Orbán Viktor: Ki kell maradni a háborúból és Ukrajna finanszírozásából

A kormányfő emlékeztetett: Brüsszelben legutóbb 90 milliárd eurós hitelt szavaztak meg az ukránoknak úgy, hogy Magyarország ebből kimaradt a szlovákokkal és a csehekkel együtt. Csak úgy engedtük, hogy ez megtörténjen, hogy mi ebben nem veszünk részt, mi nem adósítjuk el se a gyerekeinket, se az unokáinkat - emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: az a helyzet, hogy Európában nincsen pénz, "ezért az a pénz, amit Ukrajnába kell küldeni, az csak hitelből jöhet létre". Hozzátette: a hitelt továbbadják az ukránoknak azzal a "ravasz föltétellel", hogy ezt majd akkor kell csak visszafizetniük, amikor az oroszok majd jóvátételt fizetnek nekik.

Orbán Viktor szerint aki belelép ebbe a kölcsöncsapdába, az eladósítja a gyerekeit is, meg az unokáit vagy megnyeri a háborút úgy, ahogyan a nyugatiak ezt elgondolták. De ahhoz, hogy megnyerjék, ahhoz abban részt kell venni. Ezért a kulcsszó, ami a következő éveinkről szól, hogy ki kell maradni ebből.

Ehhez pedig egy erős kormány kell, amely képes arra, hogy kívül tartsa az országot

- jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: emellett kell egy stabil parlamenti többség és kell egy nemzeti egység is.

