Timothée Chalamet döbbenetes dolgot művelt magával: Rá sem lehet ismerni a Dűne sztárjára – Fotó!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 16:40
Elérkezett a nap, ami hivatalosan is lezárt egy hónapok óta tartó rajongói kálváriát. Timothée Chalamet végre lerántotta a leplet, pontosabban a kapucnit a fejéről, felfedve teljesen megújult külsejét. Még a legnagyobb rajongói is alig ismernek rá a Dűne hősére.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ami Robert De Nirónak a homlokráncolós, citromba harapó arckifejezés, vagy ami Pedro Pascalnak a latino bajusz, az Timothée Chalamet-nek a hosszú, göndör fürtjei. Bár azt gondoltuk, sosem látjuk majd Hollywood kedvenc szépfiúját e jellegzetes külső jellemvonása nélkül.

Timothée Chalamet Exclusif - Prix Spécial - No Crédit - BI - No Web - Kylie Jenner et son compagnon Timothée Chalamet passent la journée au Beach club Shellona sur la plage de Pampelonne
Timothée Chalamet Kylie Jenner oldalán az elmúlt hónapokban rendre fejkendőben vagy sapkában mutatkozott, senkinek sem merte megmutatni új frizuráját, egészen mostanáig (Fotó: NO CREDIT)

A magyar rajongók által csak "Timothée Csalamádénak" nevezett sztár új mozija internetes reklámozása közben most mégis megmutatta kopaszra borotvált fejét a nagyvilágnak. A szavakat pedig azóta sem találjuk, mintha egy teljesen más embert látnánk a felvételeken.

A kopasz Timothée Chalamet teljesen bekattan a Dűne 3-ban

Noha a nyáron több budapesti helyen is megforduló Timothée Chalamet új filmje netes promója közben fedte fel a hónapok óta takargatott, új frizuráját, mely régóta rajongók ezreit tartotta lázban. A tar fejtetőt nem a Marty Supreme kedvéért vállalta be, hanem minden bizonnyal Denis Villeneuve unszolására bólinthatott rá erre a drasztikus döntésre.

Timothée Chalamet Budapesten is ilyen rövid hajjal flangált az elmúlt hónapokban, csak mindig remekül álcázta maggát (Fotó: Instagram)

A Zendayával, Jason Momoával és annak fiával, valamint Robert Pattinsonnal közösen forgatott Dűne: Messiásban a hatalomtól megrészegülő Paul Atreides karakterét illetően ugyanis nélkülözhetetlen volt egy látványos külső változás, mely azt érzékelteti, ez a Lisan al-gaib már koránt sem az a messiás, akit nép várt.

Végre összejön az Oscar?

Az idei Oscar-szezon legizgalmasabb csatája A brutalista Tóth Lászlójával harca induló Adrien Brody, valamint a Bob Dylan bőrébe bújó Timothée Chalamet megmérkőzése volt a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Noha a küzdelemből végül előbbi került ki győztesként, Brody megkapta második Oscarját, de Kylie Jenner kedvese nem sokáig búslakodott.

A Dűne főhőse ugyanis már megint egy életrajzi filmmel száll versenybe az aranyszobrocskáért, következő filmje, a világbajnok asztaliteniszezőről, Marty Reismanről szóló Marty Supreme New York-i Filmfesztiválon történt bemutatóját követően rögtön megszólalt az Oscar-harang. Arról, hogy mennyire indokolt a kritikusok magasztalása, december 25-től a mozinézők is meggyőződhetnek, a Gwyneth Paltrow-t elcsábító Chalamet legújabb nagy durranása ekkor rúgja majd be a filmszínházak ajtaját. A díjért azonban ezúttal is komoly kihívója akad a pornóbajszos szupersztárnak: a Zúzógépben állítólag élete alakítását nyújtó Dwayne Johnson vár majd rá a szorítóban.

 

