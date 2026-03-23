"Lassan már a képernyőn sem akarok szerepelni" – Barry Keoghan összomlott: nem bírja tovább a gyűlöletet!

Barry Keoghan már nem bírja tovább. A színész a napokban őszintén beszélt a külsejét érintő gyalázkodó kommentekről, melyek sokkal károsabbak is lehetnek, mint azt a gyanútlan kommentelők gondolnák. A Saltburn sztárja már a visszavonulás gondolatával is eljátszott.
Barry Keoghan neve mostanában az Emerald Fennell rendezte Saltburn című filmmel került be igazán a köztudatba. Korábban is voltak komolyabb szerepei, melyekben bizonyította színészi tehetségét, például Colin Farrell mellett játszott A sziget szellemei című Martin McDonagh rendezésben és a görög zseni Yorgos Lanthimos dirigálta Egy szent szarvas meggyilkolásában is. A Saltburnben viszont komoly főszerepet kapott és szó szerint mindent megmutatott magából, a filmrajongók pedig imádták.
A 2023-as Saltburn óta látványos átalakuláson ment keresztül, ami nem véletlen. Még 2025-ben érkeztek az első hírek a folyamatban lévő és igazán nagyszabásúnak ígérkező Beatles-filmről, melyben Keoghan a brit zenekar legendás dobosát, Ringo Starrt alakítja. A frizurája rövidesen igazodott is a “beatlek” által népszerűvé tett fazonhoz, ami sokaknál kicsapta a biztosítékot. Az internet legtöbb megmondóemberét csokorba gyűjtő Redditen hosszas kommentfolyamok taglalták Barry Keoghan külsejét, a legtöbb Beatles rajongó pedig kicsit sem elégedett a választással. A 33 éves színész már nehezen bírta cérnával és a SiriusXM podcastműsorban reagált a gyalázkodásokra.
“Már teljesen kivontam magam a közösségi médiából, de időnként, ha megjelenek valahol, utána persze kíváncsi vagyok, milyen volt a fogadtatás. Borzasztó az a gyűlölet, ami az interneten zajlik. Rengetegen kritizálják a külsőmet. Emiatt már alig járok el otthonról, és ez kezd problémás lenni. Már nem akarok nyilvánosan megjelenni sehol, és amikor ez elkezd átszivárogni az előadóművészetbe, na ott van az igazán nagy baj, amikor már a képernyőn sem akarok megjelenni.”
Emellett hozzátette, hogy már a családi életét is befolyásolja az a negativitás, amivel nap mint nap találkozik. “Nem akarom, hogy amikor a kisfiam idősebb lesz ilyeneket olvasson rólam.”
Barry Keoghan legutóbb az új Peaky Blinders filmben tűnt fel Cillian Murphy fiaként, mely március 20-án debütált a Netflix kínálatában. A Birmingham bandája: A halhatatlan férfi pénteki premierje óta vezeti a Netflix top 10-es listáját, bár a kritika vegyes fogadtatásban részesítette. Sokak szerint Stephen Knight méltó lezárást adott a 6 évadból álló szériának ezzel a filmmel, ugyanakkor egyfajta “búcsúkoncert” érzést hagy maga után. Keoghan rendkívül elfoglalt volt mostanában, amellett, hogy a Peaky Blinders filmet forgatta, már javában készül Manchesterben a Beatles film is, vele együtt Paul Mescal, Joseph Quinn és Harris Dickinson már birtokba vették az angol város utcáit. A The Beatles – A Four Film Cinematic Event néven hirdetett tetralógia Sam Mendes rendezésében 2028-ban érkezik, de addig sem kell nélkülöznünk az ír sztárt, aki legközelebb Kantemir Balagov Butterfly Jam című filmjében lesz látható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.