Ő volt Victoria Jones – Tommy Lee Jones lányának megdöbbentő élete

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 13:10
Sokkolta a világot a legendás színész lányának halálhíre. Tommy Lee Jones lánya, Victoria Jones csupán 34 éves volt.
Újév első napján elhunyt Tommy Lee Jones fiatal lánya. A színésznőként is jól ismert Victoriára egy kaliforniai szállodában találtak rá. A halál oka egyelőre még nem publikus, azonban az idegenkezűség gyanúját egyelőre kizárták.

Tommy Lee Jones lánya fiatalon elhunyt
Tommy Lee Jones lánya tragikus hirtelenséggel hunyt el (Fotó: David Livingston / Getty Images)

Ki volt Tommy Lee Jones lánya?

A gyönyörű Victoria nem csak családja miatt vált ismertté, ő maga is a filmes szakmában tevékenykedett. Most összeszedtünk mindent, amit tudni lehet Victoria Jones életéről.

Victoria Kafka Jones Tommy Lee Jones második házasságából született: édesanyja a színész egykori felesége, Kimberlea Cloughley, akivel Jones 1981 és 1996 között alkotott egy párt. A házasság alatt együtt nevelték fel két gyermeküket: az idősebb testvért, Austin Leonard Jonest, akit 1982-ben fogadtak örökbe, valamint Victoriát, aki később érkezett a családba. Victoria bátyja, Austin szintén kacérkodott a film és a zene világával, ám – híres édesapjával ellentétben – ő is inkább a háttérben maradt, és sosem kereste igazán a reflektorfényt. Tommy Lee Jones magánélete egyébként nem volt mentes a fordulatoktól: a színész háromszor nősült, elsőként Kate Lardnert vette feleségül, majd következett Kimberlea Cloughley, végül pedig Dawn Laurel-Jones, akivel 2001 óta él házasságban.

Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született, és már fiatalon kapcsolatba került a film világával: 2002-ben a vásznon is bemutatkozott édesapja Men in Black II című filmjében. Gyermek- és tinédzserkorában több színészi munkát is vállalt, szerepelt a One Tree Hill című sorozat egyik epizódjában, valamint 2005-ben a The Three Burials of Melquiades Estrada című westernben, amelyet szintén az édesapja rendezett. Színészként utoljára a One Tree Hill egyik részében láthatták a nézők, ezt követően nem folytatta a filmes pályát, felnőttként azonban időről időre megjelent édesapja oldalán különböző vörös szőnyeges eseményeken.

Victoria Jones 34 éves korában elhunyt
Tommy Lee Jones lányát szállodai szobájában találták holtan újév első napján (Fotó: Anadolu via AFP / AFP)

Victoria Jones magánéletét titkok övezték 

A sztárcsemete kitűnően beszélt spanyolul, amelyet a forgatásokon büszkén kamatoztatott. Tehetsége ellenére volt, amikor saját édesapja távolította el egy filmből

A 14 éves Victoria nem akart korán kelni, ezért aludt, miközben már forgatáson lett volna a helye, erre kirúgtam

 – mesélte el jókedvűen néhány évvel ezelőtt a történetet édesapja a New Yorkernek.

A fiatal lány magánéletének részleteit mindig is igyekezett a reflektorfényen kívül tartani. A médiában visszahúzódó volt, néhány vörös szőnyeges megjelenésen kívül ritkán láthatták őt a rajongók.

Szerelmi életét kifejezetten nagy titokban tartotta, sosem beszélt párkapcsolatiról. Családi kötelékük szoros volt édesapjával, többször kísérte el díjátadókra a legendás hollywoodi színészt, aki büszkén állt kamerák elé lányával.

Victoria Jones halála

A fiatal színésznőt, 2026. január elsején a Fairmont San Francisco nevű luxusszállodában találták holtan. A San Francisco-i tűzoltóság szóvivője a TMZ-nek nyilatkozott:

 A riasztást követően az SFFD egységei hajnali 2:52-kor érkeztek meg a helyszínre, de a mentők többszöri újraélesztési kísérlet után sem tudtak segíteni. A vizsgálat után a helyszínen halottnak nyilvánították.

 

 

