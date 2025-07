Perverz majom zavarta meg a forgatást: 5 színfalak mögötti titok a Harry Potter-filmekből

Ma van J. K. Rowling születésnapja, akinek a Harry Potter-szériát köszönhetjük. Külön érdekesség, hogy Harry Potter karakterének is ugyanakkor van a szülinapja, mint az írónőnek, ezzel is az örök kötődésüket jelezve. A könyvekből elképesztően sikeres mozifilmek készültek, amik hihetetlenül nagy rajongótáborral rendelkeznek – de sokan még csak nem is sejtik, hogy a színfalak mögött, a forgatáson mik történtek.

Íme 5 érdekesség a Harry Potter filmek forgatásáról!

Aki hibázik, az fizet!

Draco Malfoy megtestesítője, Tom Felton a könyvében írt arról, hogy az első két Harry Potter film rendezője, Chris Columbus úgy tartott rendet a forgatáson, hogy piros lapot adott annak, aki megzavarta a munkálatokat. Az illetőnek fizetnie is kellett, és állítólag a Ron Weasley-t alakító Rupert Grint volt az, aki miatt a legtöbb pénz összegyűlt a zsákban, aminek tartalmát jótékonysági célra ajánlották fel.

Minél több hatalom, annál több szín

A széria egyik legutáltabb gonosza Dolores Umbridge professzor, aki a Harry Potter és a főnix rendje című filmben tette pokollá a diákok életét. Sokan nem vették észre, de ahogy növekszik a karakter hatalma és befolyása, annál élénkebbek lesznek a rózsaszín ruhái.

A veszélyes gyertyák

Roxfort nagytermének egyik leglátványosabb elemei a fent lebegő gyertyák, amik alatt ott ülnek az asztaloknál a diákok. A Harry Potter és a bölcsek köve forgatásán megpróbálták először valódi gyertyákkal megoldani ezt, de ez nagyon rossz ötlet volt: a tűz elégette a függesztőket, ezért az égő gyertyák egyszerűen lepotyogtak, ezzel nem kis veszélyt okozva – ekkor döntöttek úgy a készítők, hogy inkább digitális trükkel oldják meg a dolgot.

Roxfort folyton változik

Azt tudjuk, hogy Roxfortban folyton mozognak a lépcsők, de a filmek rendezőinek kényelme érdekében még az épület különböző helyiségei is vándoroltak a széria során – egyszerűen csak így volt jobb a készítőknek, hogy folyton változott Roxfort alaprajza, ezért is van az, hogy a nagyterem az utolsó részben "elmászott" a megszokott helyéről.