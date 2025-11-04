„Egy f*sz vagy!” – Meghalt Dick Cheney, az alelnök, aki még Christian Bale-nek is alaposan feladta a leckét

Ahogy azt a Bors is korábban megírta, 84 éves korában elhunyt Dick Cheney, az Amerikai Egyesült Államok egykori alelnöke. A politikus tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri szövődmények következtében hunyt el a tegnapi napon, az esti órákban. Cheney még 2001 és 2009 között, George W. Bush elnöksége alatt számított az USA 2. emberének, de teljes politikai pályafutása természetesen ennél jóval nagyobb időt, hosszú évtizedeket ölelt fel. Határozott személyisége, markáns megjegyzései miatt mindig is a közélet megosztó figurák közé tartozott, nem véletlenül kapta fel rá a fejét pár éve Hollywood is.

Meghalt Dick Cheney, aki nemcsak a közéltre, hanem Hollywoodra is hatással tudott lenni (Fotó: Ron Sachs)

Alelnökből a filmvászon antihőse

2018 egyik legjobban várt mozija volt Adam McKay Alelnök című fekete komédiája, ami Dick Cheney életét volt hivatott bemutatni, az óriási várakozás pedig részben Christian Bale újbóli látványos átalakulásának volt köszönhető. A hamisítatlan törtető karakternek számító Cheney életrajzi mozija viszont vegyes fogadtatásban részesült, melyben noha mindenki kiemelte Bale kivételes játékát, még az Akadémia is, mely Oscar-jelöléssel jutalmazta a színészt, ám a filmben bőven voltak hiányosságok, főleg a forgatókönyvének súlytalansága és McKay kiforratlan karakterábrázolását nehezményezték. Utóbbi probléma főleg a főszereplőt érintette, akit az Alelnök egyértelműen egy negatív karakternek, egy nehéz természetű, becsvágyó embernek állított be.

Az Alelnökben Christian Bale mellett többek között Amy Adams is szerepet vállalt (Fotó: Annapurna Pictures)

Dick Cheney utálta a róla szóló filmet

Adam McKay alkotása nemcsak a rendező, valamint Christian Bale rajongótáborát osztotta meg, de a film alanya, maga Dick Cheney sem tartozott az Alelnök című életrajzi mozi fanatikusai közé, és ennek hangot is adott. Cheney ugyanis egyszer üzent az őt megformáló Bale-nek, ami a színész karrierjének egyik legbizarrabb „rajongói” visszajelzése volt.

Egyszer üzent nekem. Furcsa módon ráadásul a fiam iskoláján keresztül. Az egyik anyuka ugyanis egy pártban volt vele. Az édesanya azt kérdezte Dick Cheney-től, hogy »Holnap találkozom Christian Bale-lel, mondjak neki valamit?« Erre pedig annyit felelt: »Igen, mondd meg neki, hogy egy f*sz.«

− árulta el egy 2019-es interjúban Bale, aki először poénnak vélte a beszólást, de hamar világossá tette számára az anyuka, hogy semmi vicc nem volt benne.