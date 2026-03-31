„Mi szeretjük a balettot és az operát!” – Gaten Matarazzo is odaszúrt Timothée Chalamet-nak

Gaten Matarazzo is bevitt egy újabb kegyelemdöfést Timothée Chalamet-nek. A Stranger Things sztárja új filmjének reklámvideójában kifigurázta a Marty Supreme főszereplőjét, sőt, azt a ziccert sem hagyta ki, hogy a színész operás beszólása miatt is odaszóljon egyet Kylie Jenner párjának.

Gaten Matarazzo sem bírta ki, beszólt Timothée Chalamet-nak

Gaten Matarazzo is beszólt: Chalamet megint megkapta

Gaten Matarazzo és Sean Giambrone a Pizza Movie című vígjátékban játszanak együtt, melyhez készült egy friss promóvideó is, amit az egykori Stranger Things sorozatsztár Instagram-oldalára is posztolt. Aki látta Timothée Chalamet emlékezetes Marty Supreme reklámját, melyben a színész halált megvető bátorsággal a Las Vegas Sphere tetején áll, az egyből észrevehette a hasonlóságot Matarazzóék videójával. De a Pizza Movie-t reklámozó páros kevésbé drámaian fogta fel a feladatot, mert Chalamet-val ellentétben, amikor a kamera elkezd távolodni, láthatjuk, hogy Matarazzo és Giambrone egy padon állnak és onnan kiabálják bele a világba, hogy az új közös vígjátékuk április 3-án debütál a Hulu műsorán.

Nemcsak vizuálisan idézték meg a Marty Supreme videóját, de szinte szó szerint lekoppintották Timothée Chalamet szövegét is, és még az is belefért, hogy Gaten Matarazzo odaszúrjon egyet az Oscarról lecsúszó színésznek, aki a 98. Oscar-gála előtt nem sokkal borzolta fel a kedélyeket, amikor azt mondta, hogy a balettra és az operára már senki sem kíváncsi.

Még valami! Csak tisztázni akarjuk, hogy mi szeretjük a balettot és az operát is!

Úgy tűnik, a decemberben mozikba kerülő Dűne sztárja már sosem mossa le magáról ezt a meggondolatlan kijelentést, amiért számos művész és színészkolléga, például Whoopie Goldberg is páros lábbal állt bele Chalamet-ba.

Timothée Chalamet lecsúszott az Oscarról és még mindig őt gúnyolja a szakma

Pizza Movie: Gaten Matarazzo új filmje

A Pizza Movie Nick Kocher és Brian McElhaney rendezésében készült vígjáték. Két főszereplőnk, a Gaten Matarazzo által alakított Jack és Montgomery – akit Sean Giambrone játszik – egy képtelen kalandba keverednek, amikor befüvezve megpróbálnak visszaszerezni egy doboz pizzát. Ehhez az önmagában egyszerűnek tűnő feladathoz mindössze két emeletnyi lépcsővel kellene megküzdeniük, de az események egy epikus kalandban csúcsosodnak ki – természetesen a kábítószer hatására. Magyar premierről egyelőre nincs hír, azonban a Disney Pluszhoz tartozó Hulu premierje arra enged következtetni, hogy Gaten Matarazzo új filmje biztosan látható lesz majd a streaming magyarországi kínálatában is. Ajánljuk mindenkinek, aki esetleg hiányolja a Stranger Things Dustin Hendersonját, mert Gaten Matarazzo ezúttal is megcsillogtatja kiváló vígjátékos képességeit.