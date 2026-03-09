"Hallgatsz, amikor a Tisza letagadja a fogyatékosságügy valódi eredményeit" - újabb tiszás hazugságról hullt le a lepel

Az Autóplusz pályázat a mozgássérült embereknek szól: akadálymentes személygépkocsi beszerzéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást azoknak, akik kerekesszékkel közlekednek. A 2025-ös évben 88 pályázó jutott hozzá ily módon autóhoz. Egy közülük Bovier György, a Tisza fővárosi önkormányzati képviselője, aki történetesen ezt az autót még kampányolásra is használja. Ezzel még nincs is baj — véli Dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár.
A probléma az, hogy a tiszás politikusok tagadják, hogy a kormány bármilyen módon is segítené a fogyatékossággal élőket, Bovier pedig nem nyitja ki a száját, hogy elmondja:
ő is épp egy államilag támogatott kocsiban ül.
Bovier György tavaly egyike volt azoknak a pályázóknak, akik a kormánynak köszönhetően akadálymentes autóhoz juthattak. Azóta ezt az autót Bovier használja is a mindennapokban, sőt, ahogy arra az államtitkár rámutatott, még a kampány során is nagy hasznát veszi a kocsinak. Dr. Kósa Ádám hangsúlyozta: pártállástól függetlenül bárki nyerhet, ezért tiszás politikus kollégájának gratulál, azonban azt elítéli, hogy hallgat, amikor azt állítják, hogy a kormány a hátrányos helyzetűeken nem segít.
Ezzel az autóval akár kampányolhatsz is. De vajon etikus ez? Amit viszont tilos megtenned: hallgatni. Hallgatsz, miközben a csepeli tiszás jelölt az akadálymentesítés hiányáról harsog
— szögezte le az államtitkár.
Történt ugyanis, hogy a fent említett csepeli tiszás politikus, Dr. Kátai-Németh Vilmos a következőt találta mondani: "az akadálymentességről a Fidesz sokat beszél, de sajnos szinte semmit sem valósít meg."
Hallgatsz, miközben a leszerepelt Kulja doktor arról ír, a kormány semmit nem tesz a fogyatékossággal élőkért. Hallgatsz, amikor a Tisza letagadja a fogyatékosságügy valódi eredményeit. Én viszont nem hallgatok. Hat millió forinttal támogattuk Bovier Györgyöt, hogy végezhesse munkáját, hogy önálló élete legyen
— húzta alá az államtitkár.
Az elmúlt években az érdekképviselet, az ellátások és a foglalkoztatás területén is jelentős előrelépések történtek a fogyatékossággal élő emberek érdekében.
Forrás: RIPOST
