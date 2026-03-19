„A távolság megszépíti a dolgokat” – Itt a válasz, ezért kerülnek fel több részletben az évadok a streamingre

Az utóbbi időben bevett szokássá vált a Netflix háza táján, hogy a legnagyobb tömegeket vonzó sorozatok, mint a Stranger Things, a Bridgerton család vagy az Emily Párizsban több részre szabdalt évadokkal érkeznek a streaming-szolgáltatóra. Ennek a sorozatrajongók nagy része nem feltétlenül örül, azonban a Netflixnek erre is van válasza.
A Netflix megjelenése és elterjedése megreformálta a televíziónézési szokásokat világszerte. Mióta a háztartásokban televízió van és létrejöttek a varázsdobozra szánt sorozatok, a nézők megszokták, hogy kedvenc szériájuk minden héten egy új epizóddal jelentkezik. Ez fenntartotta az érdeklődést, gondoljunk csak a Dallasra vagy a David Lynch rendezte Twin Peaksre. Valóságos ünnep volt, amikor ezeknek a sikersorozatoknak új része debütált a televízióban. Amikor még nem volt mindenkinek tévéje, sokszor egész szomszédságok gyűltek össze egy ember lakásában és feszült figyelemmel várták, mi fog történni kedvenc karaktereikkel. A Netflix azonban felborította ezt a rendszert, amikor teljes évadokat, sőt sorozatokat A-tól Z-ig pakolt fel a felületre, ezzel megteremtve a sorozatdarálás kultúráját. Már nem tartottunk szünetet nemhogy epizódok, de évadok között sem. Sokan kritizálták emiatt a Netflixet, mondván: a hetente érkező epizódok sokkal tovább bent tudják tartani az adott sorozatot a közbeszédben, de a streaming hosszú ideig kitartott az álláspontja mellett, egészen pár évvel ezelőttig.
A Stranger Things-szel kezdődött az átalakulás, amikor a 2022-ben debütált 4. évadot két részletben debütáltatták. Az első és a második fejezet között több mint két hónap telt el, ami igencsak megosztotta a Duffer testvérek rajongótáborát. Tény, hogy a foglalkozás elérte célját, amíg az évad utolsó két része 2022 júliusában végre megérkezett, már a csapból is a Stranger Things folyt, de sokaknak nem tetszett, hogy kettészelték az évadot. Innentől kezdve egyre divatosabbá vált az újabb sorozatok évadainak szétvagdalása. Ebben persze közrejátszott a pandémia és a hollywoodi sztrájkok is, ezekkel a körülményekkel együtt a trend 2023-2024-re érte el csúcsát.
2023-ban a Vaják, A korona és a Virgin River is két részre szedve debütált, a tendencia folytatódott a Bridgerton családdal, az Emily Párizsban új évadával és az Outer Banks sorozattal. 2025-re ismét a Stranger Things vitte a pálmát ebben a témában, az 5. évadot kapásból három részletben adták ki. A foglalkozás elérte célját, minden olyan volt, mintha visszatértünk volna a régi szép időkhöz. A rajongók tűkön ülve várták az újabb epizódokat, a közösségi médiában másról sem lehetett hallani és olvasni, mint a Millie Bobby Brown főszereplésével készült szériáról. A Netflix egyik fejese megadta a választ az égető kérdésre: miért lett divat náluk szétcincálni az évadokat?
„A távolság megszépíti a dolgokat. A közönség nagy része igenis szereti a hosszabbra nyúlt várakozási időt. Ez fokozza az izgalmat, a szenzációfaktort, és persze nekünk is jó, mert az adott sorozat folyamatos beszédtéma marad.”
Nos, lehet, hogy a Netflixnél ez egy stratégiailag megfontolt lépés és láthatóan növeli a nézőszámokat, azonban a sorozatrajongók nagy része a Redditre megy háborogni, amikor kedvenc sorozatának új évadához előzetes érkezik, amiből kiderül, hogy akár több mint egy évet is várni kell az új évadra, ráadásul az adott évad minimum két részben debütál.
