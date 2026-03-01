Minden eddiginél komolyabb hangvételűre sikerült a Bridgerton család 4. évada

Már nyugodtan hajthatják álomra fejüket a Bridgerton család rajongói, hiszen hosszas várakozás után megérkezett a Netflix széria 4. évadának befejező négy epizódja is. Sophie és Benedict története lezárult, természetesen megkapták a boldog befejezést, de a záróakkordok azért bőven tartogattak meglepetéseket a nézők számára. Vigyázat, cikkünk spoilereket tartalmazhat!
Február 26-át már legalább úgy várta minden Bridgerton rajongó, mint a karácsonyt. Egy hónap után érkezett meg a széria 4. évadának befejező 4 epizódja, amibe annyi minden belefért, hogy csak kapkodtuk a fejünket. Az előző etap végén Sophie (Yerin Ha) egy tisztességtelen ajánlatot kapott Benedicttől (Luke Thompson), de akkor az alkotók még nem kötötték az orrunkra, hogy milyen választ ad a második Bridgerton fiú kérdésére a lány. Ahhoz képest, hogy a tegnap debütált epizódok ezzel a felütéssel indultak, rendkívül nagy utat jártak be szereplőink, tele erotikával, árulással és olykor már olyan sötét színezetű szituációkkal, amiket eddig nem igazán tapasztaltunk a Bridgerton család korábbi évadaiban.
Sophie és Benedict kapcsolata, ahogy arra számítottunk, végre teljes fizikai mivoltában is beteljesedik, azonban a társadalmi különbség kérdése továbbra is ott feszül közöttük. Közben Benedict családjának többi tagja is tudomást szerez a titkos románcról, és nem rejtik véka alá a rosszallásukat. A sokak által hiányolt Anthony (Jonathan Bailey) és Kate (Simone Ashley) is visszatérnek végre a képernyőre, de csak azért, hogy Anthony vikomti minőségében leteremtse öccsét a titkos viszony miatt, sőt, még a családból való kizárással is megfenyegeti a hősszerelmes Benedictet. Anthony és Kate felbukkanása kissé erőltetettnek tűnik, mintha a széria alkotói csak ki akarták volna pipálni őket a nézői kéréseknek eleget téve, bár az első évad párosát, Daphnet (Phoebe Dynevor) és Simont (Regé-Jean Page) is legalább annyira hiányolják, őket mégsem sikerült visszacsábítani a sorozatba.
A fiatalok románca mellett Violet Bridgerton (Ruth Gemmel) és Marcus Anderson (Daniel Francis) kapcsolata is szintet lép, azaz csak lépne. A széria eddigi cukorszirupos, sikert-sikerre halmozó szerelmi történetei közül ez az egyik, ami nem kapja meg a maga boldog befejezését. Szóba kerül a házasság, majd mégsem valósul meg, ami egyedülálló az eddigieket tekintve. Ennél azonban sokkal nagyobb tragédiák is szegélyzik az eseményeket.
Egy hirtelen haláleset és egy sikertelen terhesség is megpecsételi a báli szezon további hangulatát a Bridgerton család számára, azonban a végkifejlet, ha keserédes is, de összességében pozitív kicsengésű. Talán pont ebben rejlik a Bridgerton család 4. évadának különlegessége. Az eddigi felhőtlen boldogságot bemutató évadokkal ellentétben, itt sokkal hangsúlyosabbá válnak a valódi tragédiák és meghatározó események, amik egy ember életében megtörténhetnek, legyen az nemesi sarj vagy átlag polgár. Születés, halál és házasság mind terítékre kerülnek, és a csillogó külcsínt felváltják a valódi emberi érzelmek és lelki vívódások. A rajongók visszajelzései alapján Sophie és Benedict nem működtek olyan jól ebben az évadban, mint Daphne és Simon az elsőben, vagy Anthony és Kate a másodikban, azonban a többi karakter cselekményszála olyan erősre sikerült, hogy képes ellensúlyozni az efölött érzett enyhe csalódottságunkat. A Netflix már elhintette, hogy további két évadra számíthatunk, és már csak három Bridgerton gyermek nincs kiházasítva: Eloise (Claudia Jessie), Hyacinth (Florence Hunt) és Gregory (Will Tilston), így egészen biztos, hogy szépen lassan sor kerül mindenkire.
