Elszólta magát a Bridgerton alkotója: Ez a szereplő kaphat saját sorozatot!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 12:50
Újabb örömhír a rajongóknak! Nem sokkal azután, hogy felröppent a hír A Bridgerton család folytatásáról, hogy esetleg hamarabb érkezhet, mint azt váruk, ezúttal a sorozat egyik alkotója örvendeztette meg a fanokat egy következő, várva várt projekt ötletével.
Noha már lassan egy hónappal járunk A Bridgerton család 4. évadának premierje után, a széria népszerűsége mégsem csökkent egy fikarcnyit sem. Ha a legnézettebb Netflix-sorozatok listájára tekintünk, továbbra is előkelő helyen látjuk tetszelegni a habos-babos arisztokrata romantikát. Így több mint indokolt az alkotók részéről az a gondolat, hogy a sorozatot érdemes lenne egy Marvelt megszégyenítő méretű univerzummá bővíteni. Shonda Rhimes és társai már erre törekedtek a 2023-as Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet megalkotásával is, és nagyon úgy fest, már úton van a következő spinoff is.

A Bridgerton 4. évada is hatalmas népszerűségnek örvendett, így nem meglepő, hogy a sorozat egyik karaktere külön sorozatot kaphat (Fotó: Netflix)
  • A Bridgerton család 4. évadának befejező epizódjai 2026. február 26-án debütáltak a Netflixen.
  • A platform nézettségi listáján jelenleg is 6. helyen áll.
  • A kosztümös sikerszéria jövője be van biztosítva, már be van rendelve az 5. és a 6. évad is.
  • A Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet után egy újabb spinoff érkezhet.

Jön a következő Bridgerton-spinoff?

A Bridgerton család vezető producere, Shonda Rhimes a napokban Craig Melvin podcastműsorának vendége volt, melyben sok más mellett a beszélgetés fő témája a közkedvelt sorozat jövője volt. Rhimes reagált azokra az erőteljes rajongói hangokra, melyek egy újabb spinoff elkészültét szorgalmazzák, a Bridgerton alkotója pedig már fel is vázolta, ő ki látna szívesen egy ilyen külön utas projekt cselekményének középpontjában.

Mindig is azt mondtam, hogy ha valami ilyesmit csinálnánk, Violet remek szereplő lenne ahhoz, hogy az ő történetét meséljük el. De ez csak egy lehetőség

– árulta el sejtelmesen a műsorban Rhimes.

Violet Bridgerton és Lady Danbury kettőse közül kerülhet ki a következő Brdigerton-spinoff főszereplője (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Shonda Rhimes elképzelése egyébként rímel a fanatikusok kívánalmával, korábban már a Bors megírta, kiket látnának szívesen a Bridgerton nézői: Violet Bridgertoné pedig a legtöbbet emlegetett név a témában. A rajongók fantáziáját ugyanis az mozgatja, hogy szövődött szerelem egykor Edmund és Violet (Rupert Evans és Ruth Gemmell) között, tekintve, nagyon keveset tudunk eddig az ő egymásra találásukról.

Közvetlenül Violet mögött pedig a második leggyakoribb név a barátnőjéé, Lady Danbury-é, így az sem kizárt, ha a Violet Bridgerton-spinoff megvalósul, akár ő lehet a következő.

A Birdgerton család folytatása mellett számos más projekt is terítéken van (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hamarabb érkezik a Bridgerton 5. évada?

A jó hírek áradata pedig itt még nem ér véget, ugyanis miután már gőzerővel haladnak a Bridgerton 5. évadanak előgyártási folyamatai, valamint a forgatásnak is már a küszöbén járunk, nem elképzelhetetlen, hogy a következő fejezetre mégsem kell 2028-ig várni, hanem már jövőre megtalálható lesz a Netflix kínálatában.

Ezek még mind-mind csak találgatások, az viszont már szuperbiztos, hogy az 5. és a 6. évad biztosan el fog készülni, és már csak idő kérdése, hogy mikor pattanhatnak ismét tévéképernyő elé A Bridgerton család rajongói.

 

