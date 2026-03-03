Súlyos sérülést szenvedett a Real Madrid játékosa

Súlyos térdsérülést szenvedett a Real Madrid játékosa, Rodrygo – közölte a BBC. A támadónak ki kell hagynia a világbajnokságot.
A brazil válogatott a jobb térdének elülső keresztszalagja szakadt el, a külső meniszkusszal együtt. A sérülés súlyossága miatt felépülése fél évbe is telhet. A 25 éves játékos hétfőn lépett pályára a Getafe elleni 1-0-s vereség alkalmával, a második félidőben. Ez volt az első szereplése azóta, hogy február elején szintén csereként játszott a La Liga-klubban.
Az efféle sérülések gyakran a szezon nagy részének, olykor teljes egészének kihagyásával járnak és a felépülés ennél is tovább tarthat.
Rodrygo sérülése különösen rossz hír a Real számára, mivel a csapat másik támadója, Kylian Mbappé is térdproblémákkal küzd. A francia csatár az elmúlt két klubmérkőzést kihagyta, 2025 vége óta a bal térde külső oldalszalagjának sérülésével bajlódik.
