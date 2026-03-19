Felfoghatatlan: halálra gázolta a teherautó a 2 éves kislányt

Felfoghatatlan tragédia rázta meg egy amerikai család életét: egy mindössze kétéves kislány vesztette életét, miután elütötte egy teherautó. A baleset az egész család életét megváltoztatta.

Tragikus baleset: 2 éves kislány vesztette életét

A drámai pillanatok hétfő este történtek Kansasben. A kétségbeesett szülők azonnal autóba pattantak, és a legközelebbi kórház felé száguldottak, miközben az édesanya telefonon könyörgött segítségért a segélyhívón. A vonal másik végén egy higgadt diszpécser próbált kapaszkodót adni a pánikba esett anyának: lépésről lépésre segített ellenőrizni, hogy a kislány lélegzik-e még.

A baleset végzetesen alakult

A család út közben találkozott a mentőkkel, akik azonnal átvették a gyermeket és kórházba szállították. Az orvosok minden tőlük telhetőt megtettek, de a kislány életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok szerint nem történt bűncselekmény – a jelek egy tragikus, farmon történt balesetre utalnak. A pontos körülményeket még vizsgálják. A helyi seriffhivatal közleményben fejezte ki együttérzését. Nemcsak a gyászoló családot, hanem a mentésben részt vevő diszpécsereket és orvosokat is mélyen megrázta az eset – írja a People.