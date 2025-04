Ki is ez a Paapa Essiedu, a Harry Potter-sorozat Piton professzora?

A napokban nem kis botrányt keltett a Harry Potter-fanatikusok körében Paapa Essiedu kinevezése Piton professzor szerepére a Max jóvoltából készülő sorozatban. A ghánai szülők gyermekekeként, de már Londonban született brit színészt a széles közönség számára szinte ismeretlenül válogatták be a projektbe, így indokoltnak láttuk utánajárni, miben is láthatta őt idáig a nagyérdemű és mivel győzhette meg az HBO döntéshozóit arról, hogy ő a tökéletes Alan Rickman-utód.

Paapa Essiedu nem kis terhet vállalt magára, mikor a Harry Potter-filmekben látott Alan Rickman örökébe lépve átvette Piton szerepét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Színház a minden

Paapa Essiedu égető szereplési vágyainak először a színház biztosított enyhülési színhelyet. 22 éves volt, mikor 2012-ben leszerződött a Royal Shakespeare Company nevű társulathoz, melynek nevében könnyen kikövetkeztethető, hogy a neves angol író és költő, William Shakespeare által megálmodott történeteket meséltek el a színpadon. Essiedu a következő években szinte összes nevesebb Shakespeare-darabban feltűnt, úgymint a Rómeó és Júlia, de az Amerikai szépség és az 1917 direktora, Sam Mendes dirigálta őt például a Lear király díszletében, ahol Edmundot alakította, ezek mellett pedig belebújhatott a címszereplő bőrébe a Hamletben is.

Ugyan pályafutása során több nagyobb névvel is játszhatott együtt filmekben és sorozatokban, az igazi legendákkal a színpadon sodorta össze az élet. Itt volt szerencséje osztozni a reflektorfényben Judi Dench-csel, Benedict Cumberbatch-csel vagy a Bosszúállók: Ítéletnapban jövőre visszatérő Sir Ian McKellennel. Időközben a színházi közegből ki-kikacsintgatott a tévé és a mozi irányába, és mára már át is tette a székhelyét mozgókép világába, de a színpadi színészet örökös örömforrás marad számára.

Paapa Essiedunak volt szerencséje olyanokkal egy színpadon állni mint Sir Ian McKellen vagy Benedict Cumberbatch (Fotó: i-Images / i-Images)

Sorozatsztár

Nem túlzás azt állítani, hogy Paapa Essiedu életében a színház mellett a televíziózás is legalább annyira meghatározó szerepet játszik. Első szereplét 2013-ban, 23 évesen kapta az Utópia című drámaszériában, melyben két epizódban is feltűnt. Ezt követően fel-felbukkant szintúgy kisebb szerepekben különféle miniszériákban az évek során, az igazi áttörést karrierjében egyértelműen a 2020-as Tönkretehetlek (I May Destroy You) hozta el számára. A Max saját gyártású sorozatában a főszereplő Michaela Coel mellett (aki a projekt forgatókönyvírója is volt egyben) a jövő Piton professzora központi karaktert alakíthatott ebben a szexuális bántalmazás témáját felölelő, csontig hatoló drámában.