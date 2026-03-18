Elszólta magát a Bridgerton alkotója: Ez a szereplő kaphat saját sorozatot!

Noha már lassan egy hónappal járunk A Bridgerton család 4. évadának premierje után, a széria népszerűsége mégsem csökkent egy fikarcnyit sem. Ha a legnézettebb Netflix-sorozatok listájára tekintünk, továbbra is előkelő helyen látjuk tetszelegni a habos-babos arisztokrata romantikát. Így több mint indokolt az alkotók részéről az a gondolat, hogy a sorozatot érdemes lenne egy Marvelt megszégyenítő méretű univerzummá bővíteni. Shonda Rhimes és társai már erre törekedtek a 2023-as Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet megalkotásával is, és nagyon úgy fest, már úton van a következő spinoff is.

A Bridgerton család 4. évadának befejező epizódjai 2026. február 26-án debütáltak a Netflixen.

A platform nézettségi listáján jelenleg is 6. helyen áll.

A kosztümös sikerszéria jövője be van biztosítva, már be van rendelve az 5. és a 6. évad is.

A Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet után egy újabb spinoff érkezhet.

Jön a következő Bridgerton-spinoff?

A Bridgerton család vezető producere, Shonda Rhimes a napokban Craig Melvin podcastműsorának vendége volt, melyben sok más mellett a beszélgetés fő témája a közkedvelt sorozat jövője volt. Rhimes reagált azokra az erőteljes rajongói hangokra, melyek egy újabb spinoff elkészültét szorgalmazzák, a Bridgerton alkotója pedig már fel is vázolta, ő ki látna szívesen egy ilyen külön utas projekt cselekményének középpontjában.

Mindig is azt mondtam, hogy ha valami ilyesmit csinálnánk, Violet remek szereplő lenne ahhoz, hogy az ő történetét meséljük el. De ez csak egy lehetőség

– árulta el sejtelmesen a műsorban Rhimes.

Shonda Rhimes elképzelése egyébként rímel a fanatikusok kívánalmával, korábban már a Bors megírta, kiket látnának szívesen a Bridgerton nézői: Violet Bridgertoné pedig a legtöbbet emlegetett név a témában. A rajongók fantáziáját ugyanis az mozgatja, hogy szövődött szerelem egykor Edmund és Violet (Rupert Evans és Ruth Gemmell) között, tekintve, nagyon keveset tudunk eddig az ő egymásra találásukról.

Közvetlenül Violet mögött pedig a második leggyakoribb név a barátnőjéé, Lady Danbury-é, így az sem kizárt, ha a Violet Bridgerton-spinoff megvalósul, akár ő lehet a következő.