Aggasztó hírek érkeztek az új Bosszúállók-filmekről, ennek senki sem fog örülni!

A Mennydörgők*-kel, avagy új címén nevezve Új Bosszúállókkal véget ért a Marvel egy viharvert, silány sablontermékeket előállító időszaka. Legalábbis ebben bízik jelenleg minden fanatikus. A Marvel-moziverzum hatodik fázisa idén nyáron rúgja be a filmszínházak ajtaját a Fantasztikus 4-es: Első lépésekkel, majd ezt követi a jövőre megjelenő, a bombaformában lévő Robert Downey Jr-ból rosszfiút faragó Bosszúállók: Ítéletnap. Pontosabban csak követte volna, ha a stúdió tartotta volna magát az eredeti tervhez, és maradt volna a 2026. május 1-jei premierdátumnál, ez azonban nem történt meg. Ugyanis az elképesztő sztárdömpinget felvonultató gigaprodukció, illetve annak folytatása, a Bosszúállók: Titkos háborúk is több hónapos csúszással kell, hogy szembenézzen.

Robert Downey Jr-ra és a Bosszúállók új részére kicsit tovább kell várni (Fotó: YouTube / Marvel)

Karácsonyi programok lesznek a Bosszúállók-filmekből

A képregénymozikat sorra gyártó Marvel most jelentette be, hogy a Bosszúállók: Ítéletnap eredetileg jövő májusra szánt premierjét el kellett odázniuk 2026. december 18-ára, míg az azt követő Titkos háborúkat is szintúgy el kellett halasztaniuk több mint fél évvel. Utóbbi premierdátuma 2027. május 7-ről 2027. december 17-re módosult. Noha, ez a fejlemény egyes rajongók számára megrázó lehet, nem feltétlen jelent csak rosszat ez a halasztás. A temérdek szuperhőssé váló színészt (Chris Hemsworth, Ian McKellen, Pedro Pascal) felsorakoztató mozik finomítására így jóval több idő jut, kisebb lesz az esély arra, hogy bukástörténet váljon a Marvel legjobban várt hőseposzából.

Az internet népe már most reagált a várva várt Marvel-projekt késésére. A rajongók egy része próbálja a pozitív oldaláról megközelíteni a lesújtó hírt. A Bosszúállók: Ítéletnap ugyanis így egyszerre kerül majd mozikba a Dűne 3. részével, melyet nem mellékesen, az előző két részhez hasonlóan szintén hazánkban fognak forgatni. A két filmből pedig előreláthatólag ugyanakkora moziünnep lesz, mint amit két évvel ezelőtt a Barbie és az Oppenheimer közös vetítései hoztak el a filmszínházakba.