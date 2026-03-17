Natalie Portmant brutálisan megkopasztották: már 20 éve a traumának!

Ha képregényfilmekre gondolunk, először ugrabugráló, színes latexruhában feszítő igazságosztók jutnak eszünkbe, pedig ez a zsáner ettől jóval árnyaltabb. Erre az egyik legtökéletesebb példa az éppen ma 20 éves V mint vérbosszú, mely minden szempontból kivételes: az olykor maszkfedte vagy épp frizurától megfosztott színészi játék, a hidegrázós látvány, a cosplayesek álmává vált kosztümök, a felejthetetlen zenei taktusok és a mély mondanivaló mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy még ma is beszédtéma legyen ez a mozi. A Natalie Portman és Hugo Weaving főszereplésével bemutatott V mint vérbosszú „születésnapja” alkalmából pedig most csokorba is szedtünk néhány olyan érdekességet és kulisszatitkot, melyeket csak a legnagyobb rajongók tudnak az anarchista alkotásról.

A Hugo Weaving és Natalie Portman főszereplésével bemutatott V mint vérbosszú épp ma 20 éves (Fotó: Warner Bros)

A V mint vérbosszú 2006. március 16-án debütált az amerikai és a nagy-britanniai mozikban, a magyar premier 2006. április 20-án volt.

A moziadaptáció Alan Moore és David Lloyd azonos című képregénye alapján készült.

A filmet a Wachoswski testvérek forgatókönyve alapján James McTeigue rendezte.

A Mátrix elődjéből végül utód lett

Ahogy azt fentebb is írtuk a Mátrix alkotói, a Wachowski testvérek voltak a felelősek a szkriptért. Az viszont már kevésbé köztudott, hogy a V mint vérbosszú forgatókönyve már évekkel az ikonikus Keanu Reeves-mozi elkészülte előtt kész volt.

Natalie Portman várta, hogy kopasz legyen

Noha képtelenség elfeledni azokat a képsorokat, melyeken a hajnyíró géptől sírva rettegő Natalie Portman láthatjuk, ám ez nem volt más, csak zseniális színészi játék. A legjobban ugyanis épp maga Portman ragaszkodott a jelenethez, aki már alig várta, hogy megszabadítsák hosszú fürtjeitől, és olyan legendás színésznők nyomdokaiba léphessen mint a Bruce Willisről nemrég fontos hírt adó Demi Moore vagy az Oscar-gálán balhézó Sigourney Weaver.

A Natalie Portman-filmek egyik legemlékezetesebb alakítása, hiszen a színésznő szinte felismerhetetlen volt csodaszép frizurája nélkül (Fotó: Warner Bros)

Tangabugyival a tűz ellen

Abban a jelenetben, melyben azt láthatjuk, hogy a főhősünk keresztülsétál egy tűzfüggönyön, a forgatás során valódi lángokat használtak. A Chad Stahelski nevű kaszkadőr úgy készült fel az életveszélyes forgatási feladatra, hogy az egész testét bekenték hőálló zselével és semmi más nem volt rajta csak egy férfitanga.