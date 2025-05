A szer fiatal szépsége a szektavezér Amerika Kapitány után nyomoz Ethan Coen új fekete komédiájában

A Fargo, A nagy Lebowski, a Nem vénnek való vidék és Égető bizonyíték után ismét egy ígéretes krimi-vígjátékkal rukkol elő Ethan Coen, ezúttal ráadásul fivére, Joel Coen nélkül, akivel a 2018-as Netflix-mű, a Buster Scruggs balladája óta külön utakon folytatják. Ethan azóta előállt egy Jerry Lee Lewisról szóló dokumentumfilmmel, illetve tavaly jelent meg a Szökevény csajok című mozija, melynek Margaret Qualley volt a legerősebb húzóneve. A Volt egyszer egy… Hollywood és a A szer ajakharapásáról nevezetes színésznője Coen legújabb projektjében, a tegnap trailert kapó Honey Don’t!-ban is fontos szerepet kap, és most olyan sztárokat is kap maga mellé, mint Aubrey Plaza vagy a Marvel-adaptációk óta a saját helyét kereső Chris Evans.

Chris Evans az Amerika Kapitány-szerelést reverendára cserélte a Honey Don't! kedvéért (Fotó: YouTube / Focus Features)

Chris Evans pajzs helyett most prédikációkkal dobálózik

Ahogy azt egy Coen-mozitól várni lehet, a Honey Don’t! sztorija sem lesz a legszokványosabb. A fekete komédia cselekménye egy csavarokkal teli macska-egér párharcra fog összpontosulni. A szer káros hatásának következményétől nagy nehezen megszabaduló Margaret Qualley által alakított nyomozónő egy világ végén lévő amerikai kisvárosban történt gyilkosságot akar felgöngyölíteni, és miközben az ügyet igyekszik megoldani, a szálak egyre csak Chris Evanshöz vezetik őt. Az egykori Amerika Kapitány azonban most nem a pajzsát, hanem agymosó prédikációkat dobál hívei felé, mivel az újabb fércművel jelentkező Marvel korábbi közönségkedvencét egy különös és egyben nárcisztikus szektavezér szerepében láthatjuk majd Ethan Coen következő filmjében.

A szer című testhorrorból ismert Margaret Qualley-nek fél szeme mindig az üldözöttjén van az új filmjében (Fotó: YouTube / Focus Features)

A Honey Don’t! már most májusban látható lesz a Cannes-i Filmfesztiválon, szélesebb közönség előtt pedig majd augusztus 22-én fog debütálni a mozikban.