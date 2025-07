Emlékszel még a Szellemekkel suttogó szívdöglesztő bombázójára? Felismerhetetlenre hízott Jennifer Love Hewitt – Megdöbbentő fotók!

A kaszabolós horrorfilmek ismét reneszánszukat élik. A jövőre már a hetedik felvonásával bővülő, egykori szereplőket a halálból visszacsábító Sikoly-franchise népszerűségét minden bizonnyal elirigyelte a zsáner másik neves képviselője. Az 1997-ben debütáló Tudom, mit tettél tavaly nyáron-filmek száma idén egy remake-jellegű folytatással gyarapodott, melyben új arcok mellett a régi kedvenceink is felbukkannak. Így most újra láthatjuk a nagy vásznon Freddie Prinze Jr-t és Jennifer Love Hewittot is. A két színész a mozi Los Angeles-i premierjén is megjelent, ez pedig a Szellemekkel suttogó című sikerszéria szépségének esetében érdekes igazán, tekintve, hogy Love Hewitt kisasszonyt az elmúlt két évtizedben alig lehetett látni filmekben, emellett pedig a nyilvánosságot is kerülte. Nem véletlen, hogy mindenkit, még a legnagyobb rajongóit is meglepte, hogy az évek óta „bujkáló” sztár visszatért a vörös szőnyegre, és szabályosan felrobbantotta az internetet.

Jennifer Love Hewitt sorozatok és filmek visszatérő arca volt még húsz évvel ezelőtt, azóta viszont már csak ritkán lehet látni (Fotó: Mandalay Entertainment)

Imádja az internet az ezredforduló bombázóját

Jennifer Love Hewittot a fehér hollóhoz hasonlóan csak nagyon ritkán lehet látni, ezért is szólt akkorát, hogy a 46 éves színésznő most ismét a fotósok vakufény-áradata elé állt. A Tudom, mit tettél… sztárja egy testhez simuló, csillogó, fekete ruhakölteményt választott e nemes alkalomra, ami kellően kiemelte alakját is, mely az évek alatt jól láthatóan megváltozott.

A plusz kilók az internet népének is feltűntek, ám a napjainkban igen jellemző, online szekálás a tavalyi évvel ellentétben ezúttal elmaradt, és Love Hewitt nem győzte zsákszámra gyűjteni a bókokat. A kommentelők szerint hiába nem úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, nagyon csinosnak tartják, és többen kiemelték, mennyivel egészségesebbnek néz ki hollywoodi társainál.

Jennifer Love Hewitt 2025-ben is sokakat képes levenni a lábáról (Fotó: FS)

Imádom ezt a testet! Egyszerre tűnik csábítónak és egészségesnek! Több ilyet szeretnék látni Hollywoodban, hiszen őt legalább elkerülték a plasztikai műtétek, nem úgy, mint a generációja többi képviselőjét.

– írja az egyik kommentelő.

Sőt, a hozzászólók között olyan is akad, aki úgy véli, most sokkal jobban fest a színésznő, mivel „végre van mit fogni rajta”.