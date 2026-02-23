Már nem a Breaking Bad a világ legjobb sorozata: ez taszította le a trónról

A Breaking Bad egyesek szerint minden idők legjobb sorozata és nem ok nélkül. Volt benne humor, dráma, mély karakterek, kiszámíthatatlan sztori és olyan izgalmas narratív megoldások, amikből grandiózus filmprojektek is bőven tanulhatnának. Ez volt Vince Gilligan játszótere, melyben Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk, a mostanság élénk karaktert futó Jesse Plemons és még sokan mások kiélhették potenciáljuk legjavát. Ennek a kiteljesedése volt a rekorddöntő Ozymandias címet viselő epizód, mely évekig rekordot döntött az IMDb-n... egészen most hétvégéig. Ekkor jöttek az új Trónok harca rajongói...

A Breaking Bad-Trónok harca viszály még sokáig folytatódhat (Fotó: AMC)

A Trónok harca és Breaking Bad csendes háborúja

A Breaking Bad (melyet soha nem fogunk Totál szívásnak nevezni) utolsó évadában megjelent epizódja 2013 óta a legjobbra értékelt rész volt az IMDb-n. Olyannyira, hogy megannyi sorozat számtalan évadának epizódjaiból ez volt az egyetlen, ami 10/10-es értékelést kapott. Napok leforgása alatt azonban nem csak lekerült az első helyről, a top 100-ban sem lehet már látni.

A királyi trónt, az első helyet ideiglenesen a Trónok harca: A hét királyság lovagjának évad lezáró része, a The Morrow foglalta el. Ebbe viszont nehéz nem belelátni némi turpisságot.

Kezdve azzal, hogy az Ozymandias epizód évekre bebetonozta helyét a közkedvelt epizódok között. Ilyen egyszerűen nincs, hogy a semmiből lemegy 9,6-ra egy epizód értékelése 10-ről. Ez nem létezhet anélkül, hogy egy nagyobb csapat lehúzásokkal bombázza a Breaking Bad IMDb oldalát, csak azért hogy kedvenc epizódjukat feljebb húzzák magasabb szintekre. Megjelentek felborították az értékeléseket és mentek is tovább. Nem túl fair játék, és ezzel még enyhén is fogalmaztunk.

Mindenesetre ez a röpke hack csak eddig tartott. Ha ma nézünk rá erre a listára, a Trónok harca spin-off eddigi legutolsó epizódja a legrosszabbra értékelt epizód lett az évadból. Könnyen lehet, hogy a Breaking Bad rajongók válaszát láthatjuk magunk előtt, de lehet az IMDb maga lépett közbe. A billentyűharcosok harca ezzel be is fejeződött, csak az a kár, hogy az Ozymandias értékelésein ez már nem segít.