Íme, a nap híre: Folytatást kap az ezredforduló népszerű sci-fi sorozata

Kevés sorozat tudta úgy meghatározni a ’90-es, valamint a 2000-es éveke televíziózását, mint a Roland Emmerich 1994-es mozija alapján készített Csillagkapu című széria. A világűr távoli pontjai közötti portálokban nemcsak megannyi különös teremtmény, hanem nem kevés kaland és izgalom lakozott, melyek kerek egy évtizeden keresztül tartották fent a nézők érdeklődését. A franchise 10 évadot és több spin-offot is megélt, melyekben a mai Hollywood legnagyobb sztárjai, például Jason Momoa is megfordult, akkor még fiatal, ismeretlen arcként. A sorozat népszerűsége az évek múltán sem apadt, a hatalmas rajongótábor pedig most örülhet, mert a portál ismét kinyílik.

A Csillagkapu 2025-ben érte meg, hogy folytatást kapjon (Fotó: Northfoto)

Streamingóriás éleszti fel a Csillagkaput

Akik amiatt aggódnának, hogy szeretett szériájuk hozzá nem értő kezekbe került, és csak egy újabb bőrt húznak le a franchise-re, fölöslegesen teszik. Az új Csillagkapu ugyanis nem is lehetne ennél biztonságosabb kezekben. A projekt élére a széria egyik igazi veteránja, Martin Gero lett kinevezve, hozzá pedig olyan nevek csatlakoznak még többek között, mint az 1994-es moziváltozat kreátorai, Dean Devlin és Roland Emmerich.

Az 1997 és 2007 között sugárzott sorozat Roland Emmerich 1994-es mozifilmje alapján készült (Fotó: KPA Copyright)

A produkció az Amazon Prime Video platformjára fog elkészülni, és bár a sztoriról még semmit sem árultak el, a készítők célja egy új világ teremtése, illetve a Csillagkapu-franchise örökségének ápolása is. A szereplők kilétét szintúgy homály fedi egyelőre, de hol tartanak az eredeti széria színészei napjainkban?

Így festenek a Csillagkapu sztárjai manapság:

Richard Dean Anderson

Az idén 40 éves MacGyver sztárja a Csillagkapu élén is maradandót tudott alkotni, azonban a sorozat végeztével Anderson szépen lassan elköszönt tévé és a film világától. Ősz hajával és szakállával talán már legnagyobb rajongóinak is nehezére esne felismerni a műsor arcát.

A Csillagkapu szereposztásának élén Richard Dean Anderson helyezkedett el, aki azóta nem igazán látható a képernyőn (Fotó: Northfoto)

Amanda Tapping

A Csillagkapu Samanthájának neve is egybeforrt a sorozattal, pedig Amanda Tapping a széria előtt és után is számtalan más projektben is részt vett, hol színészként, hol rendezőként. Utóbbi posztot több DC-show-ban is betöltötte, ő rendezte a Batwoman vagy a Flash egy-egy epizódját.