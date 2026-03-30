Mery Streep újra Pradát visel, de Eufória is vár ránk ebben a hónapban: 5 áprilisi film és sorozat, amire érdemes figyelned

Sharon Stone, Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Meryl Streepen, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci és Lady Gaga is új produkcióban látható áprilisban. Te melyik filmet vagy sorozatot várod a legjobban áprilisban?

Az Anne Hathaway filmek egyik legsikeresebb darabja folytatódik áprilisban: mindjárt itt az Ördög Pradát visel 2. (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Áprilisban jön az Eufória (Euphoria) 3. évad

Hazai tévés/streaming bemutató: 04.13 (HBO/HBO Max)

Nem véletlenül lett szupersztár az ifjú szereplői közül Zendaya, Sydney Sweeney és Jacob Elordi is a sorozat elindulása óta: ha létezik tévés produkció az elmúlt évekből, aminek sikerült igazán kultikussá válnia, aki az Eufória biztosan az, nem kis mértékben a magyar operatőre, Rév Marcell zseniális képeinek köszönhetően. De a legutóbbi évad óta már négy év is eltelt, így a gimis tiniközegben játszódó széria sem tudja ott folytatni, ahol abbahagyta: Zendaya és társainak sztorija is ugrik egyet az időben, egészen pontosan öt évet, és immár a felnőtt életükben láthatjuk viszont a karaktereiket, méghozzá a sorozathoz csatlakozó Sharon Stone társaságában.

Nouvelle Vague – Az új hullám (Nouvelle Vague)

Hazai mozis bemutató: 04.16.

A francia új hullám stílusirányzata a hatvanas években örökre megváltoztatta a mozit, ennek az irányzatnak az egyik emblematikus alkotása pedig Jean-Luc Godard filmje, a Kifulladásig volt. Az amerikai független film is rengeteget köszönhet a francia új hullámnak, és most az egyik leghíresebb rendezője, Richard Linklater (Mielőtt-trilógia, Sráckor) filmet készített a Kifulladásig készítéséről és az egész korszakról-irányzatról, a moziínyencek legnagyobb örömére.

Michael (Michael)

Hazai mozis bemutató: 04.16.

Az utóbbi években sorra aratják a közönségsikereket a híres zenészekről szóló életrajzi filmek, így el kellett jönnie annak a pillanatnak is, amikor Michael Jacksonról is elkészül egy ilyesfajta alkotás. Már csak annál is inkább, mert az ő sorsa és karrierje aztán igazán bővelkedett a nem mindennapi fordulatokban és részletekben.

Stranger Things: 1985 krónikái (Stranger Things: Tales From ‘85)

Hazai streaming bemutató: 04.23 (Netflix)

Nemrég még minden az „anyasorozat” epikus fináléjáról szólt, most pedig már itt is egy újabb Stranger Things-produkció a képernyőkön. Hisz egy ekkora sikert nem szokás csak úgy elengedni. és a Netflix megtalálta a módját, hogy a Stranger Things-rajongók 2026-ban is felkeressék a streamingszolgáltatót: április végén érkezik egy animációs széria nosztalgikus rajzfilmes stílusban a már jól ismert hawkinsi kissrácok 1985-ös kalandjáról, egészen pontosan az eredeti sorozat 2. és 3. évadának eseményei közé belőve.

Az ördög Pradát visel 2. (The Devil Wears Prada 2)

Hazai mozis bemutató: 04.30.