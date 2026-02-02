Polgár Judit, A sakk királynője uralkodik péntektől a Netflixen

Pénteken a magyarok büszkesége uralja le a Netflixet. A sakk királynője címmel érkezik a Polgár Judit sakkbajnok életéről szóló dokumentumfilm, mely betekintést enged a többszörös sakkolimpikon és szupernagymester fiatalkorába.

Polgár Judit sakknagymesterről készült dokumentumfilm a Netflixre (Fotó: Bors)

Polgár Judit dokumentumfilm a Netflixen

A sakk királynője igen erős alkotócsapattal rendelkezik, a dokumentumfilmet Rory Kennedy rendező készítette, aki 2015-ben Oscar-jelölést is kapott a Last Days in Vietnam című dokumentumfilmjéért, melyben a forgatókönyvet jegyző Keven McAlester és Mark Bailey is együtt dolgozott a rendezővel, így Polgár Judit története biztosan jó kezekbe került.

Polgár Judit egy férfiak dominálta területen érte el a legmagasabb címet (Stephanie Pilick)

A filmben megszólal maga Polgár Judit is, és elmeséli, milyen volt az egyik legnagyobb világbajnok, Kasparov ellen játszani alig 17 évesen. Az előzetesből kiderül, hogy többek között a film egyik fő tematikája az a mérhetetlen szexizmus, amivel egy női sakkjátékosnak szembesülnie kellett. Akkoriban sok szakértő szerint a sakkhoz egy bizonyos fajta gondolkodásmód és személyiségtípus szükségeltetett, amikkel, szintén ezen szakértők szerint, egy nő nem rendelkezett. Polgár Judit azonban még zsenge gyermekként rácáfolt minden szexista megjegyzésre, amivel a női sakkozókat illették. A sakk egy férfiak által dominált terület volt, hosszú ideig nők nem is vehettek részt a sakktornákon. Polgár volt az első, aki még kislányként korosztályos fiú bajnokságon indult, és meg is nyerte azt, ráadásul 2 alkalommal. A nemzetközi nagymester címet 15 évesen és 4 hónaposan szerezte meg, kizárólag férfiakkal játszva. Ez akkoriban világcsúcsnak számított, az utána következő Bobby Fischer ugyanis 15 éves és 5 hónapos volt, amikor elérte ezt az eredményt.

Polgár Judit 17 éves volt, amikor először megmérkőzött a világbajnok Garri Kasparovval (Fotó: YouTube)

Hogyan lett Polgár Judit sakknagymester?

Polgár Judit nevét a világon szinte mindenhol ismerik. A többszörös bajnok testvéreivel, Zsuzsával és Zsófiával édesapjuk, Polgár László érdekes pedagógiai kísérletének alanyaiból váltak sakkbajnokokká. Polgár László elmélete szerint bármilyen kisgyermekből lehet kivételes géniuszt nevelni, ha elég korán elkezdjük a gyermeket az adott területre kondicionálni, persze korának megfelelően. Így Polgár Judit és testvérei már 5 éves korukban elkezdtek a sakkal foglalkozni. A Polgár édesapa elméletében lehet valami, ugyanis mindhárom lány mesterré vált, emellett több diplomát szereztek és legalább 4-8 idegen nyelven beszélnek.