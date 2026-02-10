Brad Pitt a következő Oscarra gyúr: itt van minden, amit a következő Tarantino-filmről tudunk

A SuperBowl 2026-os idényének filmelőzetes felhozatala elég gyatra volt, melyből elég keveset tudtunk meg az idei szuperprodukciókról — konkrétan a Bosszúállók és a Pókember negyedik része teljesen kimaradt, pedig sokan vártak rá. Mindezt ellensúlyozta a Brad Pitt főszereplésével idén érkező The Adventures of Cliff Booth előzetese, egy mozifilm ami eredetileg Quentin Tarantino tizedik és utolsó filmje lehetett volna, de erre a legendás lezárásra még várnunk kell. A Netflix-produkciót végül David Fincher rendezte, akiben szintén nagyon bíznak a filmrajongók.

Tűkön ülve várjuk Brad Pitt visszatérését Cliff Boothként (Fotó: Columbia Pictures)

Ez minden, amit tudunk Brad Pitt következő nagy Tarantino-filmjéről

Kevés olyan színész van, akinek pozitív imázsa és filmvilágban elfoglalt helye olyan szinten be van betonozva, mint Brad Pittnek. Olyannyira, hogy tavaly nagyot ment az F1 című filmjével, ami karrierjének legtöbbet hozó alkotása lett — de azért lássuk be, mégsem volt egy Harcosok klubja, Benjamin Button különleges élete vagy egy Hetedik. A színész 2020-ban a Volt egyszer egy... Hollywood című filmjéért Oscar-díjat kapott mellékszereplőként. Nem kellett sok hozzá, hogy Tarantino és úgy istenigazából mindenki rájöjjön idővel, mennyivel több van még ebben a karakterben. Ezt pedig a film címével fémjelzett regényben még jobban ki lett fejtve. Kicsit, mintha Tarantino egy külön alternatív univerzumot létrehozott volna a hatvanas-hetvenes évek Hollywoodjából, ahol Bruce Leet simán legyűri egy kaszkadőr és Sharon Tate is túléli a hirhedt Charles Manson szektájának gyilkos ámokfutását.

Ezt az univerzumot bővíti ki az idén érkező folytatás. A trailerből kiderül, hogy Cliff Booth egyfajta hős lesz a fentebb említett leszámolás után és újabb kalandokba keveredik. Az előzetes ennél többet csak rébuszokban sejtet — ami átjön az a Tarantino hangulat, a hetvenes éveket megidéző divat, dohányszagú kocsmák és a háttérben folyamatosan jelenlévő veszély. A fókuszban pedig egy bajszos Brad Pitt, aki épp annyira laza és menő, mint az előző filmben. Nagy kár viszont, hogy Leonardo DiCapriot nem láthattuk az előzetesben — de ki tudja, lehet egy meglepetés cameo erejére feltűnik a végső vágatban.

Az előzetesben hallható zene egyébként egy régi akciósorozat, a Peter Gunn ikonikus dallamának feldolgozása az Emerson, Lake & Palmer által. A Quentin Tarantino-filmek híresek a jól válogatott zenekínálatukról, melyből minden bizonnyal itt se lesz hiány.

A filmet 2025 júliusában kezdték el fejleszteni, és körülbelül hat hónapig forgatták Los Angelesben, július végétől idén január közepéig. Ez az első nagyszabású Tarantino film, amit nem Tarantino rendezett... többé kevésbé. A DiscussingFilm forrása szerint Tarantino lényegében mindig ott volt a forgatások alatt, meglátásaival folyamatosan kiegészítette David Fincher munkáját... nyilván megdöntené a legendát, ha társrendezőként hivatkoznánk rá, pedig valószínűleg ez történt. Hogy hivatalosan mi Paul Dano mumusának utolsó, munkásságát végleg lezáró filmje, azt egyelőre homály fedi.

Ahogy azt is, hogy mikor lesz látható a The Adventures of Cliff Booth. Azt tudjuk, hogy 2026-ban érkezik — ami egy igen tág intervallum — és a mozis megjelenés is korlátozottan fog zajlani, hogy a Netflix így maximalizálja saját megtekintés számait.



