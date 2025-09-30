„Tudatlan afelől, hogy mennyire tudatlan” — Nem csillapodik a helyzet a Harry Potter írónője és Emma Watson között

Alig győzünk hírt adni a Harry Potter írója, J.K. Rowling és a Hermione Grangert megformáló Emma Watson közötti perpatvar fordulatairól. A csatározás következő állomásaként Rowling egy kisregényben szólt oda Emma Watsonnak, elég kegyetlenül.

Emma Watson és J.K. Rowling kapcsolata megromlott az utolsó Harry Potter film premierje óta

Nem csillapodik a helyzet a Harry Potter írója és sztárja között

Rowling és a Harry Potter filmek színészei (Emma Watson, Daniel Radcliffe) hangulata egészen elmérgesedett az elmúlt évek során. Valahol ott kezdődött, amikor az írónő egy X (akkor még Twitter) posztban bírálta a transzneműeket, minek ellenreakciójaként Watson és Radcliffe ugyanezen a platformon jelezték, hogy elhatárolódnak ezektől az elvektől. Rowlingra olyan szinten hatással volt az eset, hogy végül teljesen megszakította a kapcsolatot az egykori gyerekszínészekkel, és mint mondta, nem akar megbocsátani nekik.

Watson múlt héten a Jay Shetty podcastben beszélt arról, ő tényleg bánja, hogy így alakult, és hiszik abban, hogy a szeretet erősebb lehet, mint az egyet nem értés az adott témakörben.

Azt hiszem, a legmélyebb vágyam, hogy az emberek – akik nem értenek egyet velem – is szeressenek, és hogy én is tovább szerethetem azokat az embereket, akikkel nem értek egyet

— mondta Emma Watson.

Erre Rowling két X posztban is reagált. Nem sokkal a podcast nyilvánosságra kerülése után az író megosztott egy gúnyos videót, amely Emma Watson nyilatkozatát parodizálja ki. Ezután egy közel 700 szavas mini-esszét posztolt, amiben részletesen kitér arra, hogy bár védi a gyerekkoruk óta mentorált színészek szólásszabadságát, szerinte ők tehetnek arról, hogy a viszonyuk ennyire megromlott.

Emma és különösen Dan azonban az elmúlt években világossá tették, hogy úgy érzik, a korábbi szakmai kapcsolatunk külön jogot – sőt, kötelességet – ad számukra, hogy nyilvánosan kritizáljanak engem és a nézeteimet. Évekkel azután, hogy befejezték a Potter-filmeket, továbbra is úgy viselkednek, mintha ők lennének a szóvivői annak a világnak, amelyet én teremtettem.

Az írónő kitért arra is, hogy Emma Watson élete túl kényelmesen alakult és emiatt nem tud hitelesen nyilatkozni az érintett témákról, főleg a transzneműek tekintetében.

Azokhoz hasonlóan, akik soha nem tapasztalhatták meg a gazdagság és híresség nélküli felnőttéletet, Emmának is nagyon kevés élettapasztalata van és tudatlan afelől, hogy mennyire tudatlan. (...) Én nem voltam multimilliomos 14 évesen. Szegénységben éltem, míg azt a könyvet írtam, ami Emmát híressé tette.

Rowling tehát nem enyhült meg a színésznő által nyújtott békejobbtól. Egyébként Emma Watson, az Egy különc srác feljegyzései és a Kisasszonyok sztárja már hat éve nem filmezik, bár elmondása szerint a forgatások hiányoznak nekik, a promózás viszont nem.