Hihetetlen, de 41 éves a Kalózok királynője – Keira Knightley ma ünnepli születésnapját

41 éves lett a kalózok királynője, a kosztümös filmek koronázatlan királynője, Keira Knightley. A brit színésznő színész és drámaíró szülők sarja, így már egészen hamar tudta, mit akar, 3 évesen pedig saját ügynököt kért a szüleitől. A kérést teljesítették, így Knightley már 7 évesen megkapta első, televíziós szerepét. Íme Keira Knightley legemlékezetesebb alakításai!
Keira Knightley a 2000-es években kezdett ismert névvé válni a filmszakmában, olyan film- és tévészerepeinek köszönhetően, mint a Tiszta lappal, a Boris Pasternak regénye alapján készült Doktor Zsivágó, és mindenki kedvenc karácsonyi filmje, az Igazából szerelem. Utóbbival egy évben debütált egy bizonyos kalózos franchise kezdő darabja, melynek köszönhetően Hollywood kitörölhetetlen alakjává vált. A Karib-tenger kalózai: A fekete gyöngy átka című filmben kapta meg Elizabeth Swann szerepét, aki elképesztő kalandokba keveredik a Johnny Depp által alakított utánozhatatlan Jack Sparrow kapitány és a véletlennek köszönhetően társává váló Will Turner közreműködésével. Az új millennium hajnalán beinduló kalózos filmsorozat hatalmas sikereket aratott és betonbiztos rajongóbázist épített ki. A Karib-tenger kalózai okán Keira Knightley lett a brit filmipar egyik legkeresettebb színésznője akkoriban, a 2004-es év lett az „ő éve”. Legközelebb az Artúr király című történelmi drámában alakította Guinevere szerepét. A film közepes fogadtatásban részesült, és mint kiderült, a közönség nem feltétlenül vágyott a pontos történelmi tények bemutatására, és örömmel fogadta a film legendaépítő jellegét.
Még 2004-ben megkezdődtek következő nagy dobása, a Jane Austen klasszikus regényét feldolgozó Büszkeség és balítélet forgatási munkálatai. A film végül 2005-ben debütált, Knightley-val és Matthew Macfadyennel a főszerepben, és máig szinte kultikus imádatnak örvend a rajongók körében, bár a premier előtt komoly felháborodást keltett, hogy más-más befejezést szántak az amerikai és az európai közönségnek. Az amerikai verzióban a stáblista után a nézők szemtanúi lehettek egy házasság utáni romantikus csókjelenetnek Mr. Darcy és Elizabeth között, míg az európai közönségnek nélkülöznie kellett ezt a verziót. Az elégedetlenkedéstől függetlenül Keira Knightley karrierje legnagyobb elismeréseit gyűjtötte be a Bennet család makacs Elizabethjének szerepében. Megkapta első Golden Globe-jelölését és megnyerte a Critics Choice díját a legjobb színésznő kategóriában. Valóságos felháborodást keltett, hogy a film 6 BAFTA-jelöléséből egyik sem az övé volt, azonban a károgó hangok elhaltak, amikor Knightleyt jelölték az Oscar-díjra. Az aranyszobrot aztáb végül Reese Witherspoon vitte haza helyette A nyughatatlan című Johnny Cash életrajzi filmért.
2017-ben játszotta el utoljára Elzabeth Swann (azaz már Turner) szerepét A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja című moziban, mely sok más ok mellett Jonny Depp botrányának köszönhetően ezidáig a franchise utolsó darabja. Ugyan pletykálnak egy ideje arról, hogy a franchise atyja, Jerry Bruckheimer dolgozik a következő filmen, és a régi karakterek közül is visszatérhetnek páran, de megerősített információk egyelőre nem láttak napvilágot ezzel kapcsolatban. Keira Knightley addig sem tétlenkedett. Egy évvel később szögre akasztotta a kalózkalapot és E.T. A. Hoffman csodálatos világába utazott a Diótörő és a négy birodalom című filmben, melyben szinte felismerhetetlen maskarában alakította a Cukortündér szerepét. Ezután komolyabb vizekre evezett és leleplezett egy illegális nemzetközi kémakciót a Hivatali titkok című filmben. A 2020-as években feltűnt a Rendbontókban, a Csendes éj című sötét karácsonyi történetben, leleplezte a ‘60-as évek egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosát A bostoni fojtogatóban, legutóbb pedig a Netflixen debütált A nő a tízes kabinból című filmben játszott főszerepet, bár a kritikusok nem voltak elragadtatva a végeredménytől.
