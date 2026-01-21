Netflixed van? Ez minden felhasználót érint! Új funkció jön 2026-ban

A Netflix háza táján újdonság van készülőben, aminek nem biztos, hogy minden felhasználó örülni fog. Ezzel a húzással streamingóriás nagy eséllyel felveszi a versenyt a YouTube-bal, az Instagrammal és még a TikTokkal is.

A Netflix igazgatója forradalmi újítást vezetett be (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Netflix 2026: újítást jelentett be a streaming

A Netflix társigazgatója, Greg Peters bejelentést tett egy új funkcióról, mely terveik szerint 2026-tól lesz elérhető a streamingen. Nem kell megijedni, ez a plusz lehetőség csak a telefonos felületet fogja érinteni, a televízión történő film- és sorozatnézést egyáltalán nem befolyásolja majd ez a forradalmi újítás.

Egyelőre még csak tesztelés alatt áll, de Peters elmondása szerint már januárban láthatóak lesznek videós podcastek, és ami a legnagyobb fenyegetést jelenti a fent felsorolt közösségi médiás felületekre, hogy az Instagrammon és a TikTokon vezető “reels” típusú “függőleges” videókkal is bővül majd a platform. Ezek nagyrészt a streamingen futó sikersorozatok, mint a Stranger Things, vagy a Bridgerton család, illetve a frissen felkerülő filmek rövid előzetesei, kedvcsinálói lesznek, és időnként akár betekintést engednek a készülő alkotások kulisszái mögé is. Ezzel a Netflix nyíltan felveszi a versenyt a manapság már rövid videókra támaszkodó közösségi médiás felületekkel, a Warner felvásárlásával tetézve pedig jó úton halad afelé, hogy elsőszámú multimédiás komplexummá nője ki magát.

“Ezt 2026 második felében terjesztjük elő, ez lesz a kiindulópont, innen pedig minden lehetőségük meglesz, hogy tovább fejlődjünk, vizsgáljuk a piacot és felvegyük a versenyt.”

A Netflix már bekebelezte a Warnert, most jöhet az Instagram? (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mire jó ez a Netflixnek?

A fejlesztés oka, hogy a felhasználók elsődleges tartalomfogyasztó eszköze egyre inkább az okostelefon, ezt pedig a Netflix is előrelátóan monitorozza. Emellett persze szándékosan vállalják a versenyt az Instagramhoz hasonló felületekkel is, melyek pont a rövid videóknak köszönhetően egyre nagyobb teret nyernek. Ugyan izgalmas az ötlet, és a sorozatrajongók biztosan örömmel fogadnak majd plusz tartalmakat kedvenc műsoraikról, de az, hogy egy filmekre és sorozatokra létrejött és specializálódott platform ilyen módon szétaprózza a felületen elérhető tartalmakat, magában hordozza a film- és sorozatnézés pusztulásának veszélyét.