Új Bridgerton-sorozat készül: Ez a közkedvelt karakter kaphat saját műsort

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 12:57
Bridgerton családspinoff
Örömhírt kaptak a rajongók. A Netflixet ismét letaroló A Bridgerton család alkotói nem tudnak leállni. Még be sem fejeződött a 4. évad, máris egy újabb projekten törik a fejüket, méghozzá olyasvalakivel a főszerepben, akiért teljesen megőrülnek a rajongók.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Nem túlzás azt állítani, hogy ismét Bridgerton-lázban ég az egész világ. A habos-babos széria a múlt héten immár a 4. évadáról rántotta le a leplet, amivel rögtön a legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élén találta magát. Benedict és Sophie szerelmi kalamajkája emberek millióit szegezte a tévéképernyők elé, így nem meglepő, hogy a sorozat kreátorai fejében ismét lángra kapott az ötletszikra: készíteni kellene egy újabb spinoffot.

2024 - Bridgerton - TV Series
A Bridgerton család 4. évada ismét a Netflix élére repítette a sorozatot (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Tovább bővül a Bridgerton-univerzum

A Bridgerton család készítői, élükön a rendezővel és vezető producerrel, Tom Vericával pedig komolyan is gondolják, hogy a 2023-ban bemutatott Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet után újabb szereplő sztoriját ismertessék meg részletesebben. Az viszont még korántsem tiszta, kit ér majd a megtiszteltetés, hogy saját műsort kapjon, ám Verica szerint több név is van a kalapban:

Annyit elárulhatok, hogy lesznek olyan karakterek, akikkel már korábban találkoztatok, és akikhez kötődtetek, de ismét csak különböző lehetőségekről beszélünk. A jó dolog egy ekkora szereplőgárdában az, hogy rengeteg történetbe lehet beleásni magunkat, és azok, amelyekről most szó van, nagyon-nagyon élvezetesek lesznek

árulta el a Variety-nek a műsor kreátora.

Bridgerton: Season 4 - TV Series
Sarolta királyné már megkapta a maga saját műsorát, de vajon ki lesz a következő? (Fotó: Netflix)

A rajongók tudják, kit és mit akarnak

Amíg a leghangosabb arról szól a pletykafáma, hogy a következő Bridgerton-spinoff Lady Danbury (Adjoa Andoh) fiatalkoráról fog szólni, van egy másik versenyző is, hiszen a fanbázis már évek óta harsogja, kinek a nosztalgiautazására váltanának jegyet.

Bár már szó volt itt egy Brimsley-ről vagy egy Portia Featherintonról szóló, önálló szériáról is, a közösségi média felületeinek kommentszekcióiban évek óta másról sem lehet olvasni, csak arról, hogy „mikor lesz már egy Violet Bridgerton-előzménysorozat?”. A rajongók fantáziáját ugyanis az mozgatja, hogy szövődött szerelem egykor Edmund és Violet Bridgerton (Rupert Evans és Ruth Gemmell) között, tekintve, nagyon keveset tudunk eddig az ő egymásra találásukról.

Noha a Bridgerton-regények szerzője, Julia Quinn másfél éve maga mondta el, nem ír előzménysztorit a sorozat egyik legkedveltebb párosának, meglehet, hogy a rajongói nyomás hatására a sorozat készítői alapmű nélkül álltak neki a munkálatoknak, és mégis megadják a fanoknak azt, amiért évek óta könyörögnek. 

2023 - Queen Charlotte: A Bridgerton Story - TV Set
A Bridgerton 4. évada után érkezhet egy spinoff, csak még nem tudni, hogy Violet Bridgerton vagy Lady Danbury lesz a főszereplője (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Bridgerton jövője be van biztosítva

A találgatások után beszéljenek inkább a tények: az új fejezetben egy meglepőt lépő Bridgerton rajongóinak nem kell attól tartania, hogy el kell köszönniük a mesebeli kosztümöktől vagy féktelen romantikázástól, hiszen a Netflix népszerű sorozata nem ér véget a félbeszakadt 4. évad után.

Az 5. és a 6. évadot már most berendelte a vörös streamingóriás, melyek előreláthatólag 2028-ban és 2030-ban debütálnak a platformon. A sztori pedig itt még nem ér véget, miután az alkotók összesen nyolc évaddal számolnak, így még közel egy évtizedig visszajárhatunk majd ebbe a tüneményes álomvilágba.

 

