Véget ért A Bridgerton család 4. évada: de ki megy férjhez legközelebb?

Egy hónapja tűkön ült mindenki amiatt, hogy vajon mi lesz a sorsa Benedict Bridgerton és Sophie Baek félúton kisiklott romantikázásának, a rajongók pedig tegnap megkapták, amit akartak. A Bridgerton család 4. évada végeztével azonban joggal merül fel a kérdés a fanatikusokban: Lesz még folytatás? Ha igen, mikor érkezik? Ki vonul legközelebb az oltárhoz? Meddig térhetünk még vissza a habos-babos ruhák tündérmesékbe illő világába? Ezekre próbálunk most választ találni!

A Bridgerton család 4. évada véget ért, de ezzel együtt az egész szériától is elköszönhetünk? (Fotó: Netflix)

Melyik Bridgerton lány fejét kötik be?

Azok számára, akik olvasták Julia Quinn gondosan megírt regényeit, aligha okoz komoly fejtörést erre a kérdésre választ adni, hiszen a könyvek ötödik felvonásának sorai Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) és Sir Phillip Crane (Chris Fulton) love story-ját zengik el.

Azonban a négy hajadon, illetve agg gyermek közül hiába van éppen Eloise soron, a Netflix könnyedén megkavarhatja a sztori sorrendjét, ahogy tették ezt már korábban a sorozat története során.

Vajon Eloise vagy Francesca Bridgerton lesz soron az 5. évadban? (Fotó: Netflix)

Leszbikus kalandba keveri a Netflix Francescát?

A sorrendváltoztatást pedig a Bridgerton 4. évadának fejleményei indokolhatják. Aki szeretné a SPOILERT elkerülni, az jobban teszi, ha inkább továbbgörget! A frissen bemutatott fejezetben ugyanis a John Stirlinggel (Victor Alli) boldog házasságban élő Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) tragikusan hirtelen egyedül marad férje halála következtében. A fiatalon megözvegyült asszony pedig a Netflix által botrányosan átkeresztelt Michaela Stirling (Masali Baduza) mellett találhat vigaszra, és a Bridgerton 5. évada akár az ő szerelmi sztorijukról is szólhat.

Francesca (középen) tényleg Michaela mellett talál a boldogságra a folytatásban? (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mikor érkezik a Bridgerton 5. évada?

A kérdések közül messze a legégetőbb viszont mégiscsak az, hogy de meddig kell várni a folytatásig? Tekintve, hogy a sikerszéria 2020-as premiere óta minden második évben jelentkeztek az alkotók egy újabb fejezettel, könnyen kilogikázható, hogy A Bridgerton család 5. évadával várhatóan valamikor 2028-ban bővül a Netflix-sorozatok kínálata.

Az ötödik felvonás pedig korántsem jelenti az út végét, ezt pedig az egyik vezető producer, Shonda Rhimes garantálja, kinek elmondása szerint még csak féltávnál tartunk, és az ötödik etappal együtt még további négy, tehát összesen nyolc évad várható.