel később is emberek millióit hozza majd lázba. Márpedig ez a helyzet, miután megannyi adaptáció után múlt héten ismét életre kelt Lugosi Béla örökös ellensége, méghozzá a Netflixen, a neves mexikói direktor, Guillermo del Toro jóvoltából.

A Frankenstein jelenleg vezeti a legnézettebb Netflix-filmek toplistáját (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

A streamingóriás jelenlegi legfelkapottabb mozijában ráadásul napjaink sztárjai, úgymint Oscar Isaac, az Eufória felismerhetetlenre maszkírozott szépfiúja, Jacob Elordi, Christoph Waltz és Mia Goth játsszák a főszereplőket. Utóbbi nevéhez ráadásul a film egyik legnagyobb meglepetése is fűződik, amitől a netezők most teljesen eldobták az agyukat.

Mia Goth-nak vajon dupla fizetést adott a Netflix?

Minden bizonnyal nemcsak a Frankensteinben feltűnő összes férfiszereplőnek szívét lopta el Mia Goth, hanem a nézőket is elbűvölte a színésznő alakítása. Nem csoda, hogy a szerelemtől elvakult szemek nem vették észre, hogy a hajléktalanná váló Shia LaBeouf exneje Elizabeth mellett még Victor Frankenstein édesanyjának szerepét is magára öltötte. Az égető felismerés pedig szabályosan felperzselte az internetet, a Netflix felhasználói sorban csodálkoznak rá a világhálón a streamingóriás easter egg-jére:

Ez most komoly? Már háromszor láttam a filmet, kétszer a moziban és egyszer pedig otthon, de fogalmam sem volt róla, hogy ő játszotta az édesanyát is

– írja az egyik X-felhasználó, de egy másik hozzászóló megjegyzi, nem érti, miért van mindenki így ledöbbenve, hiszen a két szerepben való tündöklés Mia Goth névjegye.

Nem először klónozta magát Frankenstein szerelme

Annak a bizonyos kommentelőnek igaza volt, és a Mia Goth-filmek szerelmeseit egyébként aligha lepte meg ez a kettősszerep-manőver. A szélesebb közönség előtt A nimfomániásban ismertté váló színésznő pályafutása során ugyanis nem ez az első alkalom, hogy két külön karaktert is megformál egy művön belül.