Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Te is imádtad a Mátrixot? Emlékezz, hol láttad először: íme a film, ami új korszakot teremtett

Te is imádtad a Mátrixot? Emlékezz, hol láttad először: íme a film, ami új korszakot teremtett

Mátrix-trilógia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 17:25
Keanu reevesWachowskidokumentumfilmmátrix
Az HBO Max dokumentumfilmjei között megkaphatjuk a választ minden kérdésünkre. A Mátrix: Generáció című film minden titkot leleplez a kultfilmről.
Párkányi Boriska
A szerző cikkei

Az első Mátrix film közel 30 éve került a mozikba, és megkerülhetetlen filmes és popkulturális jelentőségre tett szert. Az HBO Max dokumentumfilm-kínálatában elérhető Mátrix: Generáció című film részletesen bemutatja, miért válhatott meghatározó tényezővé a korai 2000-es években a trilógia. Olyan összefüggésekre és érdekességekre is rávilágít, melyekre talán magunk sem gondoltunk volna.

A Mátrix egy egész generáció meghatározó filmjévé vált (Fotó: KPA Honorar & Belege)
A Mátrix egy egész generáció meghatározó filmjévé vált (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Mátrix: egy generáció kultfilmje 

A Wachowski-testvérek rendezése abban a korszakban született, amikor a világ tartózkodva ugyan, de próbált megbarátkozni a személyi számítógéppel és a viharos gyorsasággal fejlődő technológiával. A Mátrix története is abból indul ki, hogy a gépek uralmuk alá hajtották az emberiséget és csupán erőforrásként használják az embereket, egy mesterséges valóság illúziójában ringatva a társadalmunkat. Azonban van egy lázadó réteg, akik “felébredtek” és már átlátnak az illúzión. Ebbe a csoportba csöppen bele a hacker Neo, akit Keanu Reeves alakít, és megkapja a lehetőséget, hogy ő is kilépjen a Mátrixból. 

Az alapkoncepció tükrözi a társadalom új évezreddel megjelenő változások iránti bizalmatlanságát. Ezzel együtt a film olyan eszközöket is alkalmaz, amik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az akkori fiatal generáció rajongása kultusszá emelje a Mátrixot. A filmben felhasznált zenék főként olyan előadóktól származtak, akiket akkoriban istenítettek a fiatalok. A protest zenekarok és a grunge műfajának virágkorát éltük akkoriban, olyan előadókkal, mint a  Rage Against The Machine vagy a Nirvana

Előbbi beszédes Wake Up című száma fel is került a zenelistára. A zene és a korszak általános társadalmi szorongásának hangot adó cselekmény mellett a Mátrix felrázta az unalomból a mozirajongókat, akik már megunták az egykaptafás, bugyuta akciófilmeket. Ez a történet hosszú idő után végre újdonsággal szolgált a közönség számára.

A Mátrix leszámolt az unalmas akciófilmekkel (Fotó: KPA Honorar & Belege)
A Mátrix leszámolt az unalmas akciófilmekkel (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A Mátrix-hatás 

A dokumentumfilm kitér a létező összes művészeti, társadalmi és popkulturális területre, amin a Mátrix-filmek mély nyomot hagytak. A film és a narrátor tempója pont olyan feszes, mint maga a Mátrix, úgyhogy ez nem az a típusú dokumentumfilm, amit főzés közben háttérzajnak érdemes bekapcsolni. Azonnal beszippantja a nézőt, aki csak kapkodja a fejét, igyekszik követni a narrátort és közben folyamatos aha-élményeket él át, amikor a film újabb és újabb összefüggésekre hívja fel a figyelmet. 

Nem akarjuk megfosztani a nézőket az élménytől, pusztán a kíváncsiság felkeltése végett említjük meg, hogy a dokuban lesz szó a Ridley Scott rendezte Szárnyas fejvadászról, a videójáték-kultúráról, és a fent említett zenekarokról is. A Mátrix: Generáció azoknak szól, akik megélték a trilógia felemelkedését, így kellemes nosztalgiával tekinthetnek vissza a korszakra, és azoknak is, akik közel 30 év távlatából is rajonganak a Wachowski-testvérek kultikus alkotásaiért. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu