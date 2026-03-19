„A távolság megszépíti a dolgokat” – Itt a válasz, ezért kerülnek fel több részletben az évadok a streamingre

Az utóbbi időben bevett szokássá vált a Netflix háza táján, hogy a legnagyobb tömegeket vonzó sorozatok, mint a Stranger Things, a Bridgerton család vagy az Emily Párizsban több részre szabdalt évadokkal érkeznek a streaming-szolgáltatóra. Ennek a sorozatrajongók nagy része nem feltétlenül örül, azonban a Netflixnek erre is van válasza.

A Netflix végre megválaszolta a kérdést, ami mostanában minden sorozatrajongót foglalkoztatott (Fotó: dpa/picture-alliance)

Netflix-stratégia: a streaming megreformálta a tévénézést

A Netflix megjelenése és elterjedése megreformálta a televíziónézési szokásokat világszerte. Mióta a háztartásokban televízió van és létrejöttek a varázsdobozra szánt sorozatok, a nézők megszokták, hogy kedvenc szériájuk minden héten egy új epizóddal jelentkezik. Ez fenntartotta az érdeklődést, gondoljunk csak a Dallasra vagy a David Lynch rendezte Twin Peaksre. Valóságos ünnep volt, amikor ezeknek a sikersorozatoknak új része debütált a televízióban. Amikor még nem volt mindenkinek tévéje, sokszor egész szomszédságok gyűltek össze egy ember lakásában és feszült figyelemmel várták, mi fog történni kedvenc karaktereikkel. A Netflix azonban felborította ezt a rendszert, amikor teljes évadokat, sőt sorozatokat A-tól Z-ig pakolt fel a felületre, ezzel megteremtve a sorozatdarálás kultúráját. Már nem tartottunk szünetet nemhogy epizódok, de évadok között sem. Sokan kritizálták emiatt a Netflixet, mondván: a hetente érkező epizódok sokkal tovább bent tudják tartani az adott sorozatot a közbeszédben, de a streaming hosszú ideig kitartott az álláspontja mellett, egészen pár évvel ezelőttig.

A Netflix előtt még hetente vártuk a tévé előtt, hogy kiderüljön, ki ölte meg Laura Palmert (Fotó: KPA Honorar und Belege)

A Stranger Things indította el az őrületet

A Stranger Things-szel kezdődött az átalakulás, amikor a 2022-ben debütált 4. évadot két részletben debütáltatták. Az első és a második fejezet között több mint két hónap telt el, ami igencsak megosztotta a Duffer testvérek rajongótáborát. Tény, hogy a foglalkozás elérte célját, amíg az évad utolsó két része 2022 júliusában végre megérkezett, már a csapból is a Stranger Things folyt, de sokaknak nem tetszett, hogy kettészelték az évadot. Innentől kezdve egyre divatosabbá vált az újabb sorozatok évadainak szétvagdalása. Ebben persze közrejátszott a pandémia és a hollywoodi sztrájkok is, ezekkel a körülményekkel együtt a trend 2023-2024-re érte el csúcsát.