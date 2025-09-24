Megtörte a csendet Emma Watson: ezért tűnt el már hat éve a Harry Potter világsztárja

Emma Watson karrierjét okkal sorolhatjuk a jobb sorsú gyerekszínészek közé. Az a fajta, aki előnyt kovácsolt a felé irányuló figyelemből, az élet minden területén.
A színésznő a Harry Potter filmekkel lett híres Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Tom Felton mellett, de szerettük még őt az Egy különc srác feljegyzéseiben is és szerethető volt Belle-ként is a Szépség és a Szörnyetegben — a túltolt Disney reboot trendeknek dacára. Legutoljára a Kisasszonyok című filmben láthatta a közönség. Azóta a figyelmét teljes mértékben a női jogokért és fenntarthatóbb világért történő aktivizmus felé irányította, és idén hatodik éve nem vett részt forgatáson.
Emma Watson legutóbb a Hollywood Authentic-nek adott interjújában kifejtette, hogy valójában miért nem láthattuk őt az utóbbi években:
A maga módján mondhatjuk, hogy megnyertem a lottót és ami velem történt, az nem szokványos. De a valódi munkánál nagyobb feladat a promózás és hogy eladjuk a filmet. Az egyensúly könnyen ki tud billenni. Őszinte vagyok és egyenes, amikor azt mondom: nem hiányzik a promózás. Nekem az egész lélekölő tud lenni.
Hozzátette, hogy hiányolja a valódi alkotást, ami számára mindig egy meditatív élmény volt, ami a jelenbe hozta őt.
Hiányzik az, hogy ezeket a készségeimet használhassam és hiányzik a művészet. Rájöttem, hogy túl keveset csinálok abból a részből, amit élvezek. Amint bekerülsz egy filmbe, nem adnak túl sok időt próbára.
— ecsetelte Emma Watson.
Az interjúban kicsit megakadt, amikor félmondatban kicsúszott a száján, hogy valamin dolgozik, amihez hasonlót nem csinált még ezelőtt. Amikor ezt felhozta, azonnal igyekezett témát váltani. Vajon mi lehet? Új film, vagy sorozat? Valami teljesen más, egyéni szeretetprojekt? Ezt csak ő tudhatja, de egyszer erre is fény derülhet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.