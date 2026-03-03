Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Ki kell maradni a háborúból és Ukrajna finanszírozásából

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 20:40
orosz-ukrán háborúVálasztás 2026Brüsszelháború
Ki kell maradni a háborúból és Ukrajna finanszírozásából - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Heves vármegyei Pétervásárán rendezett fórumon szólalt fel.
Bors
A szerző cikkei

A kormányfő emlékeztetett: Brüsszelben legutóbb 90 milliárd eurós hitelt szavaztak meg az ukránoknak úgy, hogy Magyarország ebből kimaradt a szlovákokkal és a csehekkel együtt. Csak úgy engedtük, hogy ez megtörténjen, hogy mi ebben nem veszünk részt, mi nem adósítjuk el se a gyerekeinket, se az unokáinkat - emelte ki Orbán Viktor. 

A miniszterelnök hangsúlyozta: az a helyzet, hogy Európában nincsen pénz, "ezért az a pénz, amit Ukrajnába kell küldeni, az csak hitelből jöhet létre". Hozzátette: a hitelt továbbadják az ukránoknak azzal a "ravasz föltétellel", hogy ezt majd akkor kell csak visszafizetniük, amikor az oroszok majd jóvátételt fizetnek nekik.

Orbán Viktor szerint aki belelép ebbe a kölcsöncsapdába, az eladósítja a gyerekeit is, meg az unokáit vagy megnyeri a háborút úgy, ahogyan a nyugatiak ezt elgondolták. De ahhoz, hogy megnyerjék, ahhoz abban részt kell venni. Ezért a kulcsszó, ami a következő éveinkről szól, hogy ki kell maradni ebből.

Ehhez pedig egy erős kormány kell, amely képes arra, hogy kívül tartsa az országot

- jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: emellett kell egy stabil parlamenti többség és kell egy nemzeti egység is.

Az eseményről a miniszterelnök is posztolt a Facebook-oldalán:

 

 

