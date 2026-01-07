Őrült vagy zseni? Tuti, hogy nem normális! Ezeket biztos, nem tudtad a születésnapos Nicolas Cage-ről – 10 érdekesség

Ma ünnepli 62. születésnapját Nicolas Cage, aki annak ellenére, hogy sok esetben vicc tárgyát képezi színészi alakításai okán, és valljuk be, játszott néhány erősen B kategóriás moziban is, rendkívül izgalmas életet él, a róla szóló érdekességekből Dunát lehetne rekeszteni. Most születésnapja alkalmából össze is szedünk néhányat, ezzel köszöntve a sztárt.

Nicolas Cage még 60 felett is formában van (Fotó: Clutch Pockets Wambli)

Nicolas Cage: érdekességek, amiket nem biztos, hogy tudtál róla

Francis Ford Coppola unokaöccse, és pont ezért vette fel a Cage vezetéknevet, mert nem akart a rendezőzseni árnyékában élni, hanem saját jogán szeretett volna érvényesülni a filmszakmában. Egy ideig Elvis Presley és Priscilla Presley lánya, Lisa Marie Presley férje volt. Patricia Arquett színésznő kezét aznap kérte meg, amikor megismerte. Arquett erre adott neki egy listát, amit teljesítenie kellett ahhoz, hogy a színésznő igent mondjon neki, de amikor látta, hogy Cage teljesen komolyan vette a feladatot, megrémült és egy ideig nem akart találkozni Cage-gel. Azért néhány év elteltével mégis összeházasodtak. David Lynch Veszett a világ című filmjében Sailor szerepéhez Elvis Presley volt számára az inspiráció, az énekes Love me tender című dalát is elénekli a filmben. Előadása legendássá vált, mert kísértetiesen hasonlított a Királyra, ráadásul pont egy nappal Elvis előtt van a születésnapja. David Lynch “a színészet jazz-zenészeként” hivatkozott rá. Már előre megvásárolta sírhelyét a Saint Louis temetőben, New Orleans-ban. A Madárka című film kedvéért kihúzatta néhány fogát. Az 1988-as A vámpír csókja című filmjében megevett egy élő csótányt. A jelenetet három alkalommal vették fel. Később azt nyilatkozta: “Minden porcikám küzdött ellene, de mégis megtettem.” Nagy képregényrajongó és gyűjtő is, a Cage nevet is Luke Cage képregényhőstől kölcsönözte. Ő szerezte Johnny Depp első filmszerepét, a színész tulajdonképpen neki köszönheti karrierjét.

Valóságos Elvis-imitátor volt a Veszett a világ című filmben (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Nicolas Cage filmjei

Nicolas Cage a ‘80-as években kezdte filmes karrierjét kisebb szerepekkel. Nevét a Gengszterek klubja és a Madárka című filmekkel kezdte megismerni a világ. Számos különböző műfajban kipróbálta magát az akciófilmektől kezdve a fantasy drámákon át a romantikus filmekig. Sokan B-filmes másodhegedűsnek tartják, pedig része volt igazán fontos produkcióknak is. David Lynch Arany Pálma díjas Veszett a világ című filmjében játszott főszerepet, és a Wim Wenders Berlin felett az ég című film alapján készült Angyalok városában is lehengerlő alakítást nyújtott angyalbőrben, de sokan szerették Szellemlovasként, vagy Angelina Jolie pasijaként az autólopós Tolvajtempóban is. Most a Lotfy Nathan rendezésében készült The Carpenter's Son című moziban alakít ismét erőset, de A szörfös című szinté újkeletű filmje kapcsán már a visszavonulás gondolatával is eljátszott.