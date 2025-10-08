Timothée Chalamet döbbenetes dolgot művelt magával: Rá sem lehet ismerni a Dűne sztárjára – Fotó!

Ami Robert De Nirónak a homlokráncolós, citromba harapó arckifejezés, vagy ami Pedro Pascalnak a latino bajusz, az Timothée Chalamet-nek a hosszú, göndör fürtjei. Bár azt gondoltuk, sosem látjuk majd Hollywood kedvenc szépfiúját e jellegzetes külső jellemvonása nélkül.

Timothée Chalamet Kylie Jenner oldalán az elmúlt hónapokban rendre fejkendőben vagy sapkában mutatkozott, senkinek sem merte megmutatni új frizuráját, egészen mostanáig (Fotó: NO CREDIT)

A magyar rajongók által csak "Timothée Csalamádénak" nevezett sztár új mozija internetes reklámozása közben most mégis megmutatta kopaszra borotvált fejét a nagyvilágnak. A szavakat pedig azóta sem találjuk, mintha egy teljesen más embert látnánk a felvételeken.

A kopasz Timothée Chalamet teljesen bekattan a Dűne 3-ban

Noha a nyáron több budapesti helyen is megforduló Timothée Chalamet új filmje netes promója közben fedte fel a hónapok óta takargatott, új frizuráját, mely régóta rajongók ezreit tartotta lázban. A tar fejtetőt nem a Marty Supreme kedvéért vállalta be, hanem minden bizonnyal Denis Villeneuve unszolására bólinthatott rá erre a drasztikus döntésre.

Timothée Chalamet Budapesten is ilyen rövid hajjal flangált az elmúlt hónapokban, csak mindig remekül álcázta maggát (Fotó: Instagram)

A Zendayával, Jason Momoával és annak fiával, valamint Robert Pattinsonnal közösen forgatott Dűne: Messiásban a hatalomtól megrészegülő Paul Atreides karakterét illetően ugyanis nélkülözhetetlen volt egy látványos külső változás, mely azt érzékelteti, ez a Lisan al-gaib már koránt sem az a messiás, akit nép várt.

Végre összejön az Oscar?

Az idei Oscar-szezon legizgalmasabb csatája A brutalista Tóth Lászlójával harca induló Adrien Brody, valamint a Bob Dylan bőrébe bújó Timothée Chalamet megmérkőzése volt a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Noha a küzdelemből végül előbbi került ki győztesként, Brody megkapta második Oscarját, de Kylie Jenner kedvese nem sokáig búslakodott.

A Dűne főhőse ugyanis már megint egy életrajzi filmmel száll versenybe az aranyszobrocskáért, következő filmje, a világbajnok asztaliteniszezőről, Marty Reismanről szóló Marty Supreme New York-i Filmfesztiválon történt bemutatóját követően rögtön megszólalt az Oscar-harang. Arról, hogy mennyire indokolt a kritikusok magasztalása, december 25-től a mozinézők is meggyőződhetnek, a Gwyneth Paltrow-t elcsábító Chalamet legújabb nagy durranása ekkor rúgja majd be a filmszínházak ajtaját. A díjért azonban ezúttal is komoly kihívója akad a pornóbajszos szupersztárnak: a Zúzógépben állítólag élete alakítását nyújtó Dwayne Johnson vár majd rá a szorítóban.