Lógva hagyott minket a Bridgerton: Még eddig kell várnunk a folytatásra

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 16:35
Hosszas várakozás után a héten végre megérkezett a Netflix arisztokratikus romantikázásának folytatása. A Bridgerton család alkotói viszont szeretnek játszani a rajongók idegeivel, hiszen a legizgalmasabb pillanatban hagyták félbe a történetet.
Felemás érzelmekkel zárhatták A Bridgerton család 4. évadának első felét a habos-babos széria szerelmesei. Benedict és Sophie love story-ját ugyanis mérnöki tökéletességgel szelték el a cselekmény leglebilincselőbb momentumánál, amivel alaposan kiakasztották a rajongókat. A Brigderton 4. részének tankönyvekbe illő cliffhangere rengeteg kérdést vetett fel a nézőkben, de szerencsére már nem is kell olyan sokáig várni a válaszokra. Cikkünk további része enyhén SPOILER-es!

2022 - Bridgerton - TV Set
A Bridgerton visszatért, de már megint lógva hagytak minket a sztori felénél (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mi lesz veled, Benedict?

Az új Bridgerton-évad második felének nagy kérdése: Mi lesz a menyegző sorsa? Egyelőre nem áll valami jól Benedict és Sophie szénája, legalábbis a Bridgerton 4. évad 4. rész tanúsága szerint. A nadrágját magán tartani képtelen Bridgerton fiú tudniillik valami olyasmit kérdez a lánytól, amivel úgy tűnik, végleg elvágja magát Lady Penwood legféltettebb kincsénél.

Bridgerton: Season of Love Valentine's event
Yerin Ha és Luke Thompson, a Bridgerton 4. évadának központi szereplői (Fotó: PA)

A felajzott férfiút alakító Luke Thompson szavai is azt támasztják alá, hogy A Bridgerton család kelendő sarjának igen kemény elköteleződési problémái vannak, ami Benedict édesanyja és Sarolta királynő legnagyobb bánatára a frigy meghiúsulását eredményezheti:

Benedict mindennek a javát akarja és semmi mást. Ami kissé meglepő, hiszen talán úgy gondolnánk, hogy ő egyáltalán nem ilyen. Azonban valahol mélyen mégis az. Semmi komolyat nem keres és nem akar elköteleződni

mondta a szívtiprót alakító Thompson.

Bridgerton: Season 4 - TV Series
Sarolta királynő vajon sikerrel talál szerelmet Benedict számára? (Fotó: Netflix)

Eddig kell tűkön ülnünk a Bridgerton folytatásáig

Bevált recepten ne változtass! Minden bizonnyal ezt az elvet vallják a Bridgerton készítői is, akik a két évvel ezelőtti harmadik évadhoz hasonlóan a negyedik fejezetet is négy epizód után hagyták félbe. És ahogy a legutóbb is, úgy ezúttal is közel egy hónapnyi gondolkodási időt hagytak a fanbázisnak, hogy addig is lehetőségük legyen kielemezni minden képkockát. A Bridgerton család 4. évadának többi epizódja tehát négy hét múlva, 2026. február 26-án érkezik a Netflixre.

2024 - Bridgerton - TV Series
A Bridgerton 4. évada februárban folytatódik (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Négy évad és kész?

Ezt a taktikát egyébként már egyre többször alkalmazza a vörös streamingóriás, hiszen nemrégiben a Stranger Things 5. évadát is több részletben tárták a nézőközönség elé. A Bridgerton rajongói már csak abban reménykedhetnek, hogy szeretett szériájuk egy fokkal jobb lezárást kap, mint Tiziék kalandozása a Hellyel lefelében.

Ha pedig már a lezárást emlegetjük, nyugalom, senki ne kezdjen hajat tépkedve pánikolni, hiszen a februári finálé csakis a jelenlegi évad történéseinek végére tesz majd pontot. Az egyik vezető producer, Shona Rhimes elmondása szerint ugyanis még csak féltávnál tartunk, és további négy évad várható.

A Bridgerton család 4. évadának első epizódjai már elérhetők a Netflix kínálatában!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
