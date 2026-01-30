Lógva hagyott minket a Bridgerton: Még eddig kell várnunk a folytatásra

Felemás érzelmekkel zárhatták A Bridgerton család 4. évadának első felét a habos-babos széria szerelmesei. Benedict és Sophie love story-ját ugyanis mérnöki tökéletességgel szelték el a cselekmény leglebilincselőbb momentumánál, amivel alaposan kiakasztották a rajongókat. A Brigderton 4. részének tankönyvekbe illő cliffhangere rengeteg kérdést vetett fel a nézőkben, de szerencsére már nem is kell olyan sokáig várni a válaszokra. Cikkünk további része enyhén SPOILER-es!

A Bridgerton visszatért, de már megint lógva hagytak minket a sztori felénél (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mi lesz veled, Benedict?

Az új Bridgerton-évad második felének nagy kérdése: Mi lesz a menyegző sorsa? Egyelőre nem áll valami jól Benedict és Sophie szénája, legalábbis a Bridgerton 4. évad 4. rész tanúsága szerint. A nadrágját magán tartani képtelen Bridgerton fiú tudniillik valami olyasmit kérdez a lánytól, amivel úgy tűnik, végleg elvágja magát Lady Penwood legféltettebb kincsénél.

Yerin Ha és Luke Thompson, a Bridgerton 4. évadának központi szereplői (Fotó: PA)

A felajzott férfiút alakító Luke Thompson szavai is azt támasztják alá, hogy A Bridgerton család kelendő sarjának igen kemény elköteleződési problémái vannak, ami Benedict édesanyja és Sarolta királynő legnagyobb bánatára a frigy meghiúsulását eredményezheti:

Benedict mindennek a javát akarja és semmi mást. Ami kissé meglepő, hiszen talán úgy gondolnánk, hogy ő egyáltalán nem ilyen. Azonban valahol mélyen mégis az. Semmi komolyat nem keres és nem akar elköteleződni

– mondta a szívtiprót alakító Thompson.

Sarolta királynő vajon sikerrel talál szerelmet Benedict számára? (Fotó: Netflix)

Eddig kell tűkön ülnünk a Bridgerton folytatásáig

Bevált recepten ne változtass! Minden bizonnyal ezt az elvet vallják a Bridgerton készítői is, akik a két évvel ezelőtti harmadik évadhoz hasonlóan a negyedik fejezetet is négy epizód után hagyták félbe. És ahogy a legutóbb is, úgy ezúttal is közel egy hónapnyi gondolkodási időt hagytak a fanbázisnak, hogy addig is lehetőségük legyen kielemezni minden képkockát. A Bridgerton család 4. évadának többi epizódja tehát négy hét múlva, 2026. február 26-án érkezik a Netflixre.

A Bridgerton 4. évada februárban folytatódik (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Négy évad és kész?

Ezt a taktikát egyébként már egyre többször alkalmazza a vörös streamingóriás, hiszen nemrégiben a Stranger Things 5. évadát is több részletben tárták a nézőközönség elé. A Bridgerton rajongói már csak abban reménykedhetnek, hogy szeretett szériájuk egy fokkal jobb lezárást kap, mint Tiziék kalandozása a Hellyel lefelében.