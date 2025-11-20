Íme, a nap híre: Folytatást kap az ezredforduló népszerű sci-fi sorozata

Kevés sorozat tudta úgy meghatározni a ’90-es, valamint a 2000-es éveke televíziózását, mint a Roland Emmerich 1994-es mozija alapján készített Csillagkapu című széria. A világűr távoli pontjai közötti portálokban nemcsak megannyi különös teremtmény, hanem nem kevés kaland és izgalom lakozott, melyek kerek egy évtizeden keresztül tartották fent a nézők érdeklődését. A franchise 10 évadot és több spin-offot is megélt, melyekben a mai Hollywood legnagyobb sztárjai, például Jason Momoa is megfordult, akkor még fiatal, ismeretlen arcként. A sorozat népszerűsége az évek múltán sem apadt, a hatalmas rajongótábor pedig most örülhet, mert a portál ismét kinyílik.
Akik amiatt aggódnának, hogy szeretett szériájuk hozzá nem értő kezekbe került, és csak egy újabb bőrt húznak le a franchise-re, fölöslegesen teszik. Az új Csillagkapu ugyanis nem is lehetne ennél biztonságosabb kezekben. A projekt élére a széria egyik igazi veteránja, Martin Gero lett kinevezve, hozzá pedig olyan nevek csatlakoznak még többek között, mint az 1994-es moziváltozat kreátorai, Dean Devlin és Roland Emmerich.
A produkció az Amazon Prime Video platformjára fog elkészülni, és bár a sztoriról még semmit sem árultak el, a készítők célja egy új világ teremtése, illetve a Csillagkapu-franchise örökségének ápolása is. A szereplők kilétét szintúgy homály fedi egyelőre, de hol tartanak az eredeti széria színészei napjainkban?
Az idén 40 éves MacGyver sztárja a Csillagkapu élén is maradandót tudott alkotni, azonban a sorozat végeztével Anderson szépen lassan elköszönt tévé és a film világától. Ősz hajával és szakállával talán már legnagyobb rajongóinak is nehezére esne felismerni a műsor arcát.
A Csillagkapu Samanthájának neve is egybeforrt a sorozattal, pedig Amanda Tapping a széria előtt és után is számtalan más projektben is részt vett, hol színészként, hol rendezőként. Utóbbi posztot több DC-show-ban is betöltötte, ő rendezte a Batwoman vagy a Flash egy-egy epizódját.
A CSK-1-es Danieljének karrierje nem állt meg a Csillagkapu végeztével. Kanadában az egyik legnagyobb tévésztár lett belőle a Saving Hope című kórházsorozatnak köszönhetően, tavaly pedig a többéves tévészereplés után a filmvászonra is visszatért.
Bár kétségtelen, hogy a magyar szinkron munkatársai mindent beleadtak, Teal’c eredeti orgánumát nem lehetett megközelíteni sem. Christopher Judge azóta is a hangjából él, hiszen ugyan szerepelt még Christopher Nolan Batman-trilógiájában is, mégis a videójátékok világában számít igazi ikonnak napjainkban, mióta 2018-ban elvállalta Kratos szerepét a God of War című játékszériában.
Noha ő nem az első széria szereplőbrigádját erősítette, hanem csak a Csillagkapu: Atlantisz címre keresztelt spin-off-ban bukkant fel, Jason Momoát nem lehet kihagyni semmilyen listáról. Az egykori Aquaman idén nagyot robbantott a kasszáknál az Egy Minecraft filmmel, melynek folytatásán már gőzerővel dolgozik a Budapesten koncertező világsztár.
Az új Csillagkapu-sorozat megjelenéséről egyelőre nem sokat tudni, miután a széria elkészültét is csak most jelentették be. Így csak becsülni lehet, hogy mégis meddig kell várni a fanoknak egy újabb űrkalandra. Egy biztos, 2026 második felénél hamarabb biztosan nem tapadhatunk az Amazon Prime képernyője elé, de egy 2027-es premier sokkal reálisabbnak tűnik.
