Balhé az Audrey Hepburn-film körül: a legendás színésznő fia nagyon aggódik!

életrajzi film
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 18:34
Audrey HepburnNetflixLily Collins
Nem kizárt, hogy mégsem lesz egy sétagalopp a 20. század legikonikusabb színésznőjéről szóló film elkészítése, mint azt többen elsőre gondolták. Az Audrey Hepburn életét feldolgozó mozival kapcsolatban ugyanis most épp a színésznő fia fejezte ki aggályait.
Ahogy azt az utóbbi évek Hollywoodjától megszokhattuk: továbbra is dübörög az életrajzi film-láz. Ezúttal viszont nem egy Bon Jovihoz hasonló rocksztár, hanem a filmtörténelem egyik leggyönyörűbb színésznőjének élete késztette a filmeseket arra, hogy mozit gyártsanak. Az Audrey Hepburn-film főszerepére néhány hete meg is találták a tökéletes jelöltet: a Netflix-sorozatok népszerű darabja, az Emily Párizsban címszereplőjét alakító Lily Collinsé lesz a megtisztelő feladat, hogy vászonra varázsolja a Római vakáció, az Álmok luxuskivitelben és a My Fair Lady örökkön örökké ragyogó csillagát.

Audrey Hepburnről életrajzi film készül.
Audrey Hepburnről több mint negyed évszázad után ismét film készül, ám ez nem mindenkinek tetszik (Fotó: Entertainment Pictures)

Az Audrey Hepburn-mozi miatt fő a színésznő fiának feje

Bár az Audrey Hepburn-filmek szerelmesei kitörő örömmel fogadták az életrajzi alkotás érkezésének hírét, nem mindenki osztozik ezen az állásponton. A közel 100 évvel ezelőtt született, Oscar-díjas színészlegenda családja egyenesen aggódik a film miatt. Audrey Hepburn fia, Sean Hepburn Ferrer egy interjúban elárulta, noha nagy rajongója az édesanyját alakító Netflix-sztárnak, a projekt cselekménye az, ami álmatlan éjszakákat okoz neki.

Őszintén mondom, nagyon izgatott vagyok, mert imádom Lily-t. Annyit néztem az Emily Párizsban, amennyit csak tudtam. Viszont amiatt aggódom, hogy mégis mi lesz a konrét sztori. Fogalmam sincs, hogyan fogják belecsempészni a drámát, mert az hiányzott az anyám életéből

fejezte ki aggodalmát a készülő filmmel kapcsolatban Audrey Hepburn gyereke.

Emily in Paris 4 Red Carpet
A Netflix szépsége, Lily Collins fogja alakítani a 20. század ikonikus színésznőjét (Fotó: KGC-356)

Ki a legjobb Audrey Hepburn?

Nem ez az első alkalom, hogy Audrey Hepburn élete megihleti a filmkészítőket, és nem először bújik a legendás színésznő bőrébe egy aktuálisan népszerű bombázó.

Igaz, legutóbb több mint negyed évszázaddal ezelőtt volt példa, mikor is 2000-ben Steven Robman drámájában, Az angyali Audrey Hepburnben, a Tudom, mit tettél tavaly nyáron-filmek és a Szellemekkel suttogó szexisége, Jennifer Love Hewitt játszotta el az Álmok luxuskivitelben főhősnőjét.

Noha a film vegyes kritikai fogadtatásban részesült, a nemrégiben drasztikusan átalakuló Hewitt alakítását dicsérték, így alaposan fel van adva a lecke Lily Collins számára, és a következő életrajzi film nagy kérdése többek között az lesz: ki a legjobb Audrey Hepburn?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu