Polgár Judit, A sakk királynője uralkodik péntektől a Netflixen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 19:05
A magyarok büszkeségéről készült dokumentumfilm a Netflixre. Pénteken debütál a streaming-szolgáltatón A sakk királynője című dokumentumfilm, mely Polgár Judit sakknagymester történetét meséli el.

Pénteken a magyarok büszkesége uralja le a Netflixet. A sakk királynője címmel érkezik a Polgár Judit sakkbajnok életéről szóló dokumentumfilm, mely betekintést enged a többszörös sakkolimpikon és szupernagymester fiatalkorába.  

Polgár Judit sakknagymester.
Polgár Judit sakknagymesterről készült dokumentumfilm a Netflixre (Fotó: Bors)

Polgár Judit dokumentumfilm a Netflixen 

A sakk királynője igen erős alkotócsapattal rendelkezik, a dokumentumfilmet Rory Kennedy rendező készítette, aki 2015-ben Oscar-jelölést is kapott a Last Days in Vietnam című dokumentumfilmjéért, melyben a forgatókönyvet jegyző Keven McAlester és Mark Bailey  is együtt dolgozott a rendezővel, így Polgár Judit története biztosan jó kezekbe került. 

Polgár Judit egy sakktornán játszik.
Polgár Judit egy férfiak dominálta területen érte el a legmagasabb címet (Stephanie Pilick)

A filmben megszólal maga Polgár Judit is, és elmeséli, milyen volt az egyik legnagyobb világbajnok, Kasparov ellen játszani alig 17 évesen. Az előzetesből kiderül, hogy többek között a film egyik fő tematikája az a mérhetetlen szexizmus, amivel egy női sakkjátékosnak szembesülnie kellett. Akkoriban sok szakértő szerint a sakkhoz egy bizonyos fajta gondolkodásmód és személyiségtípus szükségeltetett, amikkel, szintén ezen szakértők szerint, egy nő nem rendelkezett. Polgár Judit azonban még zsenge gyermekként rácáfolt minden szexista megjegyzésre, amivel a női sakkozókat illették. A sakk egy férfiak által dominált terület volt, hosszú ideig nők nem is vehettek részt a sakktornákon. Polgár volt az első, aki még kislányként korosztályos fiú bajnokságon indult, és meg is nyerte azt, ráadásul 2 alkalommal. A nemzetközi nagymester címet 15 évesen és 4 hónaposan szerezte meg, kizárólag férfiakkal játszva. Ez akkoriban világcsúcsnak számított, az utána következő Bobby Fischer ugyanis 15 éves és 5 hónapos volt, amikor elérte ezt az eredményt. 

Polgár Judit és Garri Kasparov első sakktornája.
Polgár Judit 17 éves volt, amikor először megmérkőzött a világbajnok Garri Kasparovval (Fotó: YouTube)

Hogyan lett Polgár Judit sakknagymester? 

Polgár Judit nevét a világon szinte mindenhol ismerik. A többszörös bajnok testvéreivel, Zsuzsával és Zsófiával édesapjuk, Polgár László érdekes pedagógiai kísérletének alanyaiból váltak sakkbajnokokká. Polgár László elmélete szerint bármilyen kisgyermekből lehet kivételes géniuszt nevelni, ha elég korán elkezdjük a gyermeket az adott területre kondicionálni, persze korának megfelelően. Így Polgár Judit és testvérei már 5 éves korukban elkezdtek a sakkal foglalkozni. A Polgár édesapa elméletében lehet valami, ugyanis mindhárom lány mesterré vált, emellett több diplomát szereztek és legalább 4-8 idegen nyelven beszélnek. 

 

