"Lassan már a képernyőn sem akarok szerepelni" – Barry Keoghan összomlott: nem bírja tovább a gyűlöletet!

Barry Keoghan már nem bírja tovább. A színész a napokban őszintén beszélt a külsejét érintő gyalázkodó kommentekről, melyek sokkal károsabbak is lehetnek, mint azt a gyanútlan kommentelők gondolnák. A Saltburn sztárja már a visszavonulás gondolatával is eljátszott.

Barry Keoghan külseje okozza a bajt

Barry Keoghan neve mostanában az Emerald Fennell rendezte Saltburn című filmmel került be igazán a köztudatba. Korábban is voltak komolyabb szerepei, melyekben bizonyította színészi tehetségét, például Colin Farrell mellett játszott A sziget szellemei című Martin McDonagh rendezésben és a görög zseni Yorgos Lanthimos dirigálta Egy szent szarvas meggyilkolásában is. A Saltburnben viszont komoly főszerepet kapott és szó szerint mindent megmutatott magából, a filmrajongók pedig imádták.

Barry Keoghan a Beatles film miatt kapja a savazást

A 2023-as Saltburn óta látványos átalakuláson ment keresztül, ami nem véletlen. Még 2025-ben érkeztek az első hírek a folyamatban lévő és igazán nagyszabásúnak ígérkező Beatles-filmről, melyben Keoghan a brit zenekar legendás dobosát, Ringo Starrt alakítja. A frizurája rövidesen igazodott is a “beatlek” által népszerűvé tett fazonhoz, ami sokaknál kicsapta a biztosítékot. Az internet legtöbb megmondóemberét csokorba gyűjtő Redditen hosszas kommentfolyamok taglalták Barry Keoghan külsejét, a legtöbb Beatles rajongó pedig kicsit sem elégedett a választással. A 33 éves színész már nehezen bírta cérnával és a SiriusXM podcastműsorban reagált a gyalázkodásokra.

“Már teljesen kivontam magam a közösségi médiából, de időnként, ha megjelenek valahol, utána persze kíváncsi vagyok, milyen volt a fogadtatás. Borzasztó az a gyűlölet, ami az interneten zajlik. Rengetegen kritizálják a külsőmet. Emiatt már alig járok el otthonról, és ez kezd problémás lenni. Már nem akarok nyilvánosan megjelenni sehol, és amikor ez elkezd átszivárogni az előadóművészetbe, na ott van az igazán nagy baj, amikor már a képernyőn sem akarok megjelenni.”