Megtörte a csendet Emma Watson: ezért tűnt el már hat éve a Harry Potter világsztárja

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 17:10
Hiányzik neki a filmezés, de nem mindegyik része. Emma Watson elmondta, mely aspektusát nem hiányolja a filmiparnak.

Emma Watson karrierjét okkal sorolhatjuk a jobb sorsú gyerekszínészek közé. Az a fajta, aki előnyt kovácsolt a felé irányuló figyelemből, az élet minden területén.

Hat éve, hogy nincsenek új Emma Watson filmek (Fotó: KGC-03)

Emma Watsonnak hiányzik a filmvilág

A színésznő a Harry Potter filmekkel lett híres Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Tom Felton mellett, de szerettük még őt az Egy különc srác feljegyzéseiben is és szerethető volt Belle-ként is a Szépség és a Szörnyetegben — a túltolt Disney reboot trendeknek dacára. Legutoljára a Kisasszonyok című filmben láthatta a közönség. Azóta a figyelmét teljes mértékben a női jogokért és fenntarthatóbb világért történő aktivizmus felé irányította, és idén hatodik éve nem vett részt forgatáson.

Emma Watson legutóbb a Hollywood Authentic-nek adott interjújában kifejtette, hogy valójában miért nem láthattuk őt az utóbbi években:

A maga módján mondhatjuk, hogy megnyertem a lottót és ami velem történt, az nem szokványos. De a valódi munkánál nagyobb feladat a promózás és hogy eladjuk a filmet. Az egyensúly könnyen ki tud billenni. Őszinte vagyok és egyenes, amikor azt mondom: nem hiányzik a promózás. Nekem az egész lélekölő tud lenni.

Hozzátette, hogy hiányolja a valódi alkotást, ami számára mindig egy meditatív élmény volt, ami a jelenbe hozta őt.

Hiányzik az, hogy ezeket a készségeimet használhassam és hiányzik a művészet. Rájöttem, hogy túl keveset csinálok abból a részből, amit élvezek. Amint bekerülsz egy filmbe, nem adnak túl sok időt próbára.

— ecsetelte Emma Watson.

Az interjúban kicsit megakadt, amikor félmondatban kicsúszott a száján, hogy valamin dolgozik, amihez hasonlót nem csinált még ezelőtt. Amikor ezt felhozta, azonnal igyekezett témát váltani. Vajon mi lehet? Új film, vagy sorozat? Valami teljesen más, egyéni szeretetprojekt? Ezt csak ő tudhatja, de egyszer erre is fény derülhet. 

 

