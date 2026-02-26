Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Mi a pokol történik? Sikoly-maszkos gyilkosok lepték el Budapestet – Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 19:20
A mozi sötétjébe idén is visszatért a rettegés, de ezúttal a nézőtér sem volt biztonságban. A Sikoly 7 premier előtti vetítésén a hazai sztárvilág krémje gyűlt össze, hogy elsőként szembesüljenek Ghostface legújabb vérfürdőjével.

A horror műfajának egyik legikonikusabb darabja a Sikoly, visszatért a mozivásznakra, és a budapesti díszbemutató több mint méltó volt a kultuszhoz. A vetítésen megjelent többek között a mindig vidám Bebe, a népszerű szóvivő, Győrfi Pál, valamint a TV2 műsorából ismert Nagy Ő Virág is. Mindannyian kíváncsiak voltak a maszkos gyilkos legújabb támadására. Az esemény nem csupán egy filmnézés volt, hanem egy valódi időutazás is, ahol a legvérmesebb rajongók jelmezben, a gyűjtők pedig ritka relikviák gyűrűjében élvezhették a borzongást.

Sikoly maszkosok és Győrfi Pál
A Sikoly című horrorfilm örök klasszikus lett (Fotó: Török Gergely Ádám / Bors)

Sikoly 7: amikor a nézőtéren is ott a gyilkos

A hangulat már az előtérben a tetőfokára hágott, ugyanis nemcsak a vásznon, hanem a sorok között is feltűntek a fehér maszkos alakok. A "Sikoly-brigád" tagjai előszeretettel ijesztgették a gyanútlan celebeket, ami persze hatalmas közös fotózásba és nevetésbe torkollt. A nosztalgia-faktor az egekbe szökött: volt olyan elszánt rajongó is, aki egy percet sem bízott a véletlenre, és tetőtől talpig Sikoly jelmezbe bújva ült be a vetítésre, ezzel adva meg az alaphangot a horrorhoz.

Bebe nosztalgiázott: szerelem és borzongás

A sztárvendégek között Bebe volt az egyik leglelkesebb, aki számára ez a franchise többet jelent egy egyszerű ijesztgetésnél. Az énekes nosztalgikus hangulatba került a vörös szőnyegen, és felelevenítette a múlt emlékeit is. 

Randiztam én még Sikoly filmre, kíváncsi vagyok a szerelmemmel megnézve ez a rész milyen lesz

árulta el Bebe a kamerák előtt, utalva arra, hogy a maszkos gyilkos története már generációk óta a randik elengedhetetlen kelléke.

Sikoly
Több Sikoly maszkos alak is feltűnt a vetítésen (Fotó: Mediaworks)

Sztárparádé a penge árnyékában

Nagy Ő Virág is szemmel láthatóan élvezte a felhajtást, bár néha ő is összerezzent, amikor egy-egy maszkos figura feltűnt a háta mögött. Győrfi Pál, az ország kedvenc mentőse, bár a szakmájából adódóan sok mindent látott már, elismerte, hogy a film feszültsége és a helyszíni hangulat rá is hatással volt. Az est végére mindenki egyetértett abban: a vérfrissítés jót tett a sorozatnak. A látványos díszletek, a különleges jelmezek és a sztárok jelenléte bizonyította, hogy Ghostface 2026-ban is ugyanolyan hatásos, mint 1996-ban volt. 

Aki pedig lemaradt a premierről, az készüljön: a maszkos gyilkos bárhol ott lehet!

Nem csak statiszták, rajongók is érkeztek jelmezben
A Sikoly 7. részét Bebe szerelmével együtt nézte meg
Sikoly maszkban várták Győrfi Pált is az Aréna mozijában
Courteney Cox magyar hangja is jelen volt a Premier előtti vetítésen
Igazi horror film hangulat uralkodott a mozi előtt
A Nagy Ő sztárja izgatottan várta a film kezdetét
