Ide még Hámori Gabriella keblei is kevesek voltak: 15 éves minden idők legrosszabb magyar vígjátéka

Miért kell nekünk mindig Amerikát majmolni? Ha pedig minden áron meg akarjuk csinálni kicsiben azt, amire a közönség a tengeren túlon a nyálát csorgatja, legalább nem lehetne úgy, hogy a végeredmény megtekintése közben ne akarjuk kiszúrni a szemünket vagy forró ólmot önteni a fülünkbe? Ehhez hasonló belső indíttatásokat idéz elő belőlünk a legrosszabb magyar filmeket felkutató cikkszériánk következő áldozata, a Szinglik éjszakája, aminél hazugabb címet nem is lehetett volna adni egy filmnek. Sas Tamás alkotása ugyanis még csak nem is a szingli létről szól, ráadásul végig nappal játszódik. De nem csupán a film címe rejtély számunkra, hanem az is, hogy mégis hogyan kerül ebbe a keszekusza kliséhalmazba például Hámori Gabriella.

Hámori Gabriella és társai sem romantikát, sem vígjátékot nem tudtak teremteni a Szinglik éjszakájában (Fotó: port.hu)

Egy gyűrű mind felett, egy gyűrű kegyetlen

Gyerekként bizonyára mindannyian fogadtunk meg dolgokat, amiket aztán már jó eséllyel másnap meg is szegtünk. Filmünk főhősnőit viszont nem ilyen fából faragták, akik évtizedek óta tartják magukat ahhoz, hogy soha nem mennek férjhez. Azonban lesz közöttük egy áruló, aki megtöri ezt a fogadalmat, mert bizony elcsavarta a fejét a nagy Ő, aki itt még nem Stohl András volt. Az esküvő viszont elátkozottabbnak tűnik, mint a jövő tavasszal érkező Michael Jackson-film, mivel alvilági balfékek hada lép a színre, és egyikük ellopja a ceremónia elengedhetetlen kellékét: a gyűrűt.

Kellemetlenül kínos bénázásból rengeteget, poénból viszont semennyit sem találunk (Fotó: IMDb)

Hámori Gabriella és társai teljes mellbedobással hasaltak el

Ez mind az első, még ígéretesnek tűnő 15 percben le is zajlik, a Szinglik éjszakája pedig ezen a ponton csap át abba az állapotába, amivel kiérdemelte helyét sorozatunkban. A sztori innentől ugyanis atomjaira hullik, a helyét átveszi a Sas Tamás-filmek sajátossága, a minden sarkon elhelyezett reklámfelület, amiből sikerült fnanszírozni ezt a „remekművet”.

Ám, amennyiben mindenképp össze akarnánk foglalni a következő majd’ másfél órát, akkor valahogy úgy szólna, hogy Hámori Gabriella, Gallusz Nikolett, Sárközi-Nagy Ilona és Szávai Viktória kvartettje rikító színű estélyikben szaladgálnak Eger macskaköves utcáin, hogy elkapják a gyűrűtolvajt, miközben olyan ruhákban vannak, amelyekért minden férfi hálát ad a film nézése közben.