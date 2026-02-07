„Csak még egy kérdés...” — a Columbo tökéletesen újította meg a krimi műfaját

Ahhoz, hogy megértsük a Columbo epizódok sikerét, először kontextusba kell helyeznünk. A krimi műfajának sikere az 1900-as években egyre csak nőtt és nőtt. A század elején népszerű Sherlock Holmes, Hercule Poirot és Philip Marlowe sztorik esetében a nyomozókkal egyszerre csöppenünk a rejtély közepébe, csakis annak narratíváján keresztül láthatjuk az egyébként hitelesen tálalt bűnügyek megoldását — a fő kérdés: „Ki tette?”. Nem mondanánk, hogy bárki is ráunt volna ezekre, de elkerülhetetlen volt egy fontos fordulat... mi lenne, ha nem az lenne a fontos, hogy ki tette, hanem, hogy miként buktatja le önmagát?

Volt bárki, aki nem nézte a Columbót? (Fotó: NBC/GettyImages)

A Columbo egyszerű volt, de a maga nemében tökéletes

Minden Columbo epizód egy gyilkossággal kezdődik. A néző már az első jelenet után megtudja a krimik fő kérdéseit: ki az áldozat, ki a gyilkos és mi volt az indíték. Ezt követően a hatóság kirendelésére megjelenik a Szabó Gyula hangján megszólaló Columbo hadnagy. Jellegzetes hosszú, homokszínű ballonkabát, folyamatosan álmos és zavart tekintet, egyszerűen senki nem veszi őt komolyan.

Sokszor még csak nem is az ügyek feltárásával foglalkozik, hanem beül dodzsemezni, megtanul tangózni, szerelembe esik, megsétáltatja a soha meg nem nevezett kutyáját, majd az állandó jelenlététől annyira idegesek lesznek az elkövetők, hogy saját magukat buktatják le valahogy — általában úgy, hogy visszatérnek a tett színhelyére még nagyobb galibát csinálni.

A Columbót a szokatlan módszer mellett a főszereplő maga adja el. Újra és újra rácsodálkozunk, hogy ez a fellegekben járó, furcsa karakter hogyan képes átverni egyszerűen mindenkit, de a nap végén megértjük, hogy miért mindig ezekhez a magas presztizsű bűnözőkhöz küldik őt. Columbo emberként kezel mindenkit, még a gyanúsítottakat is, akik lenézik őt és ahelyett, hogy ego játszmát küzdene velük — úgy, mint például egy Sherlock —, egy türelmesebb módon töri meg őket szépen lassan azzal, hogy nem lehet őt levakarni. Mivel mindig tudjuk, hogy ki az elkövető, nem is igazán ennek ténye volt a fontos, hanem a hadnagy maga, aki szerethető, művelt, vicces és a nézőket ugyanúgy meglepi különös megoldásaival, mint a bűnözőket, akik tényleg a legkevesebbet nézik ki belőle.