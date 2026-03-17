Natalie Portmant brutálisan megkopasztották: már 20 éve a traumának!

Ha képregényfilmekre gondolunk, először ugrabugráló, színes latexruhában feszítő igazságosztók jutnak eszünkbe, pedig ez a zsáner ettől jóval árnyaltabb. Erre az egyik legtökéletesebb példa az éppen ma 20 éves V mint vérbosszú, mely minden szempontból kivételes: az olykor maszkfedte vagy épp frizurától megfosztott színészi játék, a hidegrázós látvány, a cosplayesek álmává vált kosztümök, a felejthetetlen zenei taktusok és a mély mondanivaló mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy még ma is beszédtéma legyen ez a mozi. A Natalie Portman és Hugo Weaving főszereplésével bemutatott V mint vérbosszú „születésnapja” alkalmából pedig most csokorba is szedtünk néhány olyan érdekességet és kulisszatitkot, melyeket csak a legnagyobb rajongók tudnak az anarchista alkotásról.
Ahogy azt fentebb is írtuk a Mátrix alkotói, a Wachowski testvérek voltak a felelősek a szkriptért. Az viszont már kevésbé köztudott, hogy a V mint vérbosszú forgatókönyve már évekkel az ikonikus Keanu Reeves-mozi elkészülte előtt kész volt.
Noha képtelenség elfeledni azokat a képsorokat, melyeken a hajnyíró géptől sírva rettegő Natalie Portman láthatjuk, ám ez nem volt más, csak zseniális színészi játék. A legjobban ugyanis épp maga Portman ragaszkodott a jelenethez, aki már alig várta, hogy megszabadítsák hosszú fürtjeitől, és olyan legendás színésznők nyomdokaiba léphessen mint a Bruce Willisről nemrég fontos hírt adó Demi Moore vagy az Oscar-gálán balhézó Sigourney Weaver.
Abban a jelenetben, melyben azt láthatjuk, hogy a főhősünk keresztülsétál egy tűzfüggönyön, a forgatás során valódi lángokat használtak. A Chad Stahelski nevű kaszkadőr úgy készült fel az életveszélyes forgatási feladatra, hogy az egész testét bekenték hőálló zselével és semmi más nem volt rajta csak egy férfitanga.
Bár ez nem mindig a legjobb ómen, de a V mint vérbosszú alkotói mégis úgy döntöttek, hogy leváltják az eredeti főszereplőt, és négy héttel a forgatás kezdete után James Purefoy-t Hugo Weavingre cserélik. Noha Purefoy azt állítja, ő maga hagyta ott a projektet, az igazság talán már sosem derül ki. A végleges verzióban még így is maradtak a távozó színész által játszott jelenetek, ámde a maszk és az utómunka miatt már senki sem tudja kiszúrni, melyekről is van szó.
Ugyan a film több mint 130 milliót termelt a kasszáknál, a képregények megálmodója, Alan Moore aligha dörzsölhette a tenyerét, hiszen miután már két korábbi alkotásának adaptációját is hatalmas anyagi bukta követte, nem kért egy árva centet sem a mozi bevételeiből, sőt kérte, hogy a neve se tűnjön fel a stáblistán.
Az emlékezetes dominós jelenetben összesen 22 ezer (!) lapocskát használtak fel, a formát pedig négy dominómester alkotta meg alapos gondossággal összesen 200 óra alatt.
