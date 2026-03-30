Újabb borzalmas hírek a Harry Potter-sorozatról: még jobban fogják gyűlölni a rajongók

Ugyan még közel 9 hónap van karácsonyig, a film- és sorozatkedvelők már most tűkön ülve várják a szeretet ünnepét. Az új Dűne, valamint a következő Bosszúállók-kaland mellett ugyanis a streaming világa is készül varázslatos kalandozással: ekkor érkezik a várva várt Harry Potter-sorozat is, amiről viszont most nem épp a legkecsegtetőbb fejlemények érkeztek.

Az HBO Max-sorozatok már idén bővülnek a Harry Potter-szériával (Fotó: IMDb)

Harry Potter nem fog minden évben iskolába járni

Noha többen azt várták, hogy 2026-tól kezdődően minden esztendőben tévé elé kuckózhatnak a varázsvilág megszállottjai, ez sajnos nem fog megtörténni. Harry Potter nem fog minden naptári évben visszatérni Roxfortba, de az alkotók persze igyekeznek minél hamarabb befejezni az aktuális évadokat. Ezt maga Casey Bloys, az HBO fő döntéshozója mondta el a The Times of Londonnak adott interjújában, melyben viszont egy jó hír is elhangzott:

A célunk az, hogy ne legyen túl nagy kihagyás, különösképp azért, mert a gyerekek ugye nőnek. De nem lesz minden évben [új évad], ez a show túl nagy és túl súlyos ehhez. Viszont már írják a második évadot!

– közölte a keserédes fejleményeket az HBO vezetője.

A Dominic McLaughlin főszereplésével érkező Harry Potter-sorozat 2. évada is készül már (Fotó: IMDb)

Nem lesz „Potterverzum” az HBO Maxon

A fanokban jogosan merülhetett fel a kérdés: ha ennyivel több tere van az alkotóknak a Potter-regényekkel foglalkozni, vajon ez azt is jelenti, hogy végre megkapják-e például a Tekergőkről szóló spinoffot vagy esetleg Voldemort előzménysorozata is érkezik-e. Ám, Casey Bloys határozottan elvetette ezeket az ötleteket, mondván, hiába menő most az univerzumépítés, a Yellowstone is ebbe kezdett bele a streaming más partjain, nem terveznek Marvelt megszégyenítő manővert végrehajtani:

Először is, nagyon elfoglaltak leszünk… minden könyvet adaptálni egy hosszadalmas procedúra. Szóval nem, nem tervezünk ebbe az irányba menni, hogy egy DC-hez vagy Marvelhez hasonló univerzumot teremtsünk. A fő cél az, hogy szépen sorjában haladjunk a könyvekkel

– szögezte le Bloys.

Botránysorozat készülőben?

A Potter-szériát egyelőre nem a várakozás varázsa, hanem sokkal inkább egy negatív aura lengi körbe. Ez pedig jelentős részben köszönhető a készítők kérdőjeles döntéseinek. Hagrid kinézete például nemcsak a rajongókat, de a Harry Potter-filmek rendezőjét, Chris Columbust is kiakasztotta, azonban ez még semmi sem volt ahhoz a gyűlöletlavinához képest, amit a múlt héten megjelent első trailer keltett.