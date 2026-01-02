Ő volt Victoria Jones – Tommy Lee Jones lányának megdöbbentő élete

Újév első napján elhunyt Tommy Lee Jones fiatal lánya. A színésznőként is jól ismert Victoriára egy kaliforniai szállodában találtak rá. A halál oka egyelőre még nem publikus, azonban az idegenkezűség gyanúját egyelőre kizárták.

Tommy Lee Jones lánya tragikus hirtelenséggel hunyt el (Fotó: David Livingston / Getty Images)

Ki volt Tommy Lee Jones lánya?

A gyönyörű Victoria nem csak családja miatt vált ismertté, ő maga is a filmes szakmában tevékenykedett. Most összeszedtünk mindent, amit tudni lehet Victoria Jones életéről.

Victoria Kafka Jones Tommy Lee Jones második házasságából született: édesanyja a színész egykori felesége, Kimberlea Cloughley, akivel Jones 1981 és 1996 között alkotott egy párt. A házasság alatt együtt nevelték fel két gyermeküket: az idősebb testvért, Austin Leonard Jonest, akit 1982-ben fogadtak örökbe, valamint Victoriát, aki később érkezett a családba. Victoria bátyja, Austin szintén kacérkodott a film és a zene világával, ám – híres édesapjával ellentétben – ő is inkább a háttérben maradt, és sosem kereste igazán a reflektorfényt. Tommy Lee Jones magánélete egyébként nem volt mentes a fordulatoktól: a színész háromszor nősült, elsőként Kate Lardnert vette feleségül, majd következett Kimberlea Cloughley, végül pedig Dawn Laurel-Jones, akivel 2001 óta él házasságban.

Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született, és már fiatalon kapcsolatba került a film világával: 2002-ben a vásznon is bemutatkozott édesapja Men in Black II című filmjében. Gyermek- és tinédzserkorában több színészi munkát is vállalt, szerepelt a One Tree Hill című sorozat egyik epizódjában, valamint 2005-ben a The Three Burials of Melquiades Estrada című westernben, amelyet szintén az édesapja rendezett. Színészként utoljára a One Tree Hill egyik részében láthatták a nézők, ezt követően nem folytatta a filmes pályát, felnőttként azonban időről időre megjelent édesapja oldalán különböző vörös szőnyeges eseményeken.

Tommy Lee Jones lányát szállodai szobájában találták holtan újév első napján (Fotó: Anadolu via AFP / AFP)

Victoria Jones magánéletét titkok övezték

A sztárcsemete kitűnően beszélt spanyolul, amelyet a forgatásokon büszkén kamatoztatott. Tehetsége ellenére volt, amikor saját édesapja távolította el egy filmből.

A 14 éves Victoria nem akart korán kelni, ezért aludt, miközben már forgatáson lett volna a helye, erre kirúgtam

– mesélte el jókedvűen néhány évvel ezelőtt a történetet édesapja a New Yorkernek.