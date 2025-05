Yoda és Luke, Rocky és Creed, meg a karatésok: ezek kedvenc filmjeink mester és tanítványa párosokról

Május 29-től vetítik a hazai mozik a Karate kölyök: Legendák című filmet, aminek kedvéért még Jackie Chan is visszatért a filmvászonra egy mentor szerepben. De kik voltak a leghíresebb elődjei a mester és tanítványa filmeknek?

My Fair Lady (1964)

Egy előkelő nyelvészprofesszor kihívásból elvállalja, hogy az utcáról összeszedett, durva szokásokkal és beszéddel bíró fiatal lányból úrinőt farag. Az ókori görög mitológiai alak, Pygmalion történetét G. B. Shaw dolgozta fel így modern változatban, a filmvászonon pedig már Audrey Hepburn főszereplésével, a magyar származású George Cukor rendezésében, és azóta legendássá váló dalok kíséretében lett milliók kedvence.

Star Wars 5. rész - A Birodalom visszavág (1980)

A Star Wars univerzum tele van emlékezetes mester és tanítványa párosokkal: Qui-Gon Jinn és Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi és Anakin Skywalker, Palpatine és Darth Vader, de akár Luthen Raelt és Cassian Andort is említhetjük a legfrissebb szériából. Mind közül azonban lehetetlen nem Yoda és Luke Skywalker kettősére voksolni, annyira része lett az egyetemes tömegkultúrának az a folyamat, ahogy a kis zöld apóka jedi lovagot farag a fiúból egy messzi-messzi galaxisban.

Tőzsdecápák (1987)

A mester és tanítványa történetek egyik jellegzetes altípusa az, ahol a végére a tanítvány riválissá, sőt ellenféllé lesz. A legtöbbször persze ez abból fakad, hogy a naiv újonc óriási lehetőségként éli meg a dörzsölt nagymenővel való kapcsolatát, míg rá nem jön, hogy az csak eszközként használja őt egy nagyobb játszmában. Így történt ez Michael Douglas és Charlie Sheen között is minden idők leghíresebb brókerfilmjében.

Leon, a profi (1994)

Egy mester nagyon sokszor pótszülő is a tanítványa számára, és ennek a felállásnak az egyik legbizarrabb, mégis szívfacsaró változatát láthatjuk Luc Besson kultfilmjében. A címszereplőnek a bérgyilkolás mellett kellene gyereket nevelnie, miután a szomszédjában lakó kislányt megmenti, sőt később is védelmeznie kell. A kicsi Natalie Portmannek pedig még meg is tetszik a pótapa foglalkozása.