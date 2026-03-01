Minden eddiginél komolyabb hangvételűre sikerült a Bridgerton család 4. évada

Már nyugodtan hajthatják álomra fejüket a Bridgerton család rajongói, hiszen hosszas várakozás után megérkezett a Netflix széria 4. évadának befejező négy epizódja is. Sophie és Benedict története lezárult, természetesen megkapták a boldog befejezést, de a záróakkordok azért bőven tartogattak meglepetéseket a nézők számára. Vigyázat, cikkünk spoilereket tartalmazhat!

Már alig vártuk, hogy kiderüljön, mi lesz Benedict és Sophie sorsa a Bridgerton család 4. évadában (Fotó: YouTube)

Bridgerton család: boldog befejezés árnyékos részekkel

Február 26-át már legalább úgy várta minden Bridgerton rajongó, mint a karácsonyt. Egy hónap után érkezett meg a széria 4. évadának befejező 4 epizódja, amibe annyi minden belefért, hogy csak kapkodtuk a fejünket. Az előző etap végén Sophie (Yerin Ha) egy tisztességtelen ajánlatot kapott Benedicttől (Luke Thompson), de akkor az alkotók még nem kötötték az orrunkra, hogy milyen választ ad a második Bridgerton fiú kérdésére a lány. Ahhoz képest, hogy a tegnap debütált epizódok ezzel a felütéssel indultak, rendkívül nagy utat jártak be szereplőink, tele erotikával, árulással és olykor már olyan sötét színezetű szituációkkal, amiket eddig nem igazán tapasztaltunk a Bridgerton család korábbi évadaiban.

Rájárt a rúd a Bridgerton családra a sorozat 4. évadában (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Sophie és Benedict több akadállyal is szembesül

Sophie és Benedict kapcsolata, ahogy arra számítottunk, végre teljes fizikai mivoltában is beteljesedik, azonban a társadalmi különbség kérdése továbbra is ott feszül közöttük. Közben Benedict családjának többi tagja is tudomást szerez a titkos románcról, és nem rejtik véka alá a rosszallásukat. A sokak által hiányolt Anthony (Jonathan Bailey) és Kate (Simone Ashley) is visszatérnek végre a képernyőre, de csak azért, hogy Anthony vikomti minőségében leteremtse öccsét a titkos viszony miatt, sőt, még a családból való kizárással is megfenyegeti a hősszerelmes Benedictet. Anthony és Kate felbukkanása kissé erőltetettnek tűnik, mintha a széria alkotói csak ki akarták volna pipálni őket a nézői kéréseknek eleget téve, bár az első évad párosát, Daphnet (Phoebe Dynevor) és Simont (Regé-Jean Page) is legalább annyira hiányolják, őket mégsem sikerült visszacsábítani a sorozatba.