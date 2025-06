Színészek, akik megőszültek, mire végre kaptak egy Oscart – Gary Oldman, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio

Az Oscar-díjra sokan a filmszakmai elismerések csúcsaként tekintenek, és bár ez talán így is van, a kitüntetést odaítélő Akadémia időzítése nem mindig a legjobb. Ugyanis előfordul, hogy egy-egy kiváló színész csak évekkel, vagy akár évtizedekkel később kapja meg a maga aranyszobrocskáját, ráadásul gyakran nem is a legjobb munkájáért, és az egésznek olyan lecsengése van, mintha csak kárpótlás gyanánt löknék oda a döntéshozók a díjat a késve kitüntetett művésznek. Tom Cruise mostani esete is erre hajaz, hiszen a Mission: Impossible-filmek akrobatikus sztárja a hosszú pályafutása megkoronázása gyanánt tiszteletbeli Oscart fog kapni hamarosan. Bár az elismerés tiszteletreméltó, Cruise-nak bőven akadnak a múltból olyan szerepei, melyek miatt már rég tarthatna otthon a vitrinben egy, de akár több aranyszobrot is. A jelenleg a Top Gun 3. részén dolgozó akciósztár esete kapcsán összegyűjtöttünk még néhány olyan színészt, akiket az Akadémia hasonló módon, késve vagy kárpótlásként jutalmazott.

A Tom Cruise-filmeket az Akadémia hamarosan egy tiszteletbeli Oscar-díjjal fogja megjutalmazni (Fotó: Jack Tribeca/Bestimage)

Tom Cruise Oscar-sorstársai:

Samuel L. Jackson

Ugyan az emlékezetes beszólásairól híres Samuel L. Jackson neve évtizedek óta megkerülhetetlen Hollywoodban, mégis mindössze egyetlen egyszer „került közel a tűzhöz”, mikor a Ponyvaregény egyik rosszfiújaként jelölték őt 1995-ben Oscar-díjra. Amikor közel 20 évvel később, 2022-ben tiszteletbeli aranyszobrocskát kapott, sokan azt érezték, az Akadémia ezzel próbálja bepótolni a korábbi mulasztását, kiengesztelve ezzel Jackson rajongóit, és persze magát a színészt is.

Leonardo DiCaprio

A hamarosan ismét a vászonról visszaköszönő Leonardo DiCaprio 2016 előtt már évek óta az Oscar-díj egyik legtöbbször emlegetett „nagy adósa” volt. Az Akadémia végül A visszatérő főszerepéért díjazta, viszont ennél a döntésnél (is) nagyon érződött, hogy csak azért kapta meg a barátnőit 25 éves kor felett rendre lecserélő sztár a szobrot, mert már kínos volt az ítélethozók számára, hogy korunk egyik legnagyobb színészének még mindig nincs egy sem otthon a polcon ebből a kitüntetésből. Ugyan a „halálból” visszatérő főhős megformálása fizikailag bármennyire is megterhelő lehetett a számára, Alejandro González Inárritu mozijában DiCaprio nem érte el korábbi szerepeinek érzelmi vagy drámai mélységét.