Netflixed van? Ez minden felhasználót érint! Új funkció jön 2026-ban

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 17:08
Már csak ez hiányzott a felhasználóknak! A Netflixnek szinte semmi sem elég, ezzel az újítással már az Instagrammal is versenyre kel.

A Netflix háza táján újdonság van készülőben, aminek nem biztos, hogy minden felhasználó örülni fog. Ezzel a húzással streamingóriás nagy eséllyel felveszi a versenyt a YouTube-bal, az Instagrammal és még a TikTokkal is.  

Netflix loója egy okostelefon képernyőjén.
A Netflix igazgatója forradalmi újítást vezetett be (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Netflix 2026: újítást jelentett be a streaming 

A Netflix társigazgatója, Greg Peters bejelentést tett egy új funkcióról, mely terveik szerint 2026-tól lesz elérhető a streamingen. Nem kell megijedni, ez a plusz lehetőség csak a telefonos felületet fogja érinteni, a televízión történő film- és sorozatnézést egyáltalán nem befolyásolja majd ez a forradalmi újítás

Egyelőre még csak tesztelés alatt áll, de Peters elmondása szerint már januárban láthatóak lesznek videós podcastek, és ami a legnagyobb fenyegetést jelenti a fent felsorolt közösségi médiás felületekre, hogy az Instagrammon és a TikTokon vezető “reels” típusú “függőleges” videókkal is bővül majd a platform. Ezek nagyrészt a streamingen futó sikersorozatok, mint a Stranger Things, vagy a Bridgerton család, illetve a frissen felkerülő filmek rövid előzetesei, kedvcsinálói lesznek, és időnként akár betekintést engednek a készülő alkotások kulisszái mögé is. Ezzel a Netflix nyíltan felveszi a versenyt a manapság már rövid videókra támaszkodó közösségi médiás felületekkel, a Warner felvásárlásával tetézve pedig jó úton halad afelé, hogy elsőszámú multimédiás komplexummá nője ki magát. 

“Ezt 2026 második felében terjesztjük elő, ez lesz a kiindulópont, innen pedig minden lehetőségük meglesz, hogy tovább fejlődjünk, vizsgáljuk a piacot és felvegyük a versenyt.”  

A Netflix, a Paramount és a Warner Bros. logója, utalva a Netflix felvásárlásra.
A Netflix már bekebelezte a Warnert, most jöhet az Instagram? (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mire jó ez a Netflixnek?

A fejlesztés oka, hogy a felhasználók elsődleges tartalomfogyasztó eszköze egyre inkább az okostelefon, ezt pedig a Netflix is előrelátóan monitorozza. Emellett persze szándékosan vállalják a versenyt az Instagramhoz hasonló felületekkel is, melyek pont a rövid videóknak köszönhetően egyre nagyobb teret nyernek. Ugyan izgalmas az ötlet, és a sorozatrajongók biztosan örömmel fogadnak majd plusz tartalmakat kedvenc műsoraikról, de az, hogy egy filmekre és sorozatokra létrejött és specializálódott platform ilyen módon szétaprózza a felületen elérhető tartalmakat, magában hordozza a film- és sorozatnézés pusztulásának veszélyét. 

Gondoljunk csak arra, milyen felháborodást és kezdeti bizalmatlanságot hozott magával anno a Netflix és a többi streaming-szolgáltató megjelenése és térnyerése. A bizalmatlanság valamilyen szinten igazolást is nyert, ahogy egyre népszerűbbé vált a felhasználók körében a streamingek használata, úgy csökkent fokozatosan a mozilátogatók száma. A Netflix ezzel a fejlesztéssel ismét kockára teszi a filmkészítés művészetét. Ha a felhasználókat fokozatosan rászoktatja a rövid videók pörgetésére, azzal ténylegesen beveri az utolsó szöget a filmnézés koporsójába, hiszen már manapság is születtek kutatások a témában. Egyre nehezebb, és egyre rövidebb időintervallumra lehet lekötni korunk emberének figyelmét, ez az újítás pedig nem segíti elő ennek a folyamatnak a visszafordítását.   

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
