Rácsok mögé került a rabló, aki betört a hollywoodi színésznő otthonába

Börtönbe került az a feszítővassal felfegyverzett rabló, aki betört a hollywoodi színésznő, Anya Taylor-Joy londoni otthonába.

Elítélték a színésznő otthonába betörő egyik férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Betörtek Anya Taylor-Joy otthonába

A 43 éves karrierbűnöző, Kirk Holdrick volt az egyik a két álarcos betörő közül, akik 2023 februárjában betörtek az ingatlanba egy rajtaütés során, amely valószínűleg a hollywoodi sztárt célozta meg. Az incidens során maga Taylor-Joy, és rocksztár férje, Malcolm McRae is otthon tartózkodtak.

A 29 éves McRae magát és feleségét is a hálószobába barikádozta be, majd távozásra szólította fel a betörőket, annak ellenére, hogy csak egy lámpával volt felfegyverkezve. Mindeközben Holdrick és bűntársa megpróbálta feszítővassal feltörni a szoba ajtaját. Szerencsére a színésznő férjének sikerült elriasztania a betörőket azzal, hogy azt kiabálta: "Van egy fegyverem, van egy fegyverem!"

McRae fenyegetése után Holdrick és társa üres kézzel menekült el a házból.

Nem a lopás volt a betörők célja, hanem a színésznő

Az ügyészek szerint a betörők módszere, ahogyan megpróbáltak betörni a hálószobába, ahelyett, hogy egyszerűen csak drága tárgyakat loptak volna el, arra utalt, hogy személyesen Taylor-Joy-t akarták célba venni.

Holdrickot 2005-ben már életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték fegyveres rablásokért, amelyeket egy készpénzt és ékszereket szállító furgonon hajtottak végre. Legutóbbi bűncselekményei után visszakerült a börtönbe, hogy folytassa életfogytiglani börtönbüntetésének letöltését, és tavaly novemberben 12 év börtönbüntetésre ítélték, mert fegyverrel tartott fogva egy anyát és lányát egy 220 ezer font (közel 97 millió forint) értékű razzia során.

A férfi most újabb három év börtönbüntetést kapott a Taylor-Joy és férje ellen elkövetett betörésért - írta a Daily Mail.