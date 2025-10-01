"Úgy tűnik ma egész jól megmosakodtam" – Gary Oldmant lovaggá ütötték! Naná, hogy odaszólt Vilmos hercegnek

Gary Oldman végre megkapta a méltó elismerést. A színészt ünnepélyes ceremónia keretei között lovaggá ütötte Vilmos herceg, a magasztos pillanatba pedig egy kis humort is csempésztek.

Gary Oldman mostantól Sir Gary Oldman (Fotó: Tony Kershaw / SWNS)

Gary Oldman lovaggá ütése

Az első hírek még nyár elején röppentek fel, hogy a Harry Potter-filmek sztárja lovagi címet kaphat. A titulust csak brit állampolgárok kaphatják meg, akik valamilyen kiemelkedő kulturális, társadalmi, vagy jótékonysági tevékenységet folytatnak, és ezáltal méltónak találtatnak a királyi család legrangosabb kitüntetésére. Gary Oldman a filmszakmában elért sikereiért kaphatta meg a címet. A ceremóniát tegnap tartották a Windsori kastélyban, ahol Vilmos walesi herceg végezte el a lovaggá ütést.

A herceg elárulta, hogy rendkívül nagy rajongója Gary Oldman legújabb sorozatának, az Utolsó befutóknak, ám egy dolog rendkívül zavarja őt. A színész egy szakadt, ápolatlan idős embert alakít, Vilmos herceg pedig elárulta, hogy akárhányszor felbukkan a képernyőn, ellenállhatatlan vágyat érez, hogy megmosdassa. Gary Oldman eddig is híres volt a humoráról, most is talpraesetten válaszolt:

Nos, úgy tűnik ma egész jól megmosakodtam.

Gary Oldman az Utolsó befutókban valóban elég slamposan néz ki (Fotó: SWNS)

Gary Oldman karrierje

Gary Oldman a Royal Shakespeare Company színpadán kezdte színészi karrierjét. A ‘80-as években evezett át a filmek világába, egyik első nagyobb szerepe volt Sid Vicious, a Sex Pistols brit punkzenekar basszusgitárosa, az Alex Cox rendezte Sid és Nancy című életrajzi ihletésű filmben. Ezután egyre komolyabb szerepeket kapott. Játszott a JFK – a nyitott dosszié című moziban, amiben John F. Kennedy amerikai elnök gyilkosát, Lee Harvey Oswaldot alakította. Dracula gróf bőrébe bújt Francis Ford Coppola rendező Dracula című filmjében, eljátszotta a legnagyobb német zeneszerzőt, Ludwig van Beethovent is a Halhatatlan kedves című filmben Isabella Rossellini mellett.

A nézőknek talán Az ötödik elem című filmből a legismertebb, vagy a Harry Potter-filmsorozatból, melyben Harry Potter keresztapját, Sirius Black-et alakította. A régóta áhított elismerés, ami bőven kijárt már neki, 2017-ben érte A legsötétebb óra című filmjéért, melyben Winston Churchill brit miniszterelnök bőrébe bújt. Közel 30 év állt mögötte a szakmában, amikor megkapta az Oscar-díjat ezért a rendkívüli alkotásért.